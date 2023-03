Zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga posjetio je u petak vojnike u Bahmutu po drugi put u manje od tjedan dana, što je odraz nesigurnog položaja u kojem se nalaze ukrajinske snage dok se drže svojih položaja u razorenom gradu, piše The New York Times.

General pukovnik Oleksandr Sirski ‌upozorio‌ je u izjavi da Rusija ubacuje "najspremnije postrojbe” u borbu i ‌rekao ‌da procjenjuje ‌problematična pitanja vezana za povećanje obrambene sposobnosti ukrajinskih postrojbi na prvoj crti.

Rusija je pokrenula svoju ofenzivu za zauzimanje Bahmuta u kolovozu, a borbe su od tada rijetko popuštale. ‌Iako je Ukrajina postavila čvrstu obranu, posljednjih su tjedana moskovske snage postigle uspjehe koji su kritične ceste u, i iz grada doveli u opasnost.

Te ceste su ključne za opskrbu trupa, ali i za povlačenje ako bude potrebno. Trenutačno, zapovjednici kažu da su malo potisnuli ruske trupe, smanjujući prijetnju od topničke vatre na glavnoj autocesti koja vodi jugozapadno od grada.

Ukrajinski zapovjednici kažu da se žele održati koliko god mogu, degradirajući neprijateljske snage čak i ako na kraju ne mogu zadržati grad.

Jevgenij Prigožin, osnivač Wagnerovih plaćeničkih snaga koje su pomogle u ruskom vođenju napada na Bahmut, objavio je u petak video ismijavajući Ukrajince, tvrdeći da imaju samo jedan put za bijeg i pozivajući predsjednika Volodimira Zelenskog da naredi povlačenje. "Klješta se zatvaraju", rekao je. Nije prvi put da Prigožin daje hrabre izjave, od kojih su se mnoge pokazale lažnima.

No, neizvjesnost ukrajinske kontrole nad Bahmutom očita je već tjednima. U petak je jedan zapovjednik jedinice bespilotnih letjelica rekao da su on i njegovi vojnici izvučeni. The New York Times objavio je osnovne ukrajinske strategije i kako bojno polje izgleda.

Koliko je visoka cijena koju je Ukrajina spremna platiti?

Cijena koju je Ukrajina spremna platiti je vrlo visoka. Bitka za Bahmut najduži je ruski napad u ratu, a obje strane pretrpjele su velike gubitke. Nijedna strana ne otkriva svoje brojke žrtava, ali ukrajinski zapovjednici tvrde da ubijaju čak 800 Rusa dnevno. Ukrajinski medicinari na fronti kažu da svaki dan liječe desetke vlastitih ranjenih vojnika, što je pokazatelj intenziteta borbi. "Zadatak naših snaga u Bahmutu je nanijeti što je moguće više gubitaka neprijatelju", rekao je Volodimir Nazarenko, zamjenik zapovjednika Nacionalne garde Ukrajine, za ukrajinski NV Radio u petak.

"Svaki metar ukrajinske zemlje košta stotine života neprijatelja", dodao je. Ukrajinski dužnosnici ukazuju na bitke za Sjeverodonjeck i Lisičansk tijekom ljeta kako bi objasnili svoju strategiju. Susjedni gradovi koji se nalaze u regiji Luhansk na istoku, oba su tjednima bombardirani prije nego što su pali. U to su vrijeme mnogi dovodili u pitanje mudrost što su se Ukrajinci držali onih koji su u suštini bili mrtvi gradovi s obzirom na zapanjujući gubitak života.

Na vrhuncu bitke, ukrajinski dužnosnici procijenili su da stotine ukrajinskih vojnika ginu i ranjavaju svaki dan. Pukovnik Serhij Čerevati, glasnogovornik Ukrajinskog istočnog zapovjedništva, rekao je da je Ukrajina tako dugo zadržavajući rusku vojsku u tim gradovima uspjela ozbiljno degradirati neprijateljske borbene sposobnosti, otvarajući put uspješnoj protuofenzivi u jesen.

Što bi moglo prisiliti Ukrajince na povlačenje?

