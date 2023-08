Rusi srušili dron oko svog glavnog grada

Ukrajinci probili neprijateljsku najčvršću liniju obrane, krenuli su južnije

U ruskom napadu dvoje poginulo, za nekima se još uvijek traga

Ukrajinci oslobodili jugoistočno naselje Robotyne

Ukrajinski predsjednik Zelenskij najavio izbore

Mogući su pregovori o rješenju za Krim

Raste broj ukrajinskih napada na Krim

Sastaju se ministri vanjskih poslova Rusije i Turske

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Gdje će biti sljedeća velika bitka?

14.04 - Nakon što je jutros Ukrajina objavila da je oslobodila selo Robotine u regiji Zaporižja, obrambeni i sigurnosni analitičar Sky Newsa, profesor Michael Clarke objasnio je da se selo nalazi na uzvisini, duž grebena koji se proteže od sjevera prema jugu. "Od Robotinea, kojeg su Rusi dosta utvrdili, možete vidjeti ostatak ravnice i mogu se vidjeti oko 24 kilometra do Tokmaka, južno od Robotinea", kaže Clarke. Tokmak je sljedeća velika meta i bit će "velika bitka" na koju treba paziti. Clarke kaže da su Ukrajinci "imali vrlo teške trenutke" posljednjih šest tjedana, ali sada počinju gurati na jug prema Novoprokopivki. To će biti "današnja bitka", kaže on, a odatle će ukrajinske pokušati zauzeti Očeretuvate prema jugoistoku. Cesta od Novoprokopivke je 0408 za Tokmak, što je "stvarno važna" cesta, kaže Clarke. "To znači da će se Rusi pokušati vrlo brzo vratiti u sam Tokmak - to će biti sljedeća velika bitka u Tokmaku", kaže on. "Ako Ukrajinci to postignu, onda će stvarno biti na pravom putu, ali ako zaglave u Tokmaku dva ili tri tjedna, onda bi to mogla biti druga priča." Ukrajini je trebalo oko 10 dana da ponovno zauzme Robotine, iako Clarke vjeruje da bi za oslobađanje Novoprokopivke moglo biti potrebno samo nekoliko dana. "Ukrajinci se sada kreću brže. Kreću se sporo jer moraju sići, moraju izaći iz svojih vozila, moraju zauzimati rov po rov s granatama i raketnim RPG-ovima i tako dalje", kaže on. "Rusi su krenuli u protunapad i čini se da su sve izložili - čini se da nemaju puno rezerve."

Od ruskih napada poginule su četiri osobe

12:55 - Tri su osobe sinoć poginule u ruskom raketnom napadu na Ukrajinu, a četvrta je poginula u granatiranju u ponedjeljak ujutro, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko rekao je da su tri osobe ubijene tijekom noći bili radnici u pogođenom industrijskom objektu u središnjoj regiji Poltava. Još je petero ranjeno, a jedna osoba vodi se kao nestala.

Šef predsjedničkog kabineta Andrij Jermak opisao je pogođeni objekt kao tvornicu biljnog ulja u okrugu Mirhorod u regiji Poltava i objavio fotografije na kojima se vidi kako gori. Klimenko je rekao da je požar kasnije ugašen.

"Ljudi su radili noćnu smjenu", rekao je Jermak u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Oleksandr Prokudin, guverner regije Herson, rekao je da je 63-godišnja žena ubijena u granatiranju sela Sadove u ponedjeljak. Ukrajinska vojska priopćila je da je Rusija tijekom noći lansirala četiri projektila iz Crnog mora, od kojih su dva oborena.

Vojska je također rekla da je regija Krivij Rih u središnjoj Ukrajini pogođena u raketnom napadu. Lokalne vlasti priopćile su da je nekoliko privatnih kuća oštećeno, ali bez žrtava. Rusija, koja je poslala desetke tisuća vojnika u Ukrajinu prije 18 mjeseci, nije komentirala izvješća.

Uskoro bi se trebali sastati ministri vanjskih poslova Rusije i Turske

12:46 - Ruski premijer Sergej Lavrov u bližoj budućnosti mogao bi se sastati s turskim kolegom Hakanom Fidanom, javlja TASS. Turci se nadaju kako će potaknuti Rusiju da pristane na novi sporazum koji dopušta izvoz žitarica iz ukrajinskih crnomorskih luka.

