Video na društvenim mrežama objavljen rano u subotu prikazuje sastanak šefa Wagnera Jevgenija Prigožina i dvojice visokih ruskih vojnih zapovjednika. Dvominutni video prikazuje Prigožina s dvojicom u dvorištu, vjerojatno u ruskom gradu Rostovu na Donu, okružen tjelohraniteljima, piše CNN.

Telegram kanal koji je bio pouzdan izvor informacija o operacijama Wagnera tvrdi da se razgovor vodio u sjedištu ruskog Južnog vojnog okruga. Jedan od ruskih časnika je zamjenik načelnika ruskog Glavnog stožera, general pukovnik Vladimir Aleksejev. Drugi je zamjenik ministra obrane Yunus-Bek Yevkurov, bivši šef republike Ingušetije.

Pogledajte video: Čovjek koji je naljutio Milanovića: 'Ne znam zašto se on natječe s Dodikom i Orbanom u pomaganju Putinu'

U jednom trenutku Prigožin kaže ljudima: "Sve ćemo ih pobiti ako ih pošaljete", no CNN piše da je kontekst izjave nejasan.

Čini se da se obraća Jevkuorovu kada kaže: "Nisi imao savjesti", optužujući vojsku da je otvorila vatru na civile. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da je situacija u Rostovu "teška" te da su vojni i civilni objekti blokirani. Nije jasno je li tamo bilo razmjene vatre. Prigožin također upozorava da bi Wagnerova očita pobuna mogla ići dalje.

Širi kontekst o čemu se razgovaralo nije poznat. Aleksejev je u petak navečer objavio video u kojem je kritizirao Wagnerove postupke, nazivajući ih "državnim udarom". “Ono što se sada događa je očigledna činjenica ludila. Ne mogu to objasniti drugim riječima. Naša zemlja je trenutno u najtežoj poziciji. Kad se cijeli zapadni svijet okrene protiv nas. Kad granate stižu sa cijelog svijeta. Takve stvari, koje ste sada počeli ispunjavati pod nečijom provokacijom, dovest će do ogromnih gubitaka. Prije svega ogromni politički gubici. Zamislite s kakvim će entuzijazmom to prihvatiti Zapad", rekao je Aleksejev u videu.

Novac je bio za plaće

Vođa pobunjenih ruskih plaćenika Jevgenij Prigožin u subotu je rekao da su kutije s gotovinom koje je ruska sigurnosna služba FSB pronašla u vozilima blizu njegova ureda u Sankt Peterburgu trebale pokriti plaće i ostale troškove njegovih boraca iz grupe Wagner.

Ruski mediji, čije informacije nije moguće provjeriti, pišu da su se u kartonskim kutijama nalazile 4 milijarde rubalja (47 milijuna dolara).