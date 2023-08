Mnoge eksplozije jutros su pogodile Moskvu nakon što su Rusi pokušavali zaustaviti navodni napad kamikaza ukrajinskih dronova u kojem je skoro ubijen Putinovov stručnjak, javlja The Sun. Taj zračni napad izazvao je kaos u ruskom glavnom gradu, a u zračnim lukama došlo je do prekida stotine letova. Sve se dogodilo nekoliko sati nakon što je Volodimir Zelenskij obećao osvetu nakon ruskog raketnog napada.

Naime, ruska protuzračna obrana navodno je ometala jednu od bespilotnih letjelica u četvrti Ruzsky zapadno od glavnog grada pa kasnije uništila drugu u obližnjoj četvrti Istrinsky. Najmanje dvoje ljudi je ozlijeđeno kada je jedan od dronova pao na kuću u predgrađu Istrinsky, kazao je regionalni guverner.

Odgovor Zelenskog na ruski napad

Bespilotne letjelice navodno su eksplodirale kod velike ruske vile propagandistice Margarite Simonyan. Naime, čelnica državnog medijskog carstva RT, poznata i kao "željezna lutka" požalila se na Telegramu kako je dron pao "u ulicu do nje", u bogatom moskovskom predgrađu. Zračne luke u glavnom ruskom gradu - Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo i Zhukovsky bile su zatvorene na dva sata. Neki zrakoplovi su bili i preusmjereni.

Naime, ovo je bio odgovor Zelenskoga na ruski napad u kojemu je poginulo sedam ljudi, uključujući i 7-godišnju djevojčicu. Zelenski je obećao da će njegovi vojnici dati "značajn odgovor" na taj "teroristički napad".

Zračni napadi, koji su uglavnom usmjereni na glavni grad, povećali su se nakon što su dvije bespilotne letjelice uništene iznad Kremlja početkom svibnja. Početkom kolovoza dva su drona pogodile visoke zgrade u Moskvi, a samo tjedan dana kasnije ukrajinski zračni napadi ponovno su napravili kaos na nebu iznad ruske prijestolnice.

Tijekom vikenda došlo je i do napada u kojemu je dron u Rusiji uništio je jedan od Putinovih cijenjenih bombardera Tu-22 u zračnoj bazi Soltsy. Iako su Rusi to poricali i govorili kako je on samo oštećen - snimke su pokazale drugačiju sliku. Ukrajina inače ne komentira tko stoji iza napada na ruski teritorij, ali dužnosnici često javno izražavaju zadovoljstvo zbog njih.