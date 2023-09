Rusko-ukrajinski sukobi se ne smiruju: rat traje već neko vrijeme, a kraj mu još uvijek nije na vidiku. Borbe su iscrpljujuće, traju dugo, a nerijetko završavaju i s ljudskim žrtvama. Svakodnevno se napada, a jedino se na društvenim mrežama mogu vidjeti snimke strašnih razaranja. Za jedan napad pripreme traju i nekoliko mjeseci, a ekipa CNN-a donijela je ekskluzivnu priču s bojišnice, iz grada Bahmuta - što se to događa kada dođe vrijeme za akciju.

Pao je mrak - vrijeme je za napad koji je dio ukrajinske ofenzive na istoku zemlje. Dva ukrajinska vojnika okupljaju se oko kontrolera bespilotne letjelice u mraku, lice im osvjetljava samo zaslon, a nedugo zatim pogađaju rusku metu. Zapalila se.

"Udarit ćemo njihovu prvu liniju, a naši dečki onda će napredovati prema neprijatelju", kaže jedan od pilota bespilotne letjelice, a zove se "Groove".

'Vidimo sve što treba uništiti'

Ukrajinskim vojnicima u noćnim napadima pomaže oprema zapadnih sila koja im uvelike olakšava i daje prednost u noćnim operacijama. Ipak, kijevski kopneni jurišni zrakoplovi nisu prilagođeni mraku tako da u pomoć stiže jedinica bespilotnih letjelica pod nadimkom "Code 9.2". Šalje pojačanje.

"Dronovi vide noću kao danju", otkriva Groove. “Vidimo pješaštvo, gađamo vozila, topove - sve što trebamo uništiti". Koriste bespilotne letjelice ukrajinske proizvodnje "Vampire".

Bespilotne letjelice koje se koriste ukrajinske su proizvodnje "Vampire", a opremljene su termovizijom i baš zbog toga mogu učinkovito raditi noću. Sposobne su nositi i do 15 kilograma korisnog tereta, kaže potpredsjednik ukrajinske vlade i ministar digitalne transformacije Mykhailo Fedorov.

"Vojska će ih koristiti za uništavanje oklopnih vozila i tenkova, kao i neprijateljskih obrambenih struktura, utvrda ili skladišta streljiva" - a baš to je ono što Groove i njegove jedinice rade.

Na videozapisima u koje je ekipa CNN-a imala uvid mogu se vidjeti dronovi koji bacaju bombe na nekoliko ruskih oklopnih vozila. Nekada ih ima mane, a nekada više, kaže je Groove dok pregledava područje kako bi otkrio gdje se kriju ruske snage.

“U ovom trenutku ne viđamo ih mnogo. Bilo je tu neko vozilo, ali nismo ga udarili”, otkriva Groove.

Napad dronovima tada se ubrzava i pojačava, a ubrzo se pridružuju i ostale jedinice. Čuje se snažno topništvo koje pogađa ruske snage kazetnim streljivom koje su donirale Sjedinjene Države. Nebo se ubrzo ispunjava brzim siktavim projektilima koji ciljaju moskovsku vojsku uz pomoć raketa, a borbena vozila pješaštva jure naprijed kako bi presrela ruske snage.

Cilj je doći do Crnog mora i presjeći ruski opskrbni put

Tako otprilike izgleda sveobuhvatan napad i, u njihovom stožeru, pozivni znak zapovjednika Code 9.2. "Flint" otkriva da je ova operacija pripremana tjednima. "Postavljali smo to više od mjesec dana", kaže, dok njegovi ljudi pripremaju streljivo koje će bacati na ruske položaje. "To je kombinirani napad", dodaje.

Ukrajincima u borbama pomažu, između ostalog, tenkovi Leopard 2 njemačke proizvodnje, američka borbena vozila pješaštva Bradley... Konačni cilj je doći do Crnog mora i presjeći ruski opskrbni put do Krima. Ne priča se baš puno o uspjesima ukrajinske vojske na istoku zemlje, no oni su tamo vratili desetke kilometara kvadratnih.

"Ovdje probijamo njihovu liniju obrane i dobro ih pogađamo", kaže Groove. Ruska plaćenička skupina Wagner, dodaje, odgovorna je za velik dio ruskih uspjeha tijekom zime. "Da, Wagner je također ovdje", potvrđuje. Vratili su se, brzo su promijenili zapovjednike.

Groove vjeruje da je prisutnost grupe djelomično namijenjena kompenzaciji nedostatka osoblja na ruskoj strani. "Rusija je okupila trupe iz okolnih područja i dovela ih ovamo", kaže on. "Ovdje im nije ostalo mnogo osoblja."

"Stalno mijenjamo taktiku", objašnjava zapovjednik 'Flint'. “To je kao boks. Idemo na tijelo, a zatim prelazimo na glavu.”

