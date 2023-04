Povjerljivi ratni dokumenti koji detaljno opisuju tajne američke i NATO planove za jačanje ukrajinske vojske uoči planirane ofenzive protiv Rusije objavljeni su ovoga tjedna na Twitteru i Telegramu, rekli su visoki dužnosnici Bidenove administracije. Vojni analitičari kažu kako se čini da su neki dijelovi tih dokumenata modificirani u odnosu na originalne verzije, preuveličavajući američke procjene o ukrajinskim poginulima u ratu i podcjenjujući procjene poginulih ruskih vojnika.

Izmjene bi mogle ukazivati ​​na ruski pokušaj dezinformiranja, smatraju analitičari.

U prilog tome ide objava dopisnika The Wall Street Journala za vanjsku politiku, Jaroslava Trofimova, koji je na Twitteru objavio djelić tajnih ratnih dokmenata s detaljima planova SAD-a i NATO-a za jačanje ukrajinske vojske uoči planirane ofenzive protiv ruskih snaga.

Na lijevoj fotografiji su autentični dokumenti, a na desnoj modificirani, vjerojatno od strane moskovskog režima. To se da zaključiti iz promijenjenih brojki, pa tako u lijevom dokumentu stoji da je Rusija pretrpjela gubitke od 43.5 tisuća vojnih žrtava, dok je u izmijenjenom taj broj smanjen na 17.5 tisuća.

Isto tako, broj uništenih ruskih vojnih vozila umanjen je sa 6004 na 600. Također, u autentičnom dokumentu stoji da su Rusi ostali bez 72 borbena aviona i 82 helikoptera, dok je u promijenjenom to umanjeno na 7 borbenih aviona i 8 helikoptera.

New York Times piše da Pentagon istražuje tko bi mogao stajati iza curenja dokumenata, naročito na Telegramu, platformi s više od pola milijarde korisnika koja je široko dostupna u Rusiji.

'Svjesni smo propusta i radimo na tome'

A značajan propust američkih obavještajnih službi u nastojanju da pomognu Ukrajini predstavljaju tablice s podacima o očekivanim isporukama oružja, brojnosti bataljuna i drugih planova, Američki dužnosnici radili su na tome da izbrišu te dokumente, ali do četvrtka navečer nisu uspjeli.

"Svjesni smo propusta i radimo na tome", rekla je Sabrina Singh, zamjenica glasnogovornika Pentagona.

Dokumenti ne sadrže konkretne borbene planove, poput toga kako, kada i gdje Ukrajina namjerava pokrenuti ofenzivu, za koju američki dužnosnici vjeruju da će uslijediti u sljedećih mjesec dana. A budući da su dokumenti stari pet tjedana, oni nude američke i ukrajinske procjene od 1. ožujka naovamo o tome što bi ukrajinskim trupama moglo trebati za ofenzivu.

Međutim, izvježbanom oku ruskog ratnog planera, terenskog generala ili obavještajnog analitičara, dokumenti bez sumnje nude niz izvrsnih tragova i uvida. U dokumentima se, primjerice, spominje stopa korištenja HIMARS-a - američkih raketnih sustava visoke pokretljivosti, koji služe za napade iz daljine na ciljeve poput skladišta streljiva, infrastrukture i koncentriranih trupa. Pentagon nije javno objavio koliko brzo ukrajinske trupe troše streljivo HIMARS, dok se u iscurjelim dokumentima to spominje.

Američko ministarstvo obrane u utorak je najavilo novi paket vojne pomoći Ukrajini vrijedan 2,6 milijardi dolara

Rusi 'selektivno izmijenili' dokumente

Analitičari kažu da je zasad teško procijeniti utjecaj objavljenih povjerljivih dokumenata na borbe na bojištu, sada i narednih mjeseci. Nedavna ruska ofenziva s velikim je gubicima ostvarila uspjehe u istočnoj Ukrajini, a zapadni analitičari raspravljaju o tome je li ruska vojska, nakon što je pretrpjela nevjerojatne gubitke, uopće sposobna izvesti još jedan takav napad ili se oduprijeti ukrajinskom napadu. Analitičari upozoravaju kako je moguće da su dokumenti, koje su objavili ruski izvori, selektivno izmijenjeni kako bi Kremlju poslužili za širenje dezinformacija.

