Vojni analitičar Marinko Ogorec komentirao je za N1 aktualnu situaciju u Ukrajini. "Situacija je još na početku. Ukrajina je ostvarila skromne uspjehe, ali to je za očekivati ako se gleda cijeli prostor, konfiguracija terena, očekuje se da ne ide brzo. Ne može se uspoređivati s Olujom. Razvija se, Ukrajina je krenula u oslobađanje prostora, određeni uspjesi su tu iako je intenzivan otpor ruske strane”, rekao je.

"Napadač uvijek trpi veće gubitke od obrane, to je poznata stvar ratovanja. I sad Ukrajina može očekivati značajne gubitke. Vrlo sam skeptičan po pitanju oslobađanja. Mislim da bi u najboljem slučaju mogli izbiti na obale Azovskog mora i tako onemogućiti komunikaciju između dva okupirana područja i to je najbolji slučaj. Što se tiče Krima, mislim da bi on bio predmet pregovora”, dodao je.

Ovaj rat nema smisla

Kazao je da treba odati priznanje ukrajinskoj vojsci da je napravila ogromne pomake. "Izuzetno je puno pretrpjela, puno naučila, svaka im čast. No, bez zapadne pomoći ne bi ostvarili ni blizu ovo što su ostvarili”, dodao je.

Komentirajući početak rata i što je zapravo Vladimir Putin htio postići, napomenuo je: "Ovaj rat nema apsolutno nikakvog smisla, puno toga je još nepoznanica. Ali zapravo ne znamo prave ciljeve ruske agresije, konačne ciljeve, što je Putin htio postići. To da je htio ušetati u Ukrajinu, to su samo pretpostavke. S druge strane, koji su razlozi denacifikacije, upitne su konotacije. Mi još nemamo prave razloge zašto je do ovoga došlo.”