Rusko topništvo tuče posljednje rute izlaska iz Bakhmuta, s ciljem dovršetka okruženja opkoljenog grada na istoku Ukrajine. Reuters je primijetio intenzivno rusko granatiranje ruta koje vode zapadno od Bakhmuta, očiti pokušaj da se blokira pristup ukrajinskih snaga u i iz grada.

U ruskom tenkovskom granatiranju oštećen je most u susjednom gradu Khromove. Ukrajinski vojnici radili su na popravljanju oštećenih cesta, a više vojnika je išlo prema bojišnici u znaku da Ukrajina još nije spremna predati grad. Na zapadu su Ukrajinci kopali nove rovove za obrambene položaje.

Zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga, Oleksandr Syrskyi, posjetio je Bakhmut u petak na brifingu s lokalnim zapovjednicima o tome kako ojačati obrambeni kapacitet snaga na prvoj crti. Denys Yaroslavskyi, zapovjednik jedinice ukrajinske vojske u Bakhmutu, rekao je za Espreso TV da je dijelovima nekih jedinica naređeno da se rotiraju na sigurnije položaje, opisujući situaciju u petak kao "klaonicu s obje strane".

Šef ruske privatne paravojske Wagner, Jevgenij Prigožin, ranije je rekao da je grad gotovo potpuno okružen i da je samo jedna cesta još uvijek otvorena za ukrajinske trupe.

Rute opskrbe sve ograničenije

Rute ukrajinske opskrbe iz opkoljenog grada Bakhmuta postaju "sve ograničenije", izvijestilo je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva. U najnovijem obavještajnom ažuriranju, kazali su da Kijev "ojačava područje elitnim jedinicama" i uništava ključne mostove, ali ruske snage dalje napreduju.

"Ukrajinska obrana grada Bakhmuta u Donbasu pod sve je oštrijim pritiskom, uz intenzivne borbe koje se vode u, i oko grada", priopćilo je Ministarstvo obrane. “Snage regularne ruske vojske i Wagnerove skupine dodatno su napredovale u sjevernim predgrađima grada, koji je sada istureni dio koji drže Ukrajinci, ranjiv na ruske napade s tri strane. Ukrajina pojačava to područje elitnim jedinicama, a u zadnjih 36 sati dva ključna mosta u Bakhmutu su uništena, uključujući vitalni most koji povezuje grad s posljednjom glavnom opskrbnom rutom od Bakhmuta do grada Chasiv Yar. Rute za opskrbu iz grada koje drže Ukrajinci sve su ograničenije."

Šojgu posjetio vojsku

U posjetu ruskim snagama u Ukrajini bio je i ruski ministar obrane Sergej Šojgu. U priopćenju objavljenom na Telegramu, rečeno je da je Šojgu "inspektirao istureno zapovjedno mjesto jedne od formacija istočnog vojnog okruga u smjeru južnog Donjecka".

Visoki ruski vojni zapovjednici rijetko su posjećivali liniju fronta u Ukrajini otkako je Rusija izvršila invaziju na zemlju prije godinu dana.

Šojgu se našao na meti oštrih kritika zbog svog rada tijekom rata od proratnih zagovornika, a šef plaćenika Wagner grupe Jevgenij Prigožin prošlog je mjeseca optužio njega i druge za "izdaju".