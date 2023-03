Mogući sudski proces protiv Putina u Haagu u studiju RTL-a Danas komentirao je odvjetnik Ante Nobilo. Sud zna da ga Rusija ne priznaje, da nije potpisala konvenciju i ne mora surađivati, kakav je onda ovo manevar?

"Razlozi su politički, kazneno-pravno ne može ga se procesuirati. Rusija nije član, Putin je na vlasti u Rusiji, nema izgleda da će doći do promjene režima. Sumnja da će i doći do promjene i da bi izručili bivšeg predsjednika. SAD je sklopila ugovore s više od 100 zemalja o zabrani izručenja američkih državljana. Ovo je napravljeno iz političkih razloga, timing je zgodan jer dolazi kineski predsjednik, a danas je u Observeru izašao naslov da će se predsjednik Kine sastati s radnim zločincem Putinom. Time se on diskreditira. Puno je ozbiljnije to što se s ratnim zločincem se ne pregovara", rekao je Nobilo.

'S Rusijom nema pregovora'

Na pitanje je li sud stavio sve pred gotov čin, Nobilo odgovara: "S Rusijom nema pregovora. Ne možete dobiti mir ako se predsjednik Rusije ne složi s time, oni su okupatori. Očigledno je izabrana opcija nepregovaranja, nego je izabrana (opcija op.a) rat do kraja", kazao je.

Nobilo je istaknuo kako niti jedan državnik koji drži do sebe, neće s Putinom kontaktirati.

"Ali je pitanje koliko je oslabljen na unutarnjopolitičkom planu. Vidite kolike su sankcije, a ni jedna jača oporba u Rusiji nije digla glavu. Izbori su tamo iduće godine pa ćemo vidjeti. Rusija razvija koncept samodovoljnosti i suprotstavljenosti Zapadu, sve što je sa Zapada je negativno pa i optužba", dodao je.

Komentirao je i vlastito iskustvo s optužnicama. Buča je razorena, puno je civila ubijeno, ubijeni gradovi, a optužnica je za deportaciju djece.

"U Buči je nedvojbeno bio ratni zločin, vidjeli smo vezane ruke ljudi, 300 civila ubijeno, bilo je egzekucija. Ali odgovornost od lokalnog zapovjednika do Putina je velika i teško je to dokazati. Najprije se radi niža razina odgovornosti pa se ide prema gore. Izabrali su optužnicu vezanu za djecu jer je Putin potpisao uredbe koje omogućavaju rusko državljanstvo. Vidimo drugooptuženu koja s njim kontaktira, očigledno imaju dokaze da je on involviran. Koliko su jaki dokazi, nećemo nikad saznati. Mislim da je to početak. Mi smo Rusiju prijavili već početkom ožujka za ratne zločine, a Biden je istrčao sam i Putina označio kao ratnog zločinca u prvim tjednima rata. Ideja je da ga se označi kao ratnog zločinca i vjerojatno će se sve snage uprijeti u tom pravcu", istaknuo je.

'Bio bi to čin kapitulacije Rusije'

Otkrio je postoji li poveznica haškog suđenja za zločine u Domovinskom ratu s mogućim procesom za zločine u Ukrajini?

"Zločin protiv čovječnosti, ratni zločin i genocid su suštinski isti kao i u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, apsolutno su ista kaznena djela. Ali položaj suda je različit, međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju je bio sud Ujedinjenih naroda i uvijek smo surađivali, nikad nismo odbili suradnju. Ovaj sud je ugovorni sud, možete i ne morate pristupiti, podvrgnuti njihovoj nadležnosti ili ne. Puno je fleksibilnije i taj sud među pravnicima nije izborio visoki rang. Rade više od 20 godina i imaju 14-15 presuda", rekao je te zaključio kako misli da se Putinu ipak neće suditi.

"Bio bi to čin kapitulacije Rusije, okupacije Rusije, koja je nuklearna sila i bolje da to ne vidimo", zaključio je.