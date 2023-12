„Nije toliko bitno hoće li Vladimir Putin proglasiti pobjedu ili ne, realnost rata svi jako dobro znamo. Predizborna retorika je zapravo nerelevantna, a stanje na terenu je itekako relevantno“, kazao je geopolitički analitičar Denis Avdagić za Net.hr o mogućnosti da ruski predsjednik proglasi pobjedu prije izbora najavljenih na proljeće.

Avdagić ističe da Rusija ima strahovito velik broj poginulih vojnika te da žrtve premašuju i operaciju iz sovjetskih vremena kada su ginuli u Afganistanu.

On govori kako se, uzimajući u obzir što su uložili, rat Rusima nije isplatio: "Ni Ukrajinci nisu uspjeli povratiti teren te su se obje strane našle u jednom izuzetno iscrpljujućem i teškom ratu. Posebice za Ukrajinu, koja ima i civilne žrtve i koja je u situaciji da ne može sama taj rat ni nositi."

Sloboda govora u Rusiji

Vladimir Putin je očigledno u nekoj fazi stvaranja svoje povijesne uloge u Rusiji koja je takva da je morao zakonom zabraniti spominjanje rata, govori Avdagić.

"Činjenica da je u Rusiji ukinuta sloboda govora po pitanju rata u Ukrajini kako to ne bi narušilo Putinov imidž. I to je sve što moramo znati i sve to moramo ponavljati kad je u pitanju ruska agresija na Ukrajinu“, kazao je aludirajući na zakon za suzbijanje neslaganja koji je donesen ubrzo nakon što je Putin poslao stotine tisuća vojnika u Ukrajinu u veljači 2022. u, kako je rekao, "specijalnoj vojnoj operaciji".

Za one koji se protive ruskom ratu u Ukrajini, istupanje u javnosti od tada je postalo riskantno, a kritičari kažu da je gotovo 20.000 ljudi privedeno i da je otvoreno preko 800 kaznenih slučajeva.

Rat u Izraelu

Premda se u posljednje vrijeme rat u Ukrajini nerijetko dovodu u kontekst rata u Izraelu, Avdagić tvrdi da tu nema konkurencije. Konkurencije nema jer im ne trebaju iste stvari.

„Ono što je potrebno Ukrajini, Izraelu nije potrebno. Izraelska proizvodnja streljiva je praktički samodostatna, njihova vojna tehnika je na visokoj razini. Nemaju potrebu dostavljanja haubica i streljiva za haubice, a to je ono što treba Ukrajini. Oni u tom smislu nisu konkurencija“.

No, analitičar ističe da u jednom segmentu su ipak 'konkurencija jedni drugima': "Po pitanju međunarodne pozornosti koja je trenutno usmjerena na Blisku istok kao i diplomatski segment. S druge strane Ukrajina treba i financijsku pomoć i vojnu da bi nastavila voditi svoje operacije, a to je ono što im u velikoj mjeri nedostaje.“

Velika ofenziva i primirje

Avdagić se osvrnuo i na najave predsjednika Zelenskog o "velikoj ofenzivi na proljeće", napomenuvši da su i prije godinu dana kružile priče da će rat u ovo vrijeme već bit gotov - ali nije.

„Moramo razlikovati ono što političari govore. Politika je jedna priča, a rat je druga priča. Ono što je političaru dozvoljeno nema jednakost na vojnom terenu“, govori.

Putinu je potrebno nešto vrijedno, a Ukrajina mu to ne može dati. Naime, radilo bi se eventualno o teritorijalnim ustupcima, koji prema ustavu nisu mogući, ističe Avdagić.

„Ljudi često zaboravljaju da se zemlje upravljaju ustavima i ne možete ni kao Zelenskij ni kao pregovarački tim ustupiti teritorij Ukrajine. Nikako. Jedino što bi bilo moguće je nekakva vrsta primirja, no pitanje je kome bi to primirje koristilo. Čak i u tom segmentnu sam skeptičan."

Kraj rata

Avdagić ističe da smo najave o kraju rata mogli čuti u više navrata, no on ne vidi da bi se to uskoro moglo dogoditi: „Nemam kristalnu kuglu, nisam bliski suradnik ni ukrajinskih ni ruske strane, ali po onome koliko ja pratim ne vidim mogućnost da će se uskoro dogoditi.“

Ističe da je jedini scenarij u kome bi rat se okončao je da se dogodi nešto dramatično, neki „crni labud“: "Crni labud je nešto iznenadno. Inače u Rusiji kažu ako i kada umre ruski predsjednik ili se dogodi puč na televiziji Rusija 1 će se emitirati Labuđe jezero".

