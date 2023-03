Vladimir Solovjov, Putinov propagandist, u nedjelju je pozvao da se nuklearnim oružjem napadne svaku zemlju koja pokuša uhititi ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog uhidbenog naloga koji je izdao Međunarodni kazneni sud (ICC).

Solovjov je navedeni istup imao u svojoj emisiji, koja se emitira na ruskoj državnoj televiziji Rusija 1, prenosi Newsweek.

Spomenuo Mariju Lvovu Belovu za kojom je izdana tjeralica

Na Twitteru je podijelio isječak iz emisije novinar Francis Scarr i on je primijetio da Solovjov nije izravno spomenuo ICC-jev nalog za uhićenje Putina. Ali je zato spomenuo Mariju Lvovu-Belovu, rusku povjerenicu za prava djece, za kojom je također izdana tjeralica ICC-ja.

Solovjov je započeo svoje izlaganje pozivajući se na nedavnu izjavu njemačkog ministra pravosuđa Marca Buschmanna o nalogu ICC-ja. "Njemačka će biti obvezna uhititi predsjednika Putina ako uđe na njemački teritorij i predati ga ICC-ju", rekao je Buschmann za njemački list Bild am Sonntag.

"Općenito, bilo koja struktura ili bilo koja država koja se uopće usudi - poput njemačkog smeća, ministra - reći da će pokušati provesti (odluku)… Samo da znaju, svaki pokušaj provedbe je objava rata!" poručio je Solovjov.

'To zahtijeva trenutačni nuklearni udar na tu zemlju'

"To zahtijeva trenutačni nuklearni udar na tu zemlju! Trenutačni! To jest, svaki pokušaj da se to učini, da se ide protiv volje ruskog naroda, koji se vrlo jasno izrazio, mora rezultirati udarom projektila", nastavio je. Zatim je ponovno zaprijetio njemačkom ministru Buschmannu.

"A tog idiota, ministra pravosuđa, mora se upoznati s projektilima Sarmat", rekao je govoreći o ruskim interkontinentalnim balističkim projektilima koji mogu nositi više od desetak nuklearnih bojevih glava. "Svaki od izroda koji smatra legitimnim učiniti to što je učinio treba odgovarati!" zaključio je Solovjov.