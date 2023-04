U studiju Net.hr-a gostovao je general Hrvatske vojske i bivši ministar obrane Ante Kotromanović,koji je analizirao vojnu situaciju u Ukrajini. Kotromanović je u studiju analizirao situaciju na bojišnici koja se događala do četvrtka.

"Rekao bih da zadnjih-tjedan dva nemamo nekih velikih sukoba. Imamo dva žarišta, jedan je oko Bahmuta, gdje već mjesecima ruske snage to neuspješno pokušavaju uzeti. Sad se vidi da je bila dobra odluka ukrajinske vojske da neće dozvoliti povlačenje vlastitih snaga i neće dozvoliti Rusima ulazak bez borbe za svaku zgradu. Na taj način, oni su imali priliku onesposobiti dosta neprijateljskih ruskih snaga. Imali su vlastite gubitke, ali mislim da je to u konačnici dobra odluka jer su pokazali čvrstinu, snagu, jedan snažan moral u jednom poluokruženom gradu", kaže Kotromanović, dodajući da se za razliku od Mariupulja, grad dobro brani.

"Kada su unutra dobre i uigrane postrojbe, koje su fokusirane i imaju sve elemente logistike, onda je to vrlo teško probiti bez obzira tko je s druge strane. Nešto gore, sjeveroistočno, bilo je isto borbi oko grada Volodera. To je sada stalo, gore su ruske snage pokušavale napraviti taj jedan prodor. U principu se to sve, zadnjih nekoliko tjedana, svelo na topničko-raketne duele gdje smo na cijeloj crti bojišnice imali intenzivne napade s ruske strane po gradovima sve od Hersona gore do Harkiva", kaže.

Sve te snage su sada nekako u pripremi za ono što će se dogoditi, dodao je Kotromanović. "Mislim da sam čak i prvi rekao to, za mene je ovo što su Rusi radili u zadnja tri mjeseca, to nije nikakva napadna operacija. Ja tu nisam vidio organizirane postrojbe 20,30 tisuća vojnika na jednom mjestu koji će žestoko udariti sa svim elementima – potpore, topništvo, zrakoplovstvo, oklop. Traljavi pokušaji gore prema Voloderu, te konstantne bitke oko Bahmuta, to mi nije izgledalo kao jedna velika operacija koju smo očekivali i za koju smo mislili da će Rusi pokrenuti", istaknuo je.

Vojska još nije spremna

Kaže da je sada nekako faza iščekivanja. "Vidjeli smo zadnjih desetak dana da oko Hersona specijalne postrojbe ukrajinske vojske rade male desante preko rijeke Dnjipar i prelaze na istočnu stranu rijeke. Na taj način, oni rade takozvana nasilna izviđanja, ulaze u dubinu koja je relativno pod kontrolom neprijatelja ili je napuštena, pokušavaju penetrirati što dublje, izvidjeti koje su snage, položaji, kakva je obrana na tom dijelu", kaže, dodajući da je oblik forsiranja i prelaska rijeke, desantiranje, jedan od najtežih oblika. "Tada si najranjiviji jer si na skučenom prostoru, na brodu, čamcu i tu se znaju dogoditi jako veliki gubitci", ističe Ante Kotromanović.

Ono što svi očekuju je ta protuofenziva ukrajinske vojske. "Ukrajinska vojska još nije spremna, oni pripremaju 40-ak tisuća vojnika sa tih nekih 10-ak brigada sa zapadnom opremom. Te postrojbe se već nekoliko mjeseci treniraju po zapadnim zemljama – od Njemačke, Engleske, SAD-a – kako pješaštvo, tako i topništvo i oklopništvo. Postrojbe će biti opremljene sa zapadnom tehnologijom, to iziskuje ozbiljan napor u smislu obučavanja, a kasnije će iziskivati ozbiljan napor u smislu u smislu održavanja te tehnike. To je jako složeno, održavati raznoliku tehniku, imati stalno negdje u pričuvi pričuvne dijelove kada dođe do kvara, do bilo čega na tim silnim tenkovima koje sada posjeduje ukrajinska vojska", pojasnio je.

To je šarolika lepeza različitog vrsta oružja koja će stvarno iziskivati jednu veliku i tešku improvizaciju ukrajinske logistike da bi ta sredstva bila svaki dan u operativnom stanju.

