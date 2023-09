Krajem rujna prošle godine, došlo je do incidenta u zraku u kojem su sudjelovali ruski i britanski zrakoplovi. Naime, tog je dana jedan ruski pilot pokušao oboriti britanski izviđački avion, jer je, kako je kasnije ruska administracija objasnila, bio uvjeren da ima dopuštenje za gađanje. Ovu opasnu situaciju Moskva je opravdala tehničkim kvarom, a britansko ministarstvo obrane prihvatilo je njihovo objašnjenje.

Za nekih desetak dana, bit će godišnjica ovog incidenta, za koji neki tvrde da je mogao pokrenuti Treći svjetski rat. Profesor Maksim Kamenjecki s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, inače jako dobar poznavatelj ovakvih tema, u razgovoru za Net.hr rekao je da je to jedan u nizu incidenata na Crnom Moru, prije i tijekom rata u Ukrajini.

"Prvo malo jače zbivanje u tom smislu bilo je kada su Rusi u lipnju 2021. godine pucali na britanski razarač Defender, koji je išao prema gruzijskoj crnomorskoj obali i prošao uz teritorij koji Rusija smatra svojim", pojašnjava nam Kamenjecki.

No, što se točno zbilo tog dana u rujnu prošle godine i kako je došlo da Rusi ispale dva projektila na Britance u zraku? Ovaj incident, slikovito pojašnjava Kamenjecki, je bio kao u filmu Top Gun, gdje se radilo o incidentima koji nisu bili poznati javnosti. "Tada su, isto kao i sada u realnosti, ruski piloti napali britanski avion o čemu je bio čak razgovora u britanskom parlamentu u listopadu prošle godine, kada su bili izneseni detalji", pojašnjava ovaj stručnjak.

Cilj nije meta koju treba pogoditi

Nakon incidenta, Velika Britanija bila je zadovoljna s objašnjenjem koje je stiglo s ruske strane što se dogodilo - da je bio prvo tehnički kvar pa onda nesporazum između pilota i centra koji vodi pilote u zraku, gdje je pilot krivo shvatio neku rečenicu, što apsolutno ne drži vodu, mišljenja je naš sugovornik.

"Radilo se o tome da je par ruskih aviona poletio presresti britanski izviđački avion. Obično ako ti avioni idu u Međunarodnom zračnom prostoru iznad međunarodnih voda, na njih se ne smije pucati. Međutim, ruski avion opalio je dvije rakete po tom avionu. Niti jedna nije pogodila britanski avion, a Rusi su Britancima objasnili da je pilot krivo shvatio rečenicu 'Imate cilj'", kaže Kamenjecki.

"Semantičko značenje cilja u ruskoj zrakoplovnoj leksici je sasvim drugačije od onog što mi razumijemo kao cilj - metu koju treba pogoditi. Recimo, oznaka za sve zračne objekte koje otkriva radar na zemlji, oni svi se označavaju kao ciljevi, bez obzira radi li se o njihovom avionu, tuđem avionu, putničkom, vojnom - oni su svi ciljevi", kaže Maksim Kamenjecki.

"Cilj nije apsolutna oznaka da neki objekt treba srušiti. Ti piloti koji su se digli u zrak i išli prema britanskom avionu, sigurno su od sustava vođenja čuli nešto poput da "moraju doći do cilja"; odnosno njima je cilj ono što oni moraju pratiti. Ali sigurno nisu dobivali upute za rušenje", kaže Kamenjecki.

"Pretpostavljam da se može raditi isključivo o namjernom lansiranju. Postoje dva načina kako avion Su-27 može ispaliti rakete. Njegov radar uhvati taj avion koji je u ovom smislu cilj za rušenje i tek tada može opaliti raketu sa svog aviona. To se ne dešava automatski ili je pilot nešto drugo htio stisnuti pa je stisnuo gumb za lansiranje rakete. Ne", pojašnjava.

Za korištenje raketa u običnom modu korištenja, radar aviona Su-27 treba uhvatiti taj avion i voditi ga. I onda na radaru mora nestati oznaka da je zabranjeno lansiranje, jer u nekim uvjetima radar Su-27 može zabraniti lansiranje, recimo kada je on previše blizu. Ako je taj pilot lansirao prvu raketu pa nakon toga drugu raketu, najvjerojatnije je on upalio radar i uhvatio taj avion. To mogu potvrditi isključivo Britanci, jer na britanskom avionu postoji sustav RWR (Radar Warning Receiver), koji otkriva da je njihov avion označen radarom za navođenje raketa. Britanci sigurno znaju u kojem je modu bio radar Su-27 kada je opalio raketu", kaže profesor Kamenjecki.