Rusija se, inače, povukla iz sporazuma koji je omogućio siguran izvoz gotovo 33 milijuna tona ukrajinskog žita u ostatak svijeta. Vladimir Putin tako bi mogao razgovarati s turskim premijerom Recepom Tayyipom Erdoganom o dogovoru o crnomorskom žitu, al i drugim pitanjima. Međutim, mjesto i vrijeme još uvijek nisu poznati.

Porast ukrajinskih napada na Krim: 'Ponovno su pokušali izvesti teroristički napad'

12:19 - Rusi su presreli dva ukrajinska drona iznad Krima, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

"Još jedan pokušaj kijevskog režima da izvede teroristički napad s dvije bespilotne letjelice avionskog tipa na objekte na teritoriju Ruske Federacije spriječen je danas oko 10.30 sati", priopćilo je ministarstvo, a prenosi CNN.

Na zapadnoj obali Krima došlo je do porasta ukrajinskih napada ovog mjeseca, a cilj je degradirati rusku protuzračnu obranu i pogoditi druge ruske vojne objekte.

Ukrajinci pogodili ruske borbene avione: 'Eksplozije su bile spektakularne'

12:11 - Ukrajinski obavještajci tvrde da je napad dronovima na rusku vojnu zračnu bazu kod Kurska izvršen tijekom vikenda. Ipak, njihove navode nije moguće provjeriti, piše Sky News.

Dronovi su, naime, pogodili čak četiri ruska borbena aviona su-30, jedan borbeni avion Mig-29, dva sustava protuzračne obrane Pancir te radare protuzračnog sustava S-300, prema izvoru New Voice of Ukraine.

"Eksplozije su bile spektakularne, a točan učinak udara i broj žrtava uskoro će biti poznat", kazao je anonimni ukrajinski obavještajac. Ipak, rusko ministarstvo obrane tvrdi da su njihovi PZO sustavi uspješno presreli sve neprijateljske dronove.

Mogući su pregovori o rješenju za Krim?

11:17 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da bi bilo moguće pregovarati o rješenju za Krim koji je Rusija anektirala 2014. godine, umjesto uporabe sile. "Kada budemo na administrativnim granicama Krima, mislim da će biti moguće politički prisiliti Rusiju na demilitarizaciju na teritoriju poluotoka", rekao je Zelenskij u intervjuu u nedjelju koji je u ponedjeljak ujutro prenijelo nekoliko ukrajinskih medija.

Kijev se bori protiv sveobuhvatne invazije Rusije i više puta je objavio da namjerava vratiti Krim, kao i sva okupirana područja od početka rata u veljači 2022. godine. Ukrajinski vojnici na jugu zemlje postupno napreduju prema obali Crnog mora, u nastojanjima da presjeku rusku rutu opskrbe. Zelenskij je rekao da bi političko rješenje za Krim bilo bolje jer bi to značilo manje žrtava.

Ukrajinski predsjednik je istaknuo da ne želi prenijeti rat na ruski teritorij. Napomenuo je da je cilj osloboditi teritorij Ukrajine, kao i da bi napredovanje na ruskom teritoriju riskiralo gubitak ključne zapadne potpore. Ruski propagandisti i pristaše rata upozoravali su više puta da bi Rusiju, ako bude poražena u ratu, mogle podijeliti i okupirati strane sile. Ukrajina nije pokrenula nikakve velike ofenzive na ruski teritorij s ciljem trajne okupacije tih područja.

Zelenskij bi volio da se izbori održe u roku godine dana

11:04 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij kazao je kako bi se iduće godine u Ukrajini mogli održati izbori, piše CNN. Ipak, tada bi zemlji bila potrebna financijska potpora.

U intervjuu za novinare, Zelenskij je napomenuo da su se tijekom Drugog svjetskog rata i u Sjedinjenim Državama održali izbori. Trenutno izvanredno stanje u Ukrajini nije baš pogodno za održavanje izbora.

"Ako su naši zastupnici u parlamentu spremni, jer moramo promijeniti izborni zakon, trebali bismo to učiniti brzo", kazao je Zelenskij koji je rekao da neće uzeti novac namijenjen za oružje i potrošiti ga za održavanje izbora. Nada se, ipak, da će EU i SAD poslati financijsku pomoć kako bi se održali izbori.