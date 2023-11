Rat u Ukrajini nastavlja se teškim bliskim borbama, a jedni od najžešćih sukoba su oni u rovovima gdje ukrajinski vojnici pokušavaju obraniti svoje položaje pred žestokim udarima ruskih snaga, piše CNN.

"Dečki, ostavite me ovdje. Ne mogu hodati", izgovara jedan od ukrajinskih vojnika u videu kojeg je snimio CNN. Noge su mu ozlijeđene gelerima i gubi dosta krvi kroz nekoliko zavoja. Medicinsko osoblje ga pokušava 'zakrpati', a on za to vrijeme pali cigaretu i puši kako bi barem malo umirio živce.

Istočni ukrajinski grad Avdiivka postao je poprištem najžešćih borbi na ukrajinskoj bojišnici, a ruske snage udaraju sa svih strana uz danonoćno granatiranje. Ukrajinski vojnici dobro su utvrđeni na tom području i još uvijek uspijevaju odbiti ruske postrojbe. U tamošnjim rovovima nalazi se i zapovjednik ukrajinske satnije Oleh Sencov. Ovaj 47-godišnjak poznati je ukrajinski redatelj, kojeg su Rusi 2014. godine zatvorili na pet godina, a sada je vojnik ukrajinske 47. mehanizirane brigade.

"Pokušali smo osvojiti šumsko područje dugačko gotovo cijeli kilometar. Zajedno s još dvije jurišne skupine napali smo tri položaja. Naša skupina morala je držati rov širine 150 metara. Upali smo unutra, zauzeli nekih 50 metara, ali nismo mogli dalje zbog jakog otpora neprijateljskog pješaštva", rekao je Sencov za CNN.

"Od svih operacija u kojima je sudjelovala moja satnija, ovo je bio prvi put da nismo uspjeli izvršiti misiju", dodao je Sencov, koji je ozlijeđen skupa s još tri pripadnika njegove postrojbe.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je početkom studenog nazvao borbe u Avdijivki "snažnim napadom" i rekao da će ova bitka "odrediti cjelokupni tijek rata".

"Što više ruskih snaga sada bude uništeno blizu Avdijivke, to će sveukupna situacija i cjelokupni tijek ovog rata biti gori za neprijatelja", rekao je Zelenski.

Borbe u rovovima postale su sastavni dio rata u Ukrajini. Male jurišne skupine bore se za svaki metar zemlje. Vojnici obično ulaze noću ili ujutro, zauzmu dio rova i krenu kroz njega, često dok su neprijateljske trupe još tamo.

