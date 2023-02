Vladimir Putin planira ubiti vođu plaćenika koji je s "generalom Armagedonom" planirao državni udar protiv njega, izvještava u utorak The Sun.

Njih su dvojica planirali doći na ključne položaje moći, zajedno s drugim gospodarom rata, kako bi kontrolirali tiranina iz Kremlja, ali osvetoljubivi Putin sada navodno planira odmazdu. Detalji o puču procurili su do ruskog aktivista za ljudska prava Vladimira Osečkina, koji je rekao kako se do začetka zavjere treba vratiti još u rujan. Sve je počelo otprilike u vrijeme kada je general Sergej Surovikin postao zapovjednik ruskih snaga u Ukrajini, na kojem je položaju bio do prošlog mjeseca.

Uz njega, zavjeru protiv Putina kovali su i šef Wagner Grupe Jevgenij Prigožin te brutalni čečenski vođa Ramzan Kadirov.

Surovikinu ministarstvo, Prigožinu FSB

Osečkin je osnivač udruge za promicanje ljudskih prava Gulagu, a također tvrdi da ima izvore unutar Kremlja i sigurnosnih službi koji su mu odavali informacije. Otkriva da je Surovikin želio poziciju ministra obrane, Prigožin šefa sigurnosne službe FSB-a, a Kadirov kontrolu na Nacionalnom gardom.

Prigožin je sa svojom grupom plaćenika trebao ostvariti pomak u ratu kako bi ojačao vlastitu moć, a njih bi trojica zatim koristili svoje položaje kako bi kontrolirali ruskog predsjednika i usmjeravali ratna zbivanja, tvrdi Osečkin. Prigožin je također želio kontrolirati FSB jer "nema političke budućnosti osim ako ne bude u stanju uništiti" dosjee špijunske agencije o njegovoj kriminalnoj prošlosti.

Puč je propao kada se Prigožin "raskrinkao" javno kritizirajući neuspjeh da se zaštiti Kerčki most od napada. Sada osvetoljubivi Putin planira da ga ubije, kaže Osečkin.

'Previše zna'

"Sudeći po metodama koje Putin koristi, najvjerojatnije ga čeka čistka. Nemam osnove misliti da će Prigožin preživjeti do kraja ove godine", izjavio je aktivist. "On zna previše, on je suučesnik u previše toga i za Putina je vrlo važno da zauvijek nestane i ponese te tajne sa sobom", rekao je Osečkin.

Kremlj je sad izdao direktivu lokalnim medijima da ne hvale Surovikina i da ga spominju samo "neutralnim" izrazima, pokazuje dokument koji je u javnost pustio bivši ruski zastupnik Aleksandar Nevzorov. Prigožin se ne smije citirati niti se o njegovom vrbovanju zarobljenika smije izvještavati, stoji u uputama.

Surovikin njeguje imidž nemilosrdnog tvrdoglavca koji ide uz njegov nadimak - obrijane glave i strogog namrštenog pogleda. Svoj jezivi nadimak zaradio je zbog svoje krvave uloge u Siriji kada su snage kojima je zapovijedao ubile tisuće civila. Ali iza njegova imidža tvrdoglavog generala stoji "prevarant" koji je napunio svoje nabrijane džepove "krvavim" novcem, kažu ruski aktivisti za borbu protiv korupcije.

Bivši Putinov kuhar Prigožin hvalio se kako regrutira tisuće osuđenih kriminalaca. Neki od najozloglašenijih ruskih zločinaca prijavili su se za Wagnerovu skupinu u zamjenu za pomilovanja. Prigožin, i sam bivši zatvorenik nakon što je napao i opljačkao ženu, rekao je regrutima da će postati ratni heroji ili biti ubijeni kao dezerteri.