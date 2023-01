Njemačka je u srijedu službeno najavila isporuku tenkova Ukrajini, a čini se da će to učiniti i Sjedinjene Države, što su odluke koje Kijev pozdravlja kao presudno vojno pojačanje, a Moskva osuđuje kao nesmotreno izazivanje.

Kijev mjesecima traži da mu zapad pošalje borbene tenkove koji bi značajno osnažili ukrajinsku vojsku pruživši joj mobilnost i sposobnost proboja ruskih obrambenih linija te oslobađanje okupiranih teritorija.

"Nekoliko stotina tenkova za naše tenkovske posade... To je ono što će postati prava udarna šaka demokracije", napisao je Andrij Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, na Telegramu.

I Amerikanci šalju tenkove

Njemačka je najavila planove slanja satnije od 14 tenkova Leopard 2 iz vlastitih zaliha, a odobrila je i saveznicima da Ukrajini šalju te tenkove njemačke proizvodnje. Cilj je opskrbiti Ukrajinu s dvije potpune bojne. Bojna se u pravilu sastoji od tri do četiri satnije, piše Reuters.

Dva izvora iz SAD-a rekla su da će Washington također poslati desetke svojih tenkova Abrams M1.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će američki tenkovi u Ukrajini "gorjeti kao i svi drugi".

Leoparde posjeduje dvadeset vojski iz cijelog svijeta. Poljska i Finska već su najavile slanje svojih primjeraka, a očekuje se da će ubrzo slijediti i druge zemlje. Britanija je već ponudila satniju svojih Challengera, a Francuska razmatra slanje Leclercsa.

Mark Hertling, bivši zapovjednik američkih kopnenih snaga u Europi, procjenjuje da bi Leopardi mogli biti na bojištu u Ukrajini već u ožujku, dok bi američki tenkovi, kojima je potrebna veća logistička podrška, mogli stići tek za osam mjeseci.

Moskva tvrdi da će isporuka modernog ofenzivnog oružja Ukrajini samo produžiti rat i odgoditi ono za što kaže da će biti njezina neizbježna pobjeda.

'Očita provokacija'

Anatolij Antonov, ruski veleposlanik u Washingtonu, rekao je da bi isporuke američkih borbenih tenkova bile "još jedna očita provokacija".

"Očito je da nam Washington namjerno pokušava nanijeti strateški poraz", rekao je Antonov na Telegram kanalu.

Rusija je prošli tjedan pojačala svoje prijetnje, a saveznik predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Medvedev otvoreno je rekao da bi nuklearna sila, kakva je Rusija, suočena s porazom mogla upotrijebiti nuklearno oružje.

Zapadni dužnosnici koji podupiru slanje tenkova odbacuju prijetnje Moskve kao bahatost, tvrdeći da Rusija već vodi rat u Ukrajini punom snagom i da ju je zapad odvratio od napada na NATO ili korištenja nuklearnog oružja.

Osim vojnog značaja, odluka o slanju tenkova uklanja jedan od posljednjih tabua zapadne podrške: protivljenje isporukama oružja koje ima uglavnom ofenzivnu, a ne obrambenu svrhu.

Saveznici su samo prošli tjedan obećali novu vojnu pomoć vrijednu nekoliko milijardi dolara, što nije uključivalo tenkove.

Ofenzive na proljeće

U jedanaest mjeseci od početka invazije Rusija je ubila tisuće civila, protjerala milijune iz domova i čitave gradove pretvorila u ruševine. Moskva tvrdi da je „specijalna vojna operacija“ bila neophodna kako bi se zaustavila sigurnosna prijetnja koja proizlazi iz veza Ukrajine sa zapadom.

Ukrajina je prošle godine porazila ruske trupe u predgrađu Kijeva i kasnije ih djelomično istjerala s okupiranih dijelova zemlje.

No Moskva i dalje okupira oko šestinu Ukrajine, proglasivši to područje vječnim dijelom Rusije. Ukrajina najavljuje borbu do oslobađanja svog teritorija, pa i poluotoka Krima koji je Rusija ilegalno anektirala 2014. godine.

Linija bojišnice uglavnom stoji na mjestu posljednja dva mjeseca borbi, unatoč velikim gubicima s obje strane. Vjeruje se kako obje strane planiraju nove ofenzive na proljeće.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij kazao je kako Rusija intenzivira svoje napade na Bahmut, industrijski grad na istoku Ukrajine oko kojeg se mjesecima vode žestoke borbe.

Iako analitičari smatraju da on nema veliku stratešku važnost, zbog žestine borbi taj je grad, koji je nekad brojao 70 tisuća stanovnika, dobio na simboličkoj važnosti.

Ruski postavljen guverner okupirane ukrajinske regije Donjeck u srijedu je rekao da se ruske snage, predvođene skupinom Wagner, kreću unutar Bahmuta u četvrtima koje su donedavno držali Ukrajinci.

Moskva: Njemačka slanjem tenkova odustaje od "povijesne odgovornosti" prema Rusiji

Rusko veleposlanstvo u Njemačkoj priopćilo je u srijedu kako odluka Berlina da odobri slanje tenkova Leopard 2 Ukrajini znači da odustaje od svoje "povijesne odgovornosti Rusiji" koja proizlazi iz nacističkih zločina u Drugome svjetskom ratu.

U oštroj izjavi, veleposlanstvo je reklo da će zbog slanja tenkova sukob eskalirati na novu razinu i dovesti do "trajne eskalacije".

"Ta iznimno opasna odluka podiže sukob na novu razinu i proturječi izjavama njemačkih političara o nespremnosti da Savezna Republika Njemačka bude uvučena u sukob", rekao je veleposlanik Sergej Nečajev.

"To uništava ostatke međusobnog povjerenja, nanosi nepopravljivu štetu ionako teškom stanju rusko-njemačkih odnosa i baca sumnju na mogućnost njihove normalizacije u doglednoj budućnosti", dodao je.

Kijev je mjesecima tražio zapadne tenkove za koje kaže da su mu očajnički potrebni kako bi svojim snagama dali naoružanje i mobilnost da probiju ruske obrambene linije i ponovno zauzmu okupirani teritorij na istoku i jugu.

Nacistički zločini

Rusija je rekla da će takvo oružje samo produljiti rat i patnje Ukrajine te da je Zapad "zaveden" da misli drugačije.

“Odabir Berlina znači konačno odbijanje Savezne Republike Njemačke da prizna svoju povijesnu odgovornost prema našem narodu za strašne nacističke zločine tijekom Velikog patriotskog rata te prepuštanje zaboravu teškog puta poratnog pomirenja između Rusa i Nijemaca“, rekao je Nečajev.

"Uz odobrenje vodstva Njemačke, borbeni tenkovi s njemačkim križevima ponovno će biti poslani na 'istočnu frontu', što će neizbježno rezultirati smrtima ne samo ruskih vojnika, već i civilnog stanovništva", dodao je.