Posljednjih dana govorio se da bi do ofenzive moglo doći na jesen. "Teško je govoriti o tome. Potpuno sam siguran da dok američki generali i stožer ne procijene da je ukrajinska vojska spremna, da je oni neće pustiti. To je definitivno. Poznato je, Amerikanci mentoriranju i uigravanju s ukrajinskim stožerom sve te planove na najvišoj razini, a i na nižoj razini se radi mentoriranje – od zapovjednika voda, satnije, bojne", kazao je Kotromanović.

"Kada oni naprave procjenu da je ukrajinska vojska spremna, siguran sam da će oni njih doslovce pustiti kao pse sa lanca u oslobađanje vlastite zemlje. Da li će se to dogoditi na jesen, to ćemo vidjeti. Mislim da oni sada sigurnošću spremni, trebat će im dva-tri mjeseca", istaknuo je.

S druge strane, kako svi očekuju tu ofenzivu, i Rusi rade pripreme za tu napadnu operaciju, i oni rade procjene kao što i Ukrajinci rade te grupiraju vlastite snage, kaže Kotromanović.

'To će biti jedna ozbiljna bitka'

"To će biti jedna ozbiljna bitka, i s jedne i druge strane vjerujem da sada postoji iskustvo. Prvi puta su Ukrajinci iznenadili Ruse, jer su Rusi podcjenjivali ukrajinske snage", kaže.

Smatra i da će Rusi pripremati jake i ozbiljne snage koje će braniti prvu crtu te da će imati po dubini prostora za pričuvne snage koje će intervenirati. "Ovo je jedan veliki izazov za ukrajinsku vojsku. Ja se ne bih usudio krenuti ako nisam apsolutno spreman, to je za njih biti ili ne biti. Pitanje da li će više imati ovakvu šansu, na ovakav način, da će zapadni svijet stati iza njih, da će im slati ovoliku silnu opremu kakvu su slali do sada. Neuspjeh ukrajinske vojske bit će neuspjeh američke strane i to će njima biti ogroman poraz", rekao je hrvatski general.

Prekretnica u ratu

Kaže da se poslije toga može desiti da Rusi koncentriraju ponovo neke svoje snage, "iako smo do sada vidjeli da su nevjerojatno neuspješni u svim tim planovima, da su nesposobni napraviti određene duboke prodore i zauzeti određene gradove, ali pitanje je kako će se braniti i hoće li uspjeti slomiti ukrajinski napad i pitanje je hoće li imati snage da idu po dubini teritorija koji će moći onda krenuti u protunapad pa i napraviti nešto više od ovoga što su do sada napravili". "Puno je tu otvorenih pitanja", rekao je Kotromanović.

Upitan može li ofenziva biti prekretnica u ratu, Kotromanović kaže da misli da bi mogla. "Ona bi možda mogla biti prekretnica u tom smislu. Ako se desi da ukrajinska vojska napravi duboke prodore, mi ne znamo gdje će udarati, ali kada se odluče za napad, po meni bi cijela bojišnica mogla biti aktivna", rekao je.

"Oni će fingirati više tih napada, Rusi neće znati kada i gdje je taj glavni napad ako dobro maskiraju svoje planove", istaknuo je.

Upitan zašto Rusi nikada nisu imali veliki napad, rekao je da je "nevjerojatno koliko su u startu precijenili svoje sposobnosti, a podcijenili su ukrajinsku vojsku, moral i želju za otporom".

'Rusi su napravili niz kardinalnih pogreški'

"Napravili su niz kardinalnih pogreški – od malog broja vojnika koji je krenuo na jednu ogromnu zemlju do lošeg vođenja zapovijedanja, gdje je maltene svaki zapovjednik bio car za sebe i odlučivao kada će i gdje krenuti bez ikakve koordinacije. To nije bilo nikakve koordinacije između zrakoplovstva, topništva, pješaštva, između tih zapovjednika. Imali su lošu logističku opskrbu, imaju loš dočasnički kadar. Nisu imali iskustva u tom planiranju, oni nikada nisu planirali ovakvu operaciju da je to zračno-kopneno-pomorsko desantna operacija gdje su uključeni svi elementi vojske. Jednostavno su se pogubili u tom smislu. Mislim da su njihove službe krivo procijenile stanje u Ukrajini, taj vojni vrh su obmanuli, zavarali, i desilo se što se desilo – da su Ukrajinci shvatili da se mogu tući i da je za zapadna pomoć krenula relativno