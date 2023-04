Profesor Maksim Kamenjecki iz Kijeva javio se putem Skypea te je za Net.hr govorio o aktualnoj situaciji u Ukrajini.

"U Ukrajini je dosta različita situacija, sve ovisi o mjestu gdje se nalazite. Što se tiče Kijeva, već duže vrijeme sve je dobro i mirno, nisu padale rakete i dronovi. Što se tiče bojišnice te južnih i istočnih gradova od Hersona pa do Harkiva, pa čak i sjeveroistočno od Kijeva, dosta je bučno te se granatiranja i bombardiranja odvijaju svakodnevno, posebice na Donbasu“, kazao je.

Znakovito povlačenje?

Na pitanje ima li zračnih uzbuna u zadnje vrijeme, Kamenjecki kaže da se nešto sigurno dešava s ruskim načinom ratovanja. "Prije otprilike tjedan dana, Rusi su povukli famozne MIG 31-K kojima je nosač projektila takozvani Bodež iz Bjelorusije za Rusiju. Prebacili su ih. Sada u Bjelorusiji nemaju ništa što bi iz zraka ugrozilo naš teritorij. Ne znam zašto, ali to što su povukli avione u Rusiju, smanjilo je količinu zračnih uzbuna", kaže Kamenjecki, dodajući da svaki puta kada su ti avioni u Bjelorusiji poletjeli, u Kijevu i čitavoj Ukrajini oglasila bi se zračna uzbuna.

"Ponekad je to znalo biti i par puta dnevno. Zadnji puta, negdje pretprošli tjedan, pokušavali su dronovima gađati centralne dijelove Ukrajine po noći. Tada se upalila zračna uzbuna. To je bilo nezgodno jer su ljudi već u krevetima ili su se pripremali za odmor“, rekao je ukrajinski profesor.

Upitan nedostaje li možda Rusiji oružja i municije pa je zato i manje napada, Kamenjecki kaže da se kod ruskog načina ratovanja vidi da su na početku rata izgubili dosta modernih tipova aviona i moderne tehnike. "Oni nisu niti ispočetka imali puno tih MIG-31 nosača s oznakom K. Hoće li oni to koristiti s drugih lokacija ili neće koristiti jer nema puno niti raketa niti samih tih aviona, ja to ne znam. Ali u ostalim dijelovima pokušavaju štedjeti svoju vojsku, a posebice tehniku jer se boje da dovlačenje naših protuzračnih sredstava ili topova s većim dometom koji mogu uništiti njihove topove, može dodatno smanjiti njihove količine moderne tehnike", rekao je Kamenjecki, dodajući da Rusija ima ogromnu količinu zaliha stare tehnike.

Na pitanje što je s vojnom pomoći koju je zapad obećao Ukrajini, Kamenjecki kaže da je jedan dio pomoći stigao. "Što se tiče Leoparda i tenkova, to još nije na bojišnici. Bilo je smiješno kada su Rusi objavili da su pogodili neki Leopard, pa su objavili sliku iz Libanona. Ti tenkovi još nisu na bojišnici, no na bojišnici su oklopna vozila, topovi, ono što stvarno treba Ukrajini", kaže.

U iščekivanju ofenzive

Mišljenja je da će ono teško naoružanje biti na bojišnici kada krene ukrajinska ofenziva koja se sprema. Upitan što je s tom kontraofenzivom te ima li kakvih novih informacija o tome, Kamenjecki kaže da to i njih već poprilično brine što je s time.

"Kada dolazi do zastoja, tada moral opada, to je normalna stvar. Svi Ukrajinci to čekaju kada će i kako će biti", kaže.

Rekao je da su u Uredu ukrajinskog predsjednika kazali da će o tome odlučivati samo Generalni stožer. "Priča se da je predsjednik Zelenskij inzistirao da se brani Bahmut po bilo koju cijenu. On nije takva osoba. On je osoba, ako se ne razumije u nešto , oslanja se na gledišta profesionalaca oko sebe. Ima pravi način razmišljanja kao rukovoditelj“, kazao je.

"Ta pitanja što bi i tko trebao krenuti s ofenzivom i povlačenjem, ne odlučuje on iz nekih političkih razloga. O tome što se mora izvesti odlučuju profesionalci koji znaju strategiju i količinu vojske“, kazao je.

Komentirao je i curenje američkih dokumenata te priznanje Amerikanaca da su njihove specijalne službe u Ukrajini. Kamenjecki kaže da je to sasvim logično te pretpostavlja da su to ljudi koji čuvaju diplomatska predstavništva. "Mislim da se radi ili o takvom korištenju tih snaga ili o snagama koje pripremaju naše vojnike kao instruktori“, kaže, dodajući da je manje vjerojatno da su to instruktori.

"Ako su instruktori, oni su izloženi većem riziku jer Rusi pokušavaju otkriti mjesta gdje se vrši obuka naših vojnika i tamo raketiraju", rekao je profesor Maksim Kamenjecki u razgovoru za Net.hr.