Vladimir Putin vratio je rat u Europu u veljači prošle godine kada je svoje tenkove zaputio u Ukrajinu. Za svoje građane, Putin je "starac" i simbol Rusije, no ne zna se baš puno o mutnom djelovanju Kremlja i Putinovom stanju uma, piše Sky News.

Odrastao je u ruševinama starog Lenjingrada, a od svojih mladih dana bio je član uličnih bandi. Upravo zbog takvog života stalno je u nekoj "potrebi za sigurnošću" dok stalno razmišlja o tome koliko život može biti "opasan i nesiguran", otkrio je Mark Galeotti, glavni direktor Mayak Intelligencea i viši suradnik u Royal Unitedu Institut za usluge. Uvijek je želio postati dio najveće bande u gradu tako da se nakon fakulteta pridružio KGB-u - sigurnosnoj službi tadašnjeg Sovjetskog Saveza.

Mladog Putina, Philip Short, novinar i pisac, opisao je kao "pomalo otrcanog" i "mladog huligana". A kada je bio mlad, "nikada nije odavao previše o sebi ili o tome što misli".

"Bio je zapravo prilično bistar i iznenadio je svoje kolege iz razreda načinom na koji je razumio teške ruske pisce poput Gogolja", otkrio je autor. Bio je sklon i "ludim rizicima", a toga je postao svjesan kada je postao stariji. Bio je izuzetno oprezan.

Putin vuče traumu od raspada Sovjetskog saveza

Kada se Sovjetski savjet, koji je činilo 15 država, raspao 1991. godine - to je za stanovnike tadašnje države bio veliki šok.

"Bila je to ogromna tranzicija kroz koju ljudi u većini zemalja ne prolaze. Od toga da ste dio supersile koja je imala golem politički i geopolitički doseg, do iznenadnog saznanja da ste dio Rusije", objasnio je Short. Rusima je raspad zemlje značio da su sve pretpostavke koje su imali i za koje su čuli bile uglavnom lažne.

Da je jasno da je to na Putina značajno utjecalo, potvrdio je i dr. Alan Mendoza, osnivač i izvršni direktor Društva Henryja Jacksona. Nije siguran, dodao je, da je Putin vjerovao u komunizam, no vjerovao je u sustav i to je bilo očito.

Putin je, naime, vidio "kaos" koji se događao devedesetih godina, tako da u zadnjih 20 godina pokušava obnoviti "izgubljeno carstvo". Njegov dugogodišnji osjećaj ruskog nacionalizma i imperijalizma, koji se odrazio na Ukrajince jer ih on ne smatra "pravim ljudima", seže još iz vremena devedesetih. A ono što on vuče od tamo je "trauma izgubljenog Sovjetskog Saveza".

Za Ruse postoje dva Putina

Mnoga izvješća tvrde da se Vladimir Putin boji atentata. Kada ste na vlasti toliko dugo kao što je on, kazao je Mendoza, strah od atentata postaje paranoja. Nakon 25 godina vladanja, neprijatelji se gomilaju.

"Putin je oduvijek imao snažan osjećaj nesigurnosti, a on je možda proizašao iz njegovog iskustva u KGB-u i iskustva s raspadom SSSR-a", kazao je profesor David Lewis, stručnjak za globalnu politiku na Sveučilištu Exeter.

Putin vjeruje da je njegov zadatak slomiti Zapad u međunarodnoj politici i od Rusije ponovno napraviti najveći silu. Zato i ne čudi to što misli da su mu zapadne sigurnosne službe, ukrajinske službe i ostali rivali - protivnici i neprijatelji.

"Putin potiče svoje podređene da se natječu jedni protiv drugih. I mislim da on pretpostavlja da je to, iskreno, prirodan poredak", rekao je Galeotti koji smatra da on, naime, "jasno razmišlja o svom povijesnom naslijeđu i kako će ga se buduće generacije sjećati".

Za Ruse, smatra Galeotti, postoje dva Putina - odobrava ga 80 posto ljudi, no vjeruje mu tek 30 posto. Kada bi Ruse pitali odobravaju li Putina, to je isto kao da ih pitate odobravaju li Rusiju ili ne i "to je Putin, ikona Rusije". A Putin kao političar - " ljudsko biće, i mislim da se to odražava u rejtingu povjerenja".

"Sjećam se kad sam zadnji put putovao Rusijom, prije nego što su mi zabranili, prisluškivao sam i čuo kako ga ljudi nazivaju 'starac'", prisjetio se Galeotti.

Putinov bliski krug prijatelja imat će gubitke

Kada se Rusi prisjete Staljina i njegove vladavine, kazao je Sir Andrew Wood, bivši britanski veleposlanik u Rusiji, radije nebi pričali o tome. Ne vole razmišljati o tome koliko je ljudi bilo ubijeno u logorima te na bojnom polju.

A što o Putinu misli bliski krug u Kremlju i onima koji su godinama proučavali Rusiju može biti teško za odgovoriti, piše Sky News. Jedna od glavnih Putinovih osobina je, kazao je Wood, obraćati se što manje ljudi - "što znači da ima malo ljudi u Kremlju, a još manje u bliskom krugu oko njega".

John Foreman, koji je nedavno bio britanski obrambeni ataše u Moskvi, kazao je da se ruska priroda moći temelji na "osobnosti, prijateljstvima i starim vezama". A odluke donose "tipovi koji su išli zajedno u školu, razgovarali jedni s drugima, igrali Judo i tako dalje". No, svi oni svoje mišljenje o Putinu nikada nebi izrazili u javnosti jer znaju kakve će biti posljedice ako se okrenu jedni protiv drugih.

