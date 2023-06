Procjenjuje se da je od početka invazije na Ukrajinu iz Rusije pobjeglo stotine tisuća ljudi. Svetlana, rođena u malenom gradu, preselila se u Moskvu na studij fizike. Nakon diplomiranja, radila je kao menadžerica za nekoliko kompanija. Za Svetlanu je invazija na Ukrajinu prošle godine bila kap koja je prelila čašu.

"Kada je rat počeo, shvatila sam da neće brzo završiti i da ljudi neće masovno prosvjedovati. I emocionalno i racionalno sam znala da odlazak ima smisla", kaže ona. Sada se nalazi u Beogradu. "Željela sam se udaljiti od ruskih vlasti što je više moguće."

Rusi masovno bježe kako bi izbjegli mobilizaciju

Invazija na Ukrajinu prošle godine natjerala ju je da napusti Rusiju. Mnogi Rusi su već prije rata napustili zemlju, a invazija je pojačala odlaske. Prvi val odlazaka dogodio se u ožujku i travnju prošle godine, a odlasci su se pojačali nakon Putinove vojne mobilizacije u rujnu. Postoje procjene da je između nekoliko stotina tisuća do nekoliko milijuna ljudi napustilo Rusiju, piše BBC.

Muškarci su s obiteljima počeli masovno odlaziti, a na granici s Gruzijom i Kazahstanom se čekalo danima. Glasnogovornik ruskog predsjednika, Dmitrij Peskov, negirao je da Rusi masovno bježe kako bi izbjegli mobilizaciju.

Sve više ljudi mora podnijeti molbu za pravo na ostanak u zemlji

Ne postoje točne brojke o tome koliko ljudi je napustilo Rusiju. Procjene se kreću od nekoliko stotina tisuća do čak nekoliko milijuna. U svibnju je britansko ministarstvo obrane procijenilo da je 2022. godine Rusiju napustilo 1.3 milijuna ljudi.

Druge procjene iz različitih izvora potvrđuju trend. Forbes je citirao izvore iz ruske vlade koji kažu da je prošle godine zemlju napustilo između 600.000 i milijun ljudi. Bell i RTVi – nezavisni ruski mediji – objavili su slične brojke.

Napuštanje Rusije relativno je jednostavno, pod uvjetom da imate novca i niste pozvani u vojsku. Ono što je teško je pronaći mjesto za trajni ostanak.

U mjesecima nakon početka rata, mnoge zemlje – ponajviše članice EU-a i SAD – otežale su Rusima apliciranje za vize ako već nisu imali obitelj ili u odredišnoj zemlji ili nisu putovali zbog posla.

Bez izgleda za budućnost u Rusiji, sve više i više ljudi mora podnijeti molbu za pravo na ostanak u zemljama u koje su otišli – iako mnogi pronalaze načine da ostanu raditi na daljinu za svoje ruske poslodavce.

U posljednjih 15 mjeseci, oko 155.000 Rusa primilo je privremene dozvole za ostanak u zemljama članicama EU, kao i nekim zemljama Balkana, Kavkaza i središnje Azije. Gotovo 17.000 prijavilo se za politički azil u zemljama članicama EU, no dobilo ga je tek oko 2.000 prijavljenih, kažu podaci EU Agencije za azil.

Što ovo znači za Rusiju?

Od početka rata, BBC razgovara s Rusima koji su otišli. Dolaze iz raznih sfera života. Neki su novinari, no ima i IT stručnjaka, dizajnera, umjetnika, akademika, odvjetnika, liječnika, PR stručnjaka i lingvista. Većina ih je mlađa od 50 godina. Mnogi dijele liberalne vrijednosti Zapada i nadaju se da će Rusija jednog dana postati demokratska zemlja. Neki pripadaju i LGBT zajednici.

Sociolozi koji proučavaju trenutni ruski val emigracije kažu da postoje dokazi da su oni koji odlaze mlađi, obrazovaniji i bogatiji od onih koji ostaju. Većinom su iz većih gradova.

Ruske vlasti pokušale su umanjiti udar na zemlju koji predstavlja odlazak stotina tisuća obrazovanih i imućnih ljudi, no gospodarske posljedice su očite. Ruska najveća privatna banka, Alfa banka, procjenjuje da je zemlju možda napustilo oko 1.5 posto ukupne ruske radne snage. Mnogi od onih koji su otišli su iznimno obrazovani profesionalci. Kompanije se žale na nedostatak zaposlenika i poteškoće u zapošljavanju.

Ruska narodna banka izvijestila je na početku rata da su Rusi podigli rekordnih 1.2 trilijuna rublji (oko 15 milijardi dolara) sa svojih računa. Ta razina nije se vidjela u Rusiji još od financijske krize 2008. godine.

Ekonomist Sergej Smirnov iz ruske Akademije za znanost vjeruje da će visokoobrazovani pojedinci, kao i oni s traženim vještinama, nastaviti tražiti način da odu iz zemlje.

'Ljudi neće biti svjesni ovih transformacija'

“Doći će do sve veće potražnje za ljudima koji znaju popravljati automobile i izrađivati cipele. Ne volim apokaliptične scenarije, no vjerujem da će to dovesti do nastavka pada produktivnosti u ruskom gospodarstvu,” kaže Smirnov.

On naglašava da će ovi trendovi uglavnom pogoditi velike gradove poput Moskve, Sankt Petersburga i Jekaterinburga.

“U velikom dijelu ruskog teritorija, ljudi neće biti svjesni ovih transformacija jer je životni standard u malim gradovima i selima uvijek bio nizak, a takav će i ostati u budućnosti,” dodaje.

Svetlana, koja je sada u Beogradu, nema planove za povratak u Rusiju i traži posao u inozemstvu. Mnogi Rusi će nastaviti tražiti načine da napuste zemlju, što bi moglo dovesti do pada produktivnosti u ruskom gospodarstvu.

Sergej se iz Tbilisija prijavljuje na poslove u Europi. Život mu je zasad težak: “Nemam slobodnih dana, ponekad nemam vremena ni naspavati se, drijemam u automobilu.”

Thomas se u Švedskoj nada da neće biti prisiljen na povratak u Rusiju, gdje se boji homofobije i nasilja. Uči švedski kako bi mogao naći bilo kakav posao.