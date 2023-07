Rusija pokrenula zračne napade na jug i istok Ukrajine

Rusi priznali osvetničke udare

12.24 - Noćni napadi na dva ukrajinska lučka grada bili su "masovni osvetnički udari", priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Ministarstvo je priopćilo da su gađali Odesu i Mikolaiv i pogodili sve mete. "Oružane snage Ruske Federacije izvele su tijekom noći masovni osvetnički udar preciznim oružjem na objekate u kojima su se pripremali teroristički napadi protiv Ruske Federacije korištenjem čamaca bez posade", navodi se u priopćenju ministarstva. Rečeno je da su pogodili tvornicu za popravak brodova u blizini Odese gdje su se gradili takvi brodovi. "Osim toga, uništeni su skladišni objekti s oko 70.000 tona goriva korištenog za opskrbu opreme ukrajinske vojske" u blizini gradova Mikolaiv i Odesa, rečeno je, prenosi Sky News.

Udari su uslijedili dan nakon napada na Krimski most koji povezuje Rusiju s Krimom, koji je Moskva pripisala Ukrajini. Iako je Rusija rekla da je pogodila sve mete, Ukrajina tvrdi da je oborila svih šest krstarećih projektila Kalibr i 31 od 36 dronova. Kijev je rekao da su padajuće krhotine i udarni valovi oštetili nekoliko kuća i neodređenu lučku infrastrukturu u Odesi, ali nije otkrio više detalja. Nema izvještaja o smrtnim slučajevima, a jedan je stariji muškarac ozlijeđen u svojoj kući.

Uhićena ruska žena za koju se sumnja da je surađivala s Ukrajincima

11.10 - Ruska sigurnosna služba FSB uhitila je ženu za koju tvrdi da je prikupljala informacije o "kritičnom infrastrukturnom objektu" po nalogu ukrajinskih obavještajnih službi, javlja Sky New. Video s nadzorne kamere koji su podijelili ruski mediji pokazuje kako osumnjičenica koristi svoj telefon za snimanje u blizini hidroelektrane u ruskoj regiji Yaroslavl. Zatim je prikazana kako ju u njenom uredu uhićuju maskirani agenti FSB-a i policije.

Ruska novinska kuća Baza, koja ponekad objavljuje materijale FSB-a, objavila je razmjenu poruka između osumnjičenika i navodnog ukrajinskog koordinatora. U porukama žena pristaje dostaviti kartografske koordinate lokalnih željezničkih linija, vojnih ureda za novačenje i hidroelektrane. Također je pisala o organiziranju eksplozija diljem Rusije i kaže da postoji mnogo hidroelektrana u regiji Jaroslavl. "Raznijet ćemo ih u paramparčad tako da Rusija povuče svoje trupe iz (istočnog ukrajinskog grada) Bahmuta", piše neidentificirana osoba. Sud je osumnjičenici odredio dvomjesečni pritvor, izvijestila je novinska agencija RIA. FSB je priopćio da je protiv žene pokrenut kazneni postupak prema optužbama za koje je predviđena kazna do deset godina zatvora.

Neobičan komentar Putina

10.34 - Ruski predsjednik Vladimir Putin dao je pomalo čudan komentar na sastanku s jednim od regionalnih guvernera Rusije, javlja Sky News. Ruski predsjednik razgovarao je s regionalnim guvernerom Irkutska Igorom Kobzevom o tome kako podržati vojnike koji se bore u Ukrajini i njihove obitelji. U transkriptu objavljenom na web stranici Kremlja, Kobzev je rekao: "Imamo 192 građanina Irkutska nagrađenih državnim nagradama - ordenima, medaljama. Od njih je najmlađi, Heroj Rusije, vojnik Eduard Dyakonov, koji je poginuo u Mariupolju u ožujku prošle godine. On je svojim tijelom prekrio granatu i tako spasio svoje suborce. Ovo je za nas jako vrijedno, za nas su svi oni heroji, oni su u našem sjećanju, u našim srcima."

Prema transkriptu, Putin je na to odgovorio: "Pozdravite ih sve."

Rusi pokrenuli zračne napade

7.02 - Rusija je tijekom noći pokrenula zračne napade na jug i istok Ukrajine koristeći bespilotne letjelice i balističke rakete, priopćile su rano u utorak ukrajinske zračne snage. Južna luka Odesa i regije Mikolajiv, Donjeck, Herson, Zaporižje i Dnipro bile su pod prijetnjom napada ruskih bespilotnih letjelica, objavile su zračne snage u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Dodaje se da Rusija možda koristi balističko oružje za napad na regije Poltava, Čerkasi, Dnipro, Harkiv i Kirovograd. Načelnik vojne uprave regije Odesa Oleh Kiper rekao je kako su tamošnji sustavi protuzračne obrane bili angažirani u odbijanju napada ruskih bespilotnih letjelica. "Postoji vjerojatnost za nekoliko valova napada", rekao je Kiper na Telegramu.

Putin najavio odgovor Rusije na napad na Krimski most

7.00 - Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je u ponedjeljak da se pojačaju sigurnosne mjere na Krimskom mostu, strateškoj infrastrukturi po drugi put oštećenoj u ukrajinskom napadu, za koji je najavio "odgovor". "Budući da je ovo drugi teroristički napad na Krimski most, očekujem konkretne prijedloge za poboljšanje sigurnosti te važne i strateške prometne infrastrukture", rekao je Putin na vladinoj sjednici koju je prenosila televizija. Putin je rekao da je jedna djevojčica ozlijeđena, a njezini roditelji su poginuli u tom ukrajinskom napadu na mostu koji Rusiju povezuje s Krimom, poluotokom koji je anektirala 2014. "Obitelj je putovala na Krim iz (ruske) Bjelgorodske oblasti", rekao je predsjednik. "Odgovor Rusije sigurno neće izostati. Ministar obrane priprema odgovarajuće prijedloge", rekao je Putin. Napad je prouzročio znatnu štetu na cestovnom dijelu mosta kojim se doprema vojna oprema ruskoj vojsci koja se bori u Ukrajini. Napad su izvele ukrajinske specijalne službe i pomorske snage pomoću "pomorskih dronova", rekao je u ponedjeljak za AFP izvor u ukrajinskoj sigurnosnoj službi (SBU). "Ovo je novi teroristički čin kijevskog režima", poručio je Putin.

Betonski most dug 18 km, izgrađen uz velike troškove po naredbi Vladimira Putina koji ga je pustio u promet 2018., sastoji se od dvaju paralelnih dijelova, jedan je namijenjen cestovnom, a drugi željezničkom prometu. Potpredsjednik ruske vlade Marat Husnuljin rekao je da temelji Krimskog mosta nisu oštećeni u eksploziji, što je Putin nazvao "dobrom vijesti". Husnuljin je rekao da će se most do 1. studenog u cijelosti otvoriti za cestovni promet.