A kada je u pitanju rat, "u ovoj su fazi izračunali da je bolje ostati pri onome koga poznajete nego riskirati promjenu vodstva". Da će bliski krug Putinovih prijatelja imati ogromne gubitke, kazao je i profesor Lewis. Sir Anrew Wood rekao je da je Putinov bliski krug sada usredotočen samo na rat, a većina institucija koje inače čine vladu sada je ukinuta.

"U početku je imao vladu. Imao je ljude koji su ga mogli savjetovati o gospodarstvu", objasnio je.

Zna se nositi s Prigožinom

Ruska privatna plaćenička skupina Wagner koju predvodi Jevgenij Prigožin započela je kratkotrajnu pobunu protiv moskovskog vojnog vrha. Prigožin je, naime, Putina prozvao "izdajnikom", a nakon toga su zajedno otišli na čaj. Putin se, kasnije, pojavio i na samitu ruskih i afričkih čelnika.

"Sastanak ima više smisla ako o Putinovoj Rusiji razmišljate kao o mafijaškoj organizaciji", rekao je profesor Lewis. Prema profesoru postoje samo "neformalni sporazumi između suparničkih skupina u kojima posreduje Putin kao neka vrsta kumske figure".

Imalo bi smisla, dodao je, da Putin posreduje u dogovoru da se Prigožin održi na životu, kao i Wagnerove snage netaknute. Kada je bio zamjenik gradonačelnika Sankt Peterburga, otkriva Short, Putin je imao posla s ljudima sličnima Prigožinu tako da je naučio kako se nositi s njima, ali i kako ih iskoristiti.

"Sustav koji je on izgradio kao predsjednik oslanja se na igranje jedne frakcije protiv druge, jedne grupe protiv druge, tako da nijedna grupa ne može postati previše moćna i zapravo zaprijetiti središnjoj vlasti", objasnio je novinar Short.

Ipak, dok je trajala pobuna, Foreman je otkrio da je ruski predsjednik izgledao uznemireno. A kako je izgledao sastanak Putina i Prigožina? Pa kao da je gospodar rata "savio koljena pred svojim gospodarom, moleći za oprost i obećavajući svoju lojalnost". No, profesor Lewis dodao je da se Prigožin ipak nebi trebao previše opustiti jer Putin čvrsto vjeruje u staru poslovicu da je osveta jelo koje se najbolje poslužuje hladno.

'Hoće li Putin povući?'

Ne znači da će se Putin povući iz Ukrajine, rekao je Foreman. Itekako je svjestan posljedica ako ne uspije pobijediti u Ukrajini, tako da "ne postoji cijena koju Rusija neće platiti".

Zapad je za Putina slab, otkrio je Foreman, tako da bi ruska vojska trebala biti poražena na bojištu kako bi se povukli. Posljednji sovjetski vođa koji se ovako "kockao" bio je Nikita Hruščov tijekom kubanske raketne krize, kazao je Mendoza. Kako se sada postavlja pitanje "hoće li se Putin povući?", tako se tada javnost pitala "hoće li se Hruščov povući?". Pokazalo se da se mogao povući, no kasnije je smijenjen s vlasti.

Dakle, moguće je da se Putin povuče, no, rekao je Mendoza, "bit će potpuno svjestan usporedbe s Hruščovom".

"Budući da je u biti uložio cijeli svoj životni rad na pobjedu u ovom ratu, vrlo je teško vidjeti kako bi [Putin] mogao odustati i zatim 'preživjeti' posljedice", rekao je Mendoza.

Rusija je, naime, okupirala dio ukrajinskog teritorija, na Krimu i u regiji Donbas, još 2014. godine. Iako je Ukrajini u cilju taj teritorij vratiti, vojni analitičari smatraju da će to biti izrazito teško.

"Rusija gubi rat samo kada Putin to kaže. Čak i ako ukrajinska vojska nanese veliki poraz ruskim trupama i prisili ih na povlačenje s većine ukrajinskog teritorija, Rusija bi se i dalje mogla boriti na Krimu i u Donbasu i nastaviti napadati ukrajinske gradove s projektila", rekao je profesor Lewis.

Ako dođe do ruskog poraza, njihov snažni propagandni stroj pokušat će taj poraz prikazati kao pobjedu, kazao je Lewis. S druge strane, Short je rekao da bi Putin mogao tvrditi da je pobijedio ako bi Moskva uspjela zadržati nešto više od onoga što je imala na početku invazije 2022. godine. Ako bi Ukrajina uspjela zadržati teritorij prije 2022., kredibilitet ruskog predsjednika mogao bi biti "ozbiljno oštećen".

Tada bi se mogao pojaviti militaristički režim koji bi tražio osvetu za poraz, no "vjerojatnije je da bi Putina zamijenila osoba iz njegovog sadašnjeg okruženja, koji bi tražio dogovor sa Zapadom za prekid rata", objasnio je Lewis.

U svakom slučaju, svi scenariji su u igri. Putin je pandemiju proveo sjedeći u jednom od svojih bunkera čitajući povijest , rekao je Foreman, tako da vrlo dobro zna da su se u ruskoj povijesti diktatori mogu i jesu smjenjivali.

"Ruske tranzicije vlasti obično su povezane s nekim oblikom krvi. Mislim da se drži jer zna što će mu se dogoditi", objasnio je Foreman. A Short je kazao kako vjeruje da postoji jako mala vjerojatnost da se Putin povuče iz Ukrajine, tako da mu je položaj za sada siguran.