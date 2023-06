Nakon neuspjele pobune Jevgenija Prigožina i njegovih plaćenika, ruski predsjednik Vladimir Putin pojavio se u Dagestanu kako bi raspravljao o razvoju turizma u regiji, izvijestio je Kremlj. Videozapisi koji su se proširili na društvenim mrežama prikazuju Putina kako se rukuje s okupljenima, a u jednom trenutku poljubio je djevojčicu u glavu dok se s njom fotografirao.

Ovo javno pojavljivanje ruskog vođe ponovno je potaknulo teorije o korištenju Putinovih dvojnika za javne nastupe. Osim zapadnih analitičara, i popularni ruski vojni bloger Igor Girkin je doveo u pitanje Putinovo ponašanje tijekom posjeta Dagestanu.

'To je bio dvojnik'

Iako nema konkretnih dokaza o korištenju Putinovih dvojnika, Matthew Wyman, viši predavač politike specijaliziran za Rusiju na britanskom Sveučilištu Keele, tvrdi da je to slučaj. Wyman je otkrio nekoliko znakova koji upućuju na to, ističući da je Putinovo ponašanje u ovom slučaju iznimno odstupalo od uobičajenih obrazaca.

"Nema sumnje da to nije bio Putin. To je bio dvojnik", rekao je Wyman za Newsweek.

"Potpuno je nezamislivo da bi ruski čelnik osobno izvršio angažman samo nekoliko dana nakon što je stabilnost njegove vladavine ugrozio Wagner. Nećeš se onda izložiti niti jednoj grupi nepoznatih ljudi", rekao je Wyman.

Wyman je primijetio i nekoliko razlika u Putinovom ponašanju tijekom ovog posjeta u usporedbi s prijašnjim prilikama. "Na različite načine, Putin se jednostavno ne ponaša tako."

'Putin nikoga ne pušta u svoju blizinu'

Dodao je da Putin javno ne pokazuje emocije, no to nije vidljivo na snimkama koje su objavljene nakon posljednjeg javnog pojavljivanja ruskog predsjednika. Marina Miron, postdoktorandica na Odsjeku za ratne studije na King's Collegeu u Londonu, primijetila je još jednu razliku u odnosu na prijašnja pojavljivanja, a to je Putinova "otvorenost u suočavanju s gomilom ljudi".

"To je vjerojatno glavni razlog zašto su se pojavile ove teorije o dvojnicima", rekla je.

Osim toga, ranije su se pojavila i brojna izvješća da se tijekom pandemije covida-19 Putin strogo pridržavao mjera kako bi se zaštitio od infekcije. Ranije ove godine, bivši visoki ruski časnik sigurnosti rekao je da se čelnik Kremlja "okružuje neprobojnom barijerom karantena".

"Poznato je da Putin nikog ne pušta u svoju blizinu od početka covida, a sada ga ovdje vidimo kako se fotografira s običnim ljudima", primijetila je Miron.

Tri dvojnika Putina?

Ukrajinski dužnosnici opetovano su tvrdili da Putin koristi dvojnike. Andrij Jusov, glasnogovornik kijevske vojne obavještajne agencije, rekao je ranije da Putin "nikada ne bi razgovarao s navodnim lokalnim stanovnicima".

"Znamo konkretno za tri osobe koje se stalno pojavljuju, ali koliko ih još ima, ne znamo", rekao je šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kirilo Budanov prošle godine.

Budanov je rekao da dvojnike prepoznaju po gestikulaciji, govoru tijela i ušnim resicama. Iako je Putin u Dagestanu u četvrtak možda koristio dvojnika, Miron navodi da je Putin možda želio pokazati da se ne boji.