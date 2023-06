Predsjednik Bjelorusije, Aleksandar Lukašenko, otkrio je kako su prošlu subotu započeli njegovi pregovori sa šefom ruske privatne vojne tvrtke Wagner Jevgenijem Prigožinom, u pokušaju zaustavljanja oružane pobune plaćeničke skupine.

Snimke na kojima Lukašenko govori o kriznom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i cijelom procesu uspostave komunikacije s pobunjenim šefom Wagnera pojavile su se i na društvenim mrežama.

Donesena je teška odluka

Snimke je na svojem Twitter profilu objavio savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko.

"Bio je petak. Imali smo tako divan dan, znate, svi smo se pripremali za promociju studenata. Naravno, i ja sam bio prilično zaposlen. Da budem iskren, kad sam počeo dobivati neke natuknice o zbivanjima u Rusiji, u Rostovu, na jugu, nekako nisam tome u početku pridavao veliku pozornost. Rat je u tijeku pa takve stvari nisu iznenađenje. No, u subotu nakon 8 ujutro počele su mi stizati alarmantne vijesti o situaciji u Rusiji.

Rečeno mi je što ljudi pišu na tim Telegram kanalima, messengerima… Rekli su mi preko FSB-a i našeg Odbora za državnu sigurnost, general Tertel: 'Predsjednik Putin želi razgovarati'. U redu. Dogovorili smo se u 9:30 da ćemo razgovarati u bilo koje vrijeme koje mu odgovara. U 10:00 obratio se naciji, u 10:10 nazvao me i ispričao detalje situacije koja se odvija u Rusiji", rekao je Lukašenko, kako prenosi bjeloruska državna novinska agencija Belta.

"Postavio sam mu nekoliko pitanja, uključujući i o njegovim planovima kako da se nosi s tim, i shvatio sam da je situacija komplicirana. Najopasnija stvar, koliko sam shvatio, nije bila sama situacija, nego što bi se iz toga moglo izroditi i koje bi mogle biti posljedice. To je bilo najopasnije. Također sam shvatio da je donesena teška odluka - eliminirati one koji su u to uključeni. Sugerirao sam Putinu da ne žuri s tim".

'Saša, to je uzaludno...'

Predložio je Putinu, kako kaže, razgovor s Prigožinom i njegovim zapovjednicima. "Odgovorio mi je: 'Gledaj, Saša, to je uzaludno. On se čak ne želi niti javiti na telefon, ne želi ni s kime razgovarati'", ispričao je bjeloruski čelnik. Lukašenko navodi kako je upitao Putina gdje je Prigožin, a on mu je odgovorio da je u Rostovu. "Rekao sam, u redu, loš mir je bolji od svakog rata. Uzmi si vremena. Ja ću pokušati stupiti u kontakt s njim. A on mi je opet rekao: 'Uzaludno je'. Ja sam rekao: 'U redu, čekaj'", otkrio je Lukašenko.

Potom su razgovarali još sat i pol vremena, a nakon toga ga je Putin obavijestio o situaciji na frontu. "Sjećam se da je rekao: 'Znate, možda će zvučati čudno, ali stanje na prvoj crti bolje je nego ikad prije'. Rekao sam: 'Vidite, nije sve tako loše'. Bilo je 11 sati. Trebalo je još pronaći te brojeve telefona. Pitao sam ga: 'Kako da stupim u kontakt s njim? Daj mi broj telefona'. Odgovorio je da FSB vjerojatno ima broj telefona. Provjerili smo i do poslijepodneva smo imali tri kanala pomoću kojih smo mogli razgovarati s Rostovom", otkrio je Lukašenko.

'Broj psovki bio je deset puta veći od normalnih riječi'

"Održali smo treću i četvrtu rundu pregovora koristeći ovaj kanal. Bilo je posrednika u mojoj kući, u mojoj rezidenciji na selu. Oni su nam pomogli da provedemo ovu komunikaciju", dodao je. Posebno je zahvalio generalu Junusu-Beku Jevkurovu.

Prema riječima bjeloruskog čelnika, ruski general Junus-Bek Jevkurov odigrao je veliku ulogu u organiziranju tih pregovora. U početku je u pregovorima sudjelovao i direktor ruske Federalne službe sigurnosti (FSB) Aleksandar Bortnikov. "Nitko drugi nije sudjelovao u ovim pregovorima osim Jevkurova i direktora FSB-a Bortnikova tijekom početne faze", otkrio je Lukašenko.

"U 11:00 Prigožin je odmah podigao slušalicu. Mislim, Jevkurov ga je pozvao, dao mu telefon: 'Bjeloruski predsjednik je na vezi. Hoćeš li razgovarati s njim?'. 'Razgovarat ću s Aleksandrom Grigorjevičem Lukašenkom'. Čuo sam ih kako pričaju. Podigao je slušalicu. Bio je euforičan, Jevgenij je bio potpuno euforičan. U prvoj rundi smo oko 30 minuta razgovarali samo sipajući psovke. Kasnije sam to analizirao. Broj psovki bio je deset puta veći od normalnih riječi. U svakom slučaju, rekao je da mu je žao i počeo mi psovati stvari", ispričao je Lukašenko.

'Zapovjednici su snažno utjecali na Prigožina'

Bjeloruski čelnik kaže da je razmišljao što da kaže Prigožinu kako bi započeli pregovori. "Momci su se upravo vratili s bojišnice. Vidjeli su tisuće svojih mrtvih suboraca. Dečki su bili izrazito nezadovoljni. Osobito zapovjednici. I koliko sam mogao razumjeti, oni su snažno utjecali na samog Prigožina. Shvatio sam to unaprijed. Da, on se ponašao kao heroj, ali, znate, bio je pod pritiskom i utjecajem onih koji su zapovijedali jurišnim jedinicama i koji su gledali te pogibije i smrt. Dakle, u toj situaciji razgovarao sam s njim kada je otišao samo na sekundu u Rostov i bio polulud", prisjetio se detalja Lukašenko.