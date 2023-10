O stanju u ratom zahvaćenoj Ukrajini za televiziju N1 govorio je Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu. Svakodnevno se odvijaju napadi na Ukrajinu, naročito u istočnom dijelu zemlje. Kazao je i da vojni planovi Ukrajine ovise o pomoći zapadnih zemalja.

"Kompletni vojni planovi ne ovise o vojnoj pomoći, ali zbog isporuke oružja kojeg Ukrajina prije nije imala, imamo potrebu za konstantnim snabdijevanjem, barem dok ne steknemo mogućnost proizvodnje tih oblika municije", rekao je Kamenjecki.

U proteklih pola godine, kaže, Rusija napada dvije grupe meta. Prva su skladišta žitarica i izvozni poljoprivredni kapaciteti, a druga kapaciteti ukrajinske industrije koji su vezani ili su bili vezani za proizvodnju vojnu opreme, streljivo i slično.

'Pobjeda Fica u Slovačkoj problem je za Ukrajinu'

Kamenjecki je prokomentirao i održane parlamentarne izbore u Slovačkoj na kojima je pobijedila stranka bivšeg premijera Roberta Fica koji zagovara ukidanje vojne pomoći Ukrajini.

"U slučaju Slovačke, to može biti jedno smanjenje pomoći jer je to ciljana politika koju godinama zastupa Fico. To je naravno problem za Ukrajinu, ali pretpostavljam da ako je stanovništvo tako glasalo na izborima, to je rezultat informacijskog problema jer, nažalost, populizam i predstavljanje da su svi problemi zemlje zbog rata u Ukrajini i da će se oni riješiti ako obustave pomoć, to može proraditi i ta odluka će dovesti do promjena u pomoći Ukrajini", kazao je.

'Okončanje rata ne znači da će nastati mir'

"Ako strana pomoć prestane, rat se može okončati, ali to ne znači da će nastati mir", dodao je Kamenjecki.

Pojasnio je i kakvu poruku bi ruska pobjeda poslala drugim zemljama.

"Ako nas Rusija porazi ili naš okupirani teritorij ostane u njenom sastavu, onda će to biti znak drugim zemljama koje imaju slične planove da to naprave. U tome je opasnost koja može nastati ako se obustavi strana pomoć Ukrajini", kazao je Kamenjecki za N1.

POGLEDAJTE VIDEO: Maksim Kamenjeckij iz Kijeva za Net.hr o trenutnom stanju u Ukrajini