Vojno-politički analitičar Igor Tabak komentirao je jučer za N1 zbivanja u Ukrajini. "To su još uvijek početne faze i ovo što se gleda posljednjih tjedana su ozbiljnija opipavanja ruskih linija, koja su donijele male pomake. Ukrajinci jesu ponosni što su oslobodili sedam sela, ali to je još početak”, rekao je Tabak.

"Ukrajina još uvijek narasta. S jedne strane ima obuku svojih ljudi u Engleskoj, širom Europe i s Amerikancima. To je nešto što traje i što im dodaje na ljudskom kapitali, koji uvelike još ne troše. Uz to, još uvijek im aktivno pristiže tehnika, ne samo neka nova nego i ono što se prije dogovaralo. Mislim da im se sad otvorilo i nekoliko dodatnih tura oklopnjaka. Sve to će im dobro doći i integrirat će se u ovo što već imaju od vojske. Samo, pitanje je gdje s tim jer je fronta dugačka, oko tisuću kilometara, a i raznolika je".

Rusi čvrsto drže linije

Za Ruse kaže da čvrsto drže linije, ispred njih je sve temeljito minirano i nije ih lako probiti. No, nije ni da se mogu opustiti, dapače, prvenstveno zbog nekih informacija koje im ne idu u prilog. "Situacija im nije sjajna jer su u prva dva do tri tjedna ozbiljnih akcija iz pozadine morali privlačiti dosta ozbiljne komade svojih mobilnih rezervi. Tu govorimo o nekoliko brigada, ali i jednoj diviziji. Netko će reći da tko prvi počne ozbiljno vući rezerve je u teškom problemu", smatra Tabak.

Iz vojne perspektive, ovaj je sukob drugačiji i zbog naoružanja koje se može vidjeti na bojištima. "Sva ta tehnika potječe iz vremena Sovjetskog Saveza, kad se pripremalo za svjetski rat. U manjim sukobima koje smo imali prilike vidjeti proteklih desetljeća diljem svijeta nije postojala potreba za svim tim naoružanjem koje trenutno možemo vidjeti pa je to dosta drugačije. Ovo je drugačiji rat i sukob drugačijih gabarita", kaže Tabak za N1.