"Bez obzira na to jesu li ovi dokumenti autentični ili ne, ljudi bi trebali biti oprezni sa svime što su objavili ruski izvori", kaže Michael Kofman, direktor ruskih studija na istraživačkom institutu u Arlingtonu.

Primjerice, na jednom od slajdova objavljene prezentacije stoji da je ubijeno između 16.000 i 17.500 ruskih vojnika, a da je Ukrajina izgubila 71.500 vojnika. Procjene su da je Rusija imala mnogo više žrtava, blizu 200.000 poginulih i ranjenih, dok je Ukrajina imala više od 100.000 poginulih i ranjenih. Usprkos tome, analitičari kažu da se dijelovi dokumenata čine autentičnima i da će Rusiji pružiti vrijedne informacije poput rasporeda isporuke oružja, broja ukrajinskih vojnika i drugih vojnih detalja.

Podaci o ukrajinskim jedinicama, opremi, obuci...

Dokument s oznakom "strogo povjerljivo" donosi stanje s 1. ožujka. Tog su dana ukrajinski dužnosnici bili na sastancima u američkoj bazi u Weisbadenu, u Njemačkoj, a dan kasnije na sastancima su bili general Mark A. Milley, predsjednik Združenog stožera i general Christopher Cavoli, vrhovni zapovjednik savezničkih snaga u Europi.

Drugi dokument uključuje podatke o ukrajinskim jedinicama, njihovoj opremi i obuci i rasporedima za razdoblje od siječnja do travnja. Dokument sadrži sažetak o 12 borbenih brigada koje se okupljaju uoči ofenzive, a devet tih brigada navodno obučavaju i opskrbljuju SAD i drugi NATO saveznici. Od tih devet brigada, prema dokumentima, šest će biti spremno do 31. ožujka, a ostale do 30. travnja. Svaka ukrajinska brigada ima 4000 do 5000 vojnika, tvrde analitičari. U dokumentu se navodi da će vrijeme isporuke opreme utjecati na obuku i spremnost kako bi se ispunio vremenski rok. Ukupna oprema potrebna za devet brigada bila je više od 250 tenkova i više od 350 mehaniziranih vozila, navodi se u dokumentu.

Objava dokumenata veliki je uspjeh Moskve

Objava ovih dokumenata veliki je uspjeh Moskve u vrijeme kada se činilo da Rusija zaostaje za SAD-om u prikupljanju obavještajnih podataka u Ukrajini. Ovo curenje je prvo rusko obavještajno otkriće objavljeno od početka rata. Do sada je SAD Ukrajini dostavljao informacije o zapovjednim mjestima, skladištima streljiva i drugim ključnim čvorištima u ruskim vojnim linijama. Takve obavještajne informacije u stvarnom vremenu omogućile su Ukrajincima da gađaju ruske snage, ubijaju više generale i prisile ih na premještanje zaliha streljiva dalje od ruskih linija bojišnice, iako američki dužnosnici kažu da je Ukrajina odigrala odlučujuću ulogu u planiranju i izvršenju tih napada.

Ali na početku rata, ukrajinski dužnosnici oklijevali su podijeliti svoje borbene planove sa Sjedinjenim Državama, iz straha od curenja informacija, rekli su američki i europski dužnosnici. Još prošlog ljeta, američki obavještajni dužnosnici rekli su da često bolje razumiju ruske vojne planove nego ukrajinske.

'Curenje' će naštetiti obavještajnoj razmjeni podataka

Zabrinuti da bi dijeljenje njihovih operativnih planova također moglo istaknuti slabosti i obeshrabriti daljnju američku potporu, Ukrajinci su ih pomno čuvali čak i dok su američki obavještajci prikupljali precizne detalje o tome što Kremlj naređuje, a ruski zapovjednici planiraju. Razmjena obavještajnih podataka između Ukrajine i Sjedinjenih Država znatno je olabavila prošle jeseni, a dvije zemlje blisko surađuju na opcijama za ukrajinsku ofenzivu.

No curenje obavještajnih podataka ove vrste, objavljeno na društvenim mrežama i dostupno diljem svijeta, sigurno će naštetiti razmjeni obavještajnih podataka između Ukrajine i SAD-a, piše New York Times.