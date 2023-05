Naoružane skupine koje su jučer upale u rusku oblast Belgorod protjerane su natrag u Ukrajinu, objavilo je rusko ministarstvo obrane.

Zbog napada - za koje su odgovornost preuzele ruske oporbene skupine koje podupiru Ukrajinu u ratu - jučer su provedene evakuacije stanovništva u spomenutoj oblasti.

Ministarstvo je priopćilo da je više od 70 napadača ubijeno - nešto što zapadni mediji nisu mogli provjeriti. Legija Sloboda Rusije i Ruski dobrovoljački korpus preuzeli su odgovornost, dok je Rusija za diverziju okrivila Kijev.

'Ovo nije zadnja pobuna'

"Ovo nije posljednji put da vidite pobunu unutar ruskih granica", rekao je danas Jurij Sak, savjetnik ukrajinskog ministra obrane komentirajući upad partizana na teritorij Rusije i njihovu žestoku borbu s ruskom vojskom.

"Nas je čak prilično iznenadilo što je ruskim pobunjenicima i partizanima trebalo toliko da postanu aktivniji u borbi protiv terorističkog režima koji sije smrt i razaranje u Ukrajini, čime izolira Rusiju na međunarodnoj razini", rekao je ukrajinski dužnosnik u razgovoru za Times Radio.

Tigar od papira

Podsjetio je kako je u ratu dosad ubijeno više od 200.000 ruskih vojnika. "Očito je dosegnuta prijelomna točka", poručio je.

Dodao je i kako su ukrajinske snage razotkrile da je Rusije tigar od papira.

"Razotkrili smo da Rusiju možemo i trebamo pobijediti na bojnom polju. To je ono što mi radimo u Ukrajini i uvjereni smo da je to ohrabrilo ruske partizane i one građane Rusije koji se nadaju da će nešto promijeniti i ne žele biti dio ove agresije", rekao je Sak.

Dijele slične ciljeve

"Rusi koji ne žele da ih se povezuje s ovim terorizmom. Koji ne žele da njihova djeca žive s ovom vječnom sramotom i sramotom zbog onoga što grupa ljudi u Kremlju radi Ukrajini i svijetu", rekao je Ukrajinac.

Sak je rekao da Ukrajina i partizani dijele slične ciljeve demilitarizacije pograničnog područja Rusije, dodajući: "To je zapravo u skladu s našim ciljevima. Zato što vjerujemo da će Ukrajina i Europa biti sigurni, nakon što porazimo Rusiju na bojnom polju svi ćemo morati uspostaviti demilitariziranu zonu nekog oblika u dijelovima Rusije".

'Operacija u tijeku'

Guverner ruske Belgorodske oblasti u utorak je oko podneva rekao da je još uvijek u tijeku "protuteroristička operacija" u regiji i da ministarstvo obrane i sigurnosne službe i dalje "čiste" teritorij na granici s Ukrajinom.

"Što se tiče situacije u okrugu Grajvoron: čišćenje teritorija koje provodi ministarstvo obrane zajedno sa sigurnosnim službama i dalje traje", rekao je guverner Vjačeslav Gladkov na komunikacijskoj platformi Telegram

"Apeliram na građane distrikta Grajvoron, koji su privremeno napustili svoje domove: povratak još uvijek nije moguć", dodao je.

Gladkov je rekao da je jedna žena poginula tijekom evakuacije u ponedjeljak i navodno su dvije osobe ranjene, no ruske snage sigurnosti nisu mogle doprijeti do njih.