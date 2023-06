Ukrajina je navodno raznijela rusku vojnu bazu s četiri projektila dugog dometa koje je isporučila Velika Britanija, javlja britanski portal The Sun koji u naslovu naglašava da su rakate britanske proizvodnje.

Navodno su snage predsjednika Zelenskog gađale bivše industrijsko postrojenje koje je zauzeto u okupiranom gradu Lugansku. Vjeruje se da je Ukrajina u znak odmazde pogodila Luhanskteplovoz, koji se trenutno koristi kao baza za popravke ruske opreme.

Dramatičan video prikazuje najmanje tri ogromna stupa dima kako se uzdižu iz postrojenja dok se šire ogromne eksplozije.

Najuspješniji napad do sad

Mještani su izvijestili da su čuli tri užasna praska u blizini industrijske zone, dok su najmanje četiri projektila udarila u tvornicu. Navode i da su pokušaji ruske protuzračne obrane da obore rakete bili uzaludni.

Ovo je četvrti uspješni napad na Putinovu vojsku u regiji Luhansk u posljednjih mjesec dana, a mogao bi se pokazati i najučinkovitijim, jer će Rusija izgubiti značajan broj vojnika, kao i ključnu vojnu bazu.

Vojnici sada neće moći popravljati svoje oružje i tenkove, što bi Ukrajini moglo dati ključnu prednost.

Ruska državna novinska agencija Tass izvijestila je da su "projektili letjeli iznad Luganska, a u gradu se čulo nekoliko eksplozija".

Okupirani grad najveći je u regiji Lugansk, jednoj od četiri ukrajinske regije koje je Rusija anektirala krajem 2022.

Gađanje mete iz okomitog kuta

Krstareće rakete Storm Shadow koje se lansiraju iz zraka mogu putovati do 600 km/h i gađati mete udaljene do 350 milja. To znači da bi oružje moglo pogoditi metu na maksimalnoj udaljenosti za samo 35 minuta - putujući gotovo pola duljine Ujedinjenog Kraljevstva.

Američki vojni dužnosnici opisali su projektil kao "stvarnu promjenu iz perspektive dometa". Razorni projektil košta 790.000 funti i ima ugrađene sustave za navođenje koji pomažu u traženju neprijatelja. Osmišljeni su za gađanje dobro branjenih statičnih ciljeva poput objekata, bunkera i mostova.

Oružje radi kao bombarder ronilac. Leti nisko iznad kopna prije nego što se baci visoko u nebo, a zatim se spusti na svoju metu iz gotovo okomitog kuta.