Microsoftov centar za analizu prijetnji u svom je izvješću otkrio kako se u ruskoj kampanji dezinformiranja nalaze mnoge slavne osobe koje su, kako navode, prevarene da im daju video poruke koje su zatim korištene u proruskoj propagandi, piše Sky news.

Ti su videozapisi potom manipulirani kako bi se Volodimir Zelenski lažno prikazao kao ovisnik o drogama. U izvješću se navodi da su nesvjesni američki glumci i drugi izgleda zamoljeni, vjerojatno putem video poruke, da pošalju poruku nekome po imenu Vladimir, moleći ga da potraži pomoć za zlouporabu supstanci. Video zapisi su zatim manipulirani i kružili su kanalima društvenih medija kako bi se poslužili lažnim tvrdnjama da se ukrajinski čelnik bori sa zlouporabom opojnih sredstava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Manipulirani zapisi

Centar za analizu prijetnji rekao je da je promatrao sedam videozapisa od kraja srpnja 2023., u kojima se pojavljuju Mike Tyson, zatim udovica slavnog Elvisa Presleyja, Priscilla Presley, basist skupine System of a Down, Shavo Odadjian te glumci Elijah Wood, Dean Norris i Kate Flannery najpozantiji po ulogama Froda iz Gospodara prstenova, Hanka iz Breaking Bada te Meredith iz The Officea.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaiskrilo je prije spektakularnog okršaja