Dmitrij Muratov, neovisni ruski novinar i urednik Novaje Gazete, koji je prije dvije godine dobio Nobelovu nagradu za mir, u intervjuu za BBC kazao je kako se na TV kanalima u Rusiji promiču nuklearni rat i nuklearno oružje kao da se reklamira hrana za kućne ljubimce.

“Dvije generacije živjele su bez opasnosti od nuklearnog rata. Ali to je razdoblje gotovo. Hoće li Vladimir Putin pritisnuti nuklearni gumb ili neće? Tko zna? Nitko to ne zna. Ne postoji niti jedna osoba koja to može sa sigurnošću reći”, upozorio je Muratov.

“Vidimo kako državna propaganda priprema ljude na ideju kako nuklearni rat nije tako loša stvar. Ovdje se na TV kanalima promiču nuklearni rat i nuklearno oružje kao da se reklamira hrana za kućne ljubimce. Objavljuju kako imamo ovu raketu, onu raketu, još jednu vrstu rakete. Govore o gađanju Velike Britanije i Francuske, o izazivanju nuklearnog cunamija koji će isprati Ameriku. Zašto to govore? Kako bi ljudi ovdje bili spremni”, zabrinut je Muratov.

Legitimni ciljevi za Rusiju

Podsjetio je kako je nedavno na ruskoj državnoj televiziji istaknuti voditelj talk-showa predložio da bi svaki vojni cilj na teritoriju Francuske, Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva trebalo proglasiti legitimnim ciljem za Rusiju. Predložio je i “sravnjivanje otoka strateškim nuklearnim oružjem i probno lansiranje ili gađanje taktičkim nuklearnim oružjem”.

Državna propaganda, nastavlja, Rusiju prikazuje kao zemlju mira, a Ukrajinu i Zapad kao agresore. Mnogi Rusi vjeruju u to.

“Ljudi u Rusiji su ozračeni propagandom. Propaganda je vrsta zračenja. Svi su joj podložni, ne samo Rusi. U Rusiji propagandi služi 12 TV kanala, deseci tisuća novina i društvene mreže. Ali što ako sutra propaganda odjednom prestane? Što bi onda Rusi mislili? Naša mlađa generacija je divna i dobro educirana. Gotovo milijun Rusa napustilo je zemlju. Mnogi od onih koji su ostali su kategorički protiv onoga što se događa u Ukrajini. Oni su protiv pakla koji je Rusija tamo stvorila. Uvjeren sam da će ova generacija – i svi ostali koji misle zdravorazumski – progovoriti čim propaganda prestane. Mnogi to već rade. Protiv Rusa koji su prosvjedovali pokrenuta je 21 tisuća upravnih i kaznenih postupaka. Oporba je u zatvoru. Mediji su zatvoreni. Mnogi aktivisti, civili i novinari označeni su stranim agentima”, ispričao je Muratov te dodao kako nikada više neće biti normalnih odnosa između naroda Rusije i Ukrajine.

"Ukrajina se neće moći pomiriti s ovom tragedijom. U Rusiji će se nastaviti politička represija protiv svih protivnika režima. Jedina nada koju imam leži u mladoj generaciji, onim ljudima koji svijet vide kao prijatelja, a ne kao neprijatelja i koji žele da svijet voli Rusiju, a da Rusija voli svijet", zaključio je.