Najveći rizik za ukrajinske snage je da će biti okružene i prisiljene na predaju ili biti ubijene, analiziraju nadalje. Neposredniji rizik je da će Rusija onemogućiti opskrbu ukrajinskih boraca u, i oko Bahmuta. Postoje tri glavne arterije koje pružaju vitalne linije života za tisuće ukrajinskih vojnika koji se bore u i oko grada. Ruske snage su presjekle jednu od ruta i približavaju se druge dvije glavne ceste, prema vojnicima i volonterima koji su redovito koristili rutu.

Kažu da je cesta od Bahmuta do Chasiv Yara sada pod redovitim granatiranjem i da ruske snage pokreću napade kako bi je pokušale zatvoriti. Na jugozapadu, gdje je ukrajinski protunapad donekle gurnuo Ruse, glavna je autocesta još uvijek pod teškim granatiranjem ‌ali je sigurnija nego što je bila, prema zapovjednicima u području Bakhmuta. "Neprijatelj pokušava napredovati i ne izvodi napade čak ni svaki dan, već gotovo svaki sat", rekao je Nazarenko, zamjenik zapovjednika ukrajinske nacionalne garde.

Nazarenko je također kazao da ukrajinska obrana linije opskrbe "čvrsto stoji". Ako se to promijeni, što bi moglo svakog dana u bilo kojem smjeru, tada će se vjerojatno promijeniti i izračuni ukrajinskih vojnih i političkih čelnika. Ukrajinska pojačanja poslana su ovog tjedna, prema ukrajinskim zapovjednicima, ali nije jasno jesu li ona tu da pomognu u povlačenju ili da pokušaju zadržati grad još duže.

Kako izgleda borba?

Bahmut gori, dim se diže iz gorućih zgrada. Eksplozije su bile stalne, a topništvo je tutnjalo sa svih strana. Ukrajinske i ruske bespilotne letjelice kružile su nebom, pronalazeći mete i bacajući bombe. To je bila scena posljednji put kad su novinari The New York Timesa ove zime posjetili uništeni grad. Teško je procijeniti što se sada događa, a nedavni pokušaji prikupljanja satelitskih slika bili su ometeni naoblakom. Sudeći prema videozapisima i izjavama koje su objavili ukrajinski vojnici i dragovoljci koje je The Times intervjuirao tijekom bitke, gotovo je isto, samo više.

Čini se da Rusi sada računaju na to da će srušiti toliko zgrada da Ukrajinci imaju malo mjesta za sklonište i pucanje na ruske trupe. Izvan grada, gdje je Ukrajina uspostavila prstenove obrambenih položaja koji trebaju zaustaviti ruske napade sa sjevera, istoka i juga, borbe su stalne. Ukrajinske snage gađaju ruska oklopna vozila na otvorenim ravnicama i skrivaju se u šumama. Rusija šalje valove pješaštva da juriša na ukrajinske rovove.

Ukrajinski dužnosnici kažu da kada se povuku, pod pretpostavkom da to učine, to će značiti da će Rusi jednostavno krenuti s uništavanjem sljedećeg grada na karti, a to bi bio Chasiv Yar. Ukrajina još uvijek kontrolira otprilike polovicu regije Donjeck, a vojni analitičari kažu da će se Moskva vjerojatno boriti da iskoristi Bahmut kao odskočnu dasku za raščišćavanje cijele regije. Ukrajinske obrambene linije bi se povukle, a rat iscrpljivanja najvjerojatnije bi se nastavio nekoliko milja zapadno. Izbacivanje Ukrajinaca, međutim, dalo bi Kremlju mogućnost promoviranja bitke kao pobjede nakon mjeseci demoralizirajućih neuspjeha.

Ukrajina se mjesecima pripremala za pad Bahmuta, čak i dok je čvrsto držala grad. Njegove snage učvršćuju svoje položaje u Chasiv Yaru, a humanitarni radnici i volonteri pojačali su svoje napore za evakuaciju civila koji su ostali u gradu. Procjenjuje se da je ostalo oko 3000 civila. Zapovjednik ukrajinske jedinice za bespilotne letjelice kojemu je rečeno da se povuče rekao je ovaj tjedan da bitka iz dana u dan postaje sve teža. “Cijena držanja je visoka”, rekao je zapovjednik, koji se zove Mađar, u jednoj od brojnih videoporuka emitiranih na Telegramu. “I sve ga je teže držati.”