"Pretpostavljam da, ako Britanci nisu bili zainteresirani za jačanje tog skandala, oni su mogli izbaciti ovaj dio iz onoga što je bilo objavljeno u javnosti", dodaje.

Postoji i još jedna mogućnost kako se rakete mogu ispaliti. "Su-27 ima mod kada je recimo avion oštećen ili pogođen, on može iskoristiti lansiranje raketa bez vođenja od strane radara. Tada može ispaliti sve što ima u situaciji koja je potrebna, a kada avion treba sletjeti bez naoružanja. On može lansirati i prema protivniku kada je oštećen", kaže.

Jedna od mogućnosti je da je taj pilot ispalio rakete u svrhu zastrašivanja. "Pilotu tog Su-27 je najvjerojatnije pukao film zbog nekih zbivanja. U tom je trenutku naša vojska vodila dosta uspješne akcije na istoku Ukrajine i moguće da je pilot izgubio živce zato što je bio previše emotivan prema protivnicima koji pomažu Ukrajincima. Najvjerojatnije mu je pukao film, jer ga je pilot drugog aviona opsovao kada je to napravio", kaže profesor Kamenjecki.

Pitanje odgovora

Ovaj ozbiljan incident na kraju je zataškan, što je pomalo i čudno. Naime, Rusi i Britanci gotovo se pa javno mrze, a često je s ruske strane dolazila retorika da su Britanci njihovi najveći neprijatelji. Kako je onda, nakon toliko provokacije i s jedne i druge strane, moguće da se o ovome šutjelu? Je li razlog tome da ne dođe do veće eskalacije sukoba?

"Po nekim pitanjima, čak sam bio začuđen kada saa čitao neke knjige ruskih autora, njihova mržnja prema Britaniji ponekad je veća nego prema SAD-u", konstatirao je Kamenjecki.

"Što se tiče zataškavanja ovog incidenta, mislim da se radi o tome da ako bi Britanci sve otkrili javnosti kako je bilo, onda se postavlja pitanje kako odgovarati na takve stvari - trebamo li na neki način kazniti Rusiju", smatra Kamenjecki.

Inače, nakon ovog incidenta koji se dogodio prošle godine, Britanci su neko vrijeme pratili svoje avione s lovcima Tajfun, koji su iznad Crnog Mora naoružani išli uz te avione. Kamenjecki kaže da se to moglo vidjeti na Flight radaru.

"Britanci pametno pale te sustave za prikazivanje na sekundarnim radarskim sistemima. Mislim da se sve zataškalo da se ne razvuče taj skandal, jer bi u nekom smislu društvo tražilo odgovor", kaže.

Dodaje da to nije prvi put te da treba uzeti u obzir da se tijekom rata dešavaju situacije da oružje padne na teritorij susjedne zemlje, kao primjerice protekle godine kada je ukrajinski protuzračni projektil pogodio farmu u Poljskoj kada je pokušavao gađati rusku krstareću raketu koja je išla na području uz granicu s Poljskom.

Također, Kamenjecki navodi da kad primjerice Rusi gađaju dunavske luke, oni pokušavaju pogoditi ukrajinsku stranu, no vrlo dobro znaju koliko su ti dronovi neprecizni. "Namjerno gađajući naš teritorij dronovima koji imaju pogrešku u pogađanju svog cilja. Oni sigurno pod opasnost stavljaju teritorij susjednih zemalja - Moldavije, Rumunjske", pojašnjava.

Na pitanje mogu li se takvi ili slični incidenti ponoviti, Kamenjecki kaže da će taj slučaj vjerojatno biti zabilježen u britanskoj memoriji državnih organa u odnosu prema Rusiji. "Oni neće zaboraviti. Međutim, najvjerojatnije je sam slučaj završen", govori.

"Pretpostavljam da može biti drugih sličnih situacija jer ruski avioni pokušavaju praviti probleme svim našim bliskim saveznicima koji u svoje svrhe ili u svrhe pomoći našoj vojsci lete uz granicu s Rusijom, ponekad i Ukrajinom. Taj dio, sjeverozapadni dio Crnog Mora je vrlo napet što se tiče kretanja aviona, helikoptera, dronova. Recimo izvoz žitarica koji se odvija, zapadni avioni sigurno će pratiti kretanje tih brodova. To je područje za koje mislim da može doći do drugih incidenata", zaključio je Maksim Kamenjecki u razgovoru za Net.hr.