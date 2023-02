Američki predsjednik Joe Biden stigao je u potpunoj tajnosti u Ukrajinu, obilježivši svoj prvi posjet toj zemlji od početka ruske invazije, piše Sky News. The New York Times javlja da je Biden u Kijev stigao vlakom. Vožnja od poljske granice do Kijeva trajala je oko sat vremena.

Putovanje će biti iznenađenje za mnoge jer je američki predsjednik bio u posjetu Poljskoj, a prošlog je tjedna Bijela kuća rekla da on nema namjeru prijeći granicu s Ukrajinom.

Biden je jedan od posljednjih najmoćnijih zapadnih čelnika koji je otišao u Kijev kako bi se sastao s Volodimirom Zelenskim. Rishi Sunak, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Olaf Scholz su prethodno putovali u zemlju.

Cijelo jutro se nagađalo da bi Biden mogao posjetiti Kijev. Vijest je potvrdila ukrajinska zastupnica Lesia Vasilenko na Twitteru.

Ukrajinski mediji objavili su i navodnu snimku dolaska Bidena.

Bridget A. Brink, američka ambasadorica u Ukrajini, objavila je fotografiju Joea Bidena i Volodimira Zelenskog u Kijevu uz poruku: "Dobrodošli u Kijev, predsjedniče"

Razgovor o oružju i vojnoj pomoći

Joe Biden i Volodimir Zelenskij razgovarali su o dalekometnom oružju i novom paketu vojne pomoći, objavio je ukrajinski predsjednik. Govoreći nakon razgovora, Zelenskij je rekao da će vojna potpora biti vrijedna 500 milijuna dolara, a više detalja bit će objavljeno u utorak.

ZelenskIJ kaže da su današnji pregovori s Bidenom bili "plodonosni i "vrlo ključni". “Nadamo se da će ova 2023. godina postati godina pobjede”, dodao je. Kaže da će nastaviti činiti sve što je moguće kako bi osigurao da demokratski svijet "pobijedi u ovoj povijesnoj borbi".

Ukrajina se suočava s vrlo teškim razdobljem, istaknuo je, ali će postići "povijesna postignuća" uz pomoć SAD-a i ostatka svijeta. "Današnji pregovori bili su vrlo plodonosni, vrlo važni i vrlo ključni", kaže.

Oružje dugog dometa također je bilo tema razgovora, zajedno s drugom vojnom potporom koja još nije isporučena, nastavio je.

Bijela kuća je otkrila da će paket uključivati streljivo HIMARS, protuoklopne sustave i radare za zračni nadzor. Dodatne sankcije također će biti uvedene Rusiji i tvrtkama koje pokušavaju "izbjeći ili popuniti ruski ratni stroj".

"Tijekom prošle godine, Sjedinjene Države izgradile su koaliciju nacija od Atlantika do Pacifika kako bi pomogle u obrani Ukrajine vojnom, gospodarskom i humanitarnom potporom bez presedana – i ta će potpora trajati", stoji u izjavi Bidena.

"Dok se svijet priprema obilježiti prvu obljetnicu ruske brutalne invazije Ukrajine, danas sam u Kijevu kako bih se susreo s predsjednikom Zelenskim i potvrdio nešu neupitnu posvećenost ukrajinskoj demokraciji, suverenitetu i teritorijalnom integritetu", poručio je Biden u priopćenju Bijele kuće.

"Kad je Putin prije gotovo godinu dana pokrenuo invaziju, mislio je da je Ukrajina slaba te da je Zapad podijeljen. Mislio je da će izdržati dulje od nas. Teško je pogriješio", rekao je Biden.

U priopćenju Bijele kuće navodi se da je Biden potvrdio novu donaciju vojne opreme Ukrajini te da će kasnije ovog tjedna njegova vlada "najaviti dodate sankcije protiv ruskih elita i kompanija koje pokušavaju pomoći ruskom ratnom stroju."

Zračne uzbune

Zračna uzbuna izdana je u većem dijelu Ukrajine, uključujući njezin glavni grad, izvijestili su lokalni dužnosnici.

Prema Telegram kanalu Air Alert i drugim izvorima, oglasilo se više od 30 alarma, uključujući Herson, Odesu, Lugansk i Donjeck.

U Kijevu su uzbune trajale ukupno 20 minuta.