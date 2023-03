Reporter The Suna bio je u radionici na tajnoj lokaciji blizu Harkiva gdje timovi ukrajinskih mehaničara popravljaju zarobljene ruske T-72 tenkove kako bi ih osposobili za borbu protiv Putinove vojske uoči nadolazeće proljetne ofenzive. Njihov zapovjednik Igor se našalio: “Cijeli svijet je uz Ukrajinu. Čak i Rusi doniraju toliko za naše oružane snage.”

Zasad Velika Britanija prednjači u doniranju tenkova ukrajinskim snagama s ​​14 Challengera 2, ali daleko najveći izvor Ukrajincima su zarobljeni ruski tenkovi. Otkako je prošle godine pokrenula invaziju na Ukrajinu, Rusija je izgubila oko 2000 od ukupno nešto više od 3000 tenkova. Najmanje 548 tenkova je zarobljeno, dok još stotine oštećenih služe kao "donacije" za rezervne dijelove.

Popravljaju zarobljene ruske tenkove

The Sun piše da su to tenkovi u rasponu od T-62 iz 1960-ih do najnovijih ruskih modela T-90M. Bilo je slučajeva da su ukrajinski seljaci odvukli ruske tenkove ostavljene u poljima, što je bila inspiracija brojnim internetskim memovima koji podižu moral. U nekim su slučajevima prestravljeni ruski vojnici napuštali skupocjene tenkove, dok su drugi bili ubijeni, a oklopnjaci oduzeti.

Jedan T-72 B3 bio je zarobljen u ruralnom području Harkivske regije kada su ruske trupe u kaosu pobjegle pred munjevitom protuofenzivom Ukrajinaca prošle godine. To je nadograđeni model tenka koji je ušao u upotrebu prije deset godina. Mehaničari su ga oteglili u skladište kako bi ga sakrili od ruskih dronova koji nadgledaju to područje. Tenk je popravljen i spreman za povratak u bitku, ali sada s druge strane.

"Spreman je za polazak. No i dalje nam trebaju tenkovi sa Zapada. Novi zapadni tenkovi puno su bolji od ruskih. Rusija ima jako puno vojnika, tenkova i teškog naoružanja da nam treba bolje oružje da ih pobijedimo", kaže Igor, voditelj tima mehaničara.

Stigli Challengeri, stižu Leopardi, čekaju se Abramsi

I Ukrajina je također izgubila puno tenkova u proteklih godinu dana rata. Saveznici su joj pomogli donacijom više od 500 tenkova T-72 i inačica tog tenka. Samo je Poljska dala Ukrajini više od 300 tih tenkova, dok Varšava svoje oružane snage popunjava novim južnokorejskim tenkovima K2 Black Panthers.

"Zapad mora dati Ukrajini na raspolaganje svoja sredstva, puno njih, kako bi se nastavila mudra borba i nadvladale brojčane prednosti Rusije", kazao je jedan neimenovani zapadni dužnosnik za The Sun.

Na poziv predsjednika Volodimira Zelenskog Zapadu da Ukrajini pošalje tenkove, prva je odgovorila velika Britanija poslavši 14 Challengera, a obećano je i slanje 175 Leoparda njemačke proizvodnje, dok je SAD obećao poslati 31 Abrams M1, ali se očekuje da će trebati 12 mjeseci da stignu.

Obje strane pripremaju velike proljetne ofenzive

Inače, stotine ruskih tenkova uništene su u ranoj fazi rata projektilima Javelin američke proizvodnje i britanskim projektilima NLAW. Zapadno oružje bilo je ključno za obranu Ukrajine u dosadašnjem dijelu rata. Američko i britansko protutenkovsko oružje pomoglo je zaustaviti rusko napredovanje prema Kijevu, a topništvo dugog dometa, uključujući američke HIMARS i britanske GMLRS sustave, omogućilo je Ukrajini da pogodi ruska skladišta oružja i streljiva. Zapadni sustavi protuzračne obrane ključni su za zaštitu velikih gradova i energetske infrastrukture u zemlji.

Očekuje se da će u sljedećoj fazi rata obje strane pokrenuti velike proljetne ofenzive.