Pitanje o kojemu Ukrajinci i njezini saveznici već duže vrijeme razmišljaju je - ponestaje li Rusiji municije? Postoje dokazi da Rusi svoje oružje nabavljaju iz inozemstva, a ovoga tjedna sjevernokorejski vođa Kim Jong Un sastao se s Vladimirom Putinom kako bi raspravio o opskrbi oružjem. Kako piše Sky News, još je u prosincu američka vojska procijenila da će Rusi, bez vanjske pomoći, iskoristiti svoje zalihe topničkih granata i raketa do početka ove godine.

No, činjenica je da oni i dalje nastavljaju napadati Ukrajince, kao i da im oružja još uvijek ne ponestaje.

Sjeverna Koreja podržava rusku 'svetu borbu'

Kim Jong Un tako je stigao u Rusiju prvi put nakon četiri godine, a razlog - nije najavljen, no SAD tvrdi da Kremlj pokušava nabaviti vojnu opremu za svoj rat u Ukrajini. I to je doista bilo tako. Sjevernokorejski vođa, naime, kazao je kako njegova zemlja podržava rusku "svetu borbu". Te dvije zemlje, dodao je, borit će se zajedno protiv imperijalizma.

A do toga je došlo, vjeruje se, jer je ruski ministar obrane Sergej Šojgu prošlog mjeseca otputovao u glavni grad Sjeverne Koreje Pjongjang. Smatra se da je njegova uloga bila uvjeriti Sjevernu Koreju, jednu od najmilitariziranijih zemalja na svijetu, da Rusiji proda streljivo. Ipak, Sjeverna Koreja zanijekala je da imaju bilo kakvog posla s tim oružjem, a Sjedinjene Države uvele su sankcije protiv tri entiteta koji su optuženi da su povezani s poslovima s oružjem između dviju zemalja.

Iran isporučuje smrtonosne dronove

I Iran je optužen za isporuku većeg broja smrtonosnih dronova Rusiji. Naime, jako puno dronova Shahed 136 poslani su u napad na ukrajinske gradove.

"Ne znate gdje će udariti, kada će udariti", rekao je ranije za Sky News Stuart Ray iz McKenzie Intelligence Services. pa dodao da je "to zastrašujuće oružje". A te bespilotne letjelice nisu jedino oružje koje Iran isporučuje Putinu.

Navodni ugovor o isporuci oružja u koji je Sky News imao uvid pokazuje da je Iran prodao i streljivo Rusiji, a to tvrdi informirani sigurnosni izvor. Ako je autentičan, dokument od 16 stranica, od 14. rujna 2022., čini se da se odnosi na uzorke različitih veličina topničkih i tenkovskih granata i raketa u vrijednosti od nešto više od milijun dolara.

Amerikanci zabrinuti jer Kina razmatra slanje oružja u Moskvu

Najveći i najbogatiji ruski saveznik definitivno je Kina, a u više navrata zanijekala je slanje vojne opreme Rusiji. Te dvije nacije potpisale su "no-limits" partnerstvo u veljači prošle godine. Američki državni tajnik upozorio je Kinu da će biti "posljedica" ako Peking pruži materijalnu potporu Rusiji za njezin rat u Ukrajini. Amerikanci su, naime, zabrinuti jer Kina razmatra slanje oružja u Moskvu.

Prema izvješćima, oprema iz Kine nije smrtonosna, ali je ipak korisna vojnicima Moskve. Helena Legarda, vodeća analitičarka specijalizirana za kinesku obranu i vanjsku politiku na Mercatorovom institutu za kineske studije, kazala je da isporuke oružja može izazvati međunarodnu rekaciju, no misli da do nje neće doći zbog pancira ili komercijalnih bespilotnih letjelica.

'Nadzor RAF-a provodi se prilično redovito'

A profesor Michael Clarke, sigurnosni i obrambeni analitičar sa Sky Newsa, proučavao je baš ovaj slučaj. Naime, u rujnu prošle godine objavljeno je da se jedan ruski avion pokvario pa ispalio projektil prema zrakoplovu RAF-a. Clarke je kazao kako se nadzor RAF-a nad Crnim morem provodi "prilično redovito", a dva ruska zrakoplova bi se i inače "zaključala na njega kao što to obično rade".

"Sada se čini iz ovih izvješća, prilično dobro potkrijepljenih, ali još uvijek službeno nepotvrđenih, da je pilot zapravo ispalio projektil", naglasio je analitičar.

Budući da je prvi projektil, s ruskog zrakoplova, promašio metu, Clarke je kazao da to "snažno sugerira" da ga je ometao. Kada je drugi projektil ispucan, u to je vrijeme objavljeno da je pao sa stupa krila. Clarke kaže da je on također mogao biti "prekinut u trenutku kada je trebao biti ispaljen".

"I dok se to događalo, dva pilota su se međusobno svađala, a drugi pilot ga je očito psovao da prestane raditi to što radi", kazao je analitičar citirajući izvješće.

Da je britanski zrakoplov oboren, Clarke je kazao, to bi mogla biti "kao situacija s MH17" budući da se radilo o "velikom zrakoplovu punom ljudi". Ujedinjeno Kraljestvo, istaknue je Clarke, jedino je u NATO-u koji šalje zrakoplove s posadom iznad Crnog mora kako bi vršili nadzor.

“Ovo su opasne stvari koje se mogu dogoditi”, zaključio je analitičar Michael Clarke