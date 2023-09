I dalje bijesni rat u Ukrajini, a o stanju na terenu za Net.hr je govorio profesor Maksim Kamenjecki iz Kijeva. Uvodno se osvrnuo na napade Rusa na zapadni dio Ukrajine.

"Rusi ne obustavljaju te napade, ovog puta su napali dronovima nekoliko regija. Naše zračne snage kažu da su ove noći Rusi lansirali oko 30 bespilotnih letjelica u različite regije i jedan balistički projektil prema južnoj regiji Dnjepropetrovske oblasti", otkrio nam je profesor Kamenjecki.

"26 tih letjelica je bilo srušeno, a četiri su pogodile infrastrukturu. U regiji Lavova bilo je pogođeno skladište gdje su ozlijeđene dvije osobe. Ciljevi su bili u nekoliko regija, a naše zračne snage kažu da je većina dronova bila uništena. U Lavovu je pogođeno skladište civilne prirode, guverner oblasti je rekao da je tamo bila humanitarna pomoć i skladište prozora koji su čekali na montiranje na oštećene zgrade u regiji. Pretpostavljam da se radi s ruske strane ili o krivim podacima ili su namjerno ciljali civilnu infrastrukturu, što oni u zadnje vrijeme rade dosta često", rekao je.

Upitan što je s ukrajinskom protuofenzivom te jesu li Ukrajinci i dalje nestrpljivi po pitanju ofenzive, kaže da u toj priči ima previše očekivanja.

"Mi smo nedavno govorili da u ukrajinskom društvu ljudi čekaju, jer misle da ako smo skupili neke snage za ofenzivu, da to mora krenuti kao u filmovima. Međutim, Rusi su napravili dosta utvrda, jako su minirali sva ta područja i naše snage pokušavaju izvući ruske rezerve, probiti na nekoliko pravaca rusku obranu pa onda radi daljnjeg napretka stvoriti neke preduvjete", pojasnio nam je.

Novi smjer djelovanja?

Najviše uspjeha trenutno ukrajinske snage imaju na području nešto južnije od Bahmuta. " Kao što su rekli danas u našem Generalnom stožeru, ostvarili su neki veći prodor tamo. Ako je to istina, kako se misli, to može biti jedan od glavnih pravaca daljnje ukrajinske ofenzive", smatra ovaj analitičar.

"Drugi najvažniji pravac za nas je prema jugu, prema Azovskom moru, tamo gdje je duže vrijeme bio razmatran pravac djelovanja. Ako naše snage dođu do mora, oni će potpuno presjeći kopneni koridor koji vezuje Krim sa Rusijom", rekao je.

'Korupcija je problem u više zemalja, uključujući i Ukrajinu'

Komentirao je i smjene u ukrajinskom ministarstvu obrane. "Korupcija je problem u više zemalja, uključujući i Ukrajinu. Posebice u ratu, to je vrlo opasna stvar. U ministarstvu obrane smijenjeno je kompletno staro rukovodstvo. Bivši ministar nije smijenjen jer je sam upleten u korupciju, nego jer je na neke rukovodeće pozicije stavio ljude koji nisu bili "čisti" u smislu odnosa prema korupciji. On je odgovoran za kadrovsku politiku. Kada je on smijenjen, došao je novi ministar koji ima velik ugled među braniteljima i u društvu, za sada se ne vezuje uz nikakve skandale i njegov prvi jači potez bio je smijeniti sve zamjenike i pomoćnike ministra; samo je jedan ostao", pojasnio je Kamenjecki.

"To je kadrovska politika za koju pretpostavljam da će biti sad kao odraz nove politike u ministarstvu", dodao je, kazavši da samo ministarstvo nisu toliko vojne operacije koliko politička, logistička i organizacijska strana problema obrane zemlje.

Uspoređujući bivšeg i novog ministra, rekao je da je novi ministar krimski Tatarin, što je bitno. "Reznikov je kao ministar bio dosta učinkovit u smislu vanjskih kontakata. On je pravnik, vrlo pametan, izuzetno dobro govori engleski i dobro mu ide uspostavljanje i razvijanje komunikacije. Pretpostavljam da će novi ministar biti jednako učinkovit u smislu vanjske pomoći", kazao je.

Profesor Kamenjecki je mišljenja da će glavni dio njegovog posla sada biti napraviti novu ekipu i ostvariti opskrbu vojske stvarima koje su im potrebne – od hrane, pa sve do ulja, goriva, naoružanja i tako dalje.

'Borbeni avioni su od životnog značaja'

Komentirao je i dolazak jačih borbenih aviona u Ukrajinu. "Koliko znam, počele su pripreme i pilota i tehničkog osoblja koje će posluživati avion. Ta obuka je krenula na nekoliko mjesta koja se ne otkrivaju. No zna se da su Danska, Nizozemska i još nekoliko zemalja već spremne za isporuku kada bude gotova obuka te budu zadovoljeni ostali uvjeti za korištenje aviona. Mislim da svi čekamo njihov dolazak. U nekim regijama posebice na jugu gdje Rusi često napadaju uz bojišnicu sa svojim zrakoplovstvom, tamo su ti avioni od životnog značaja", rekao je profesor Maksim Kamenjecki u razgovoru za Net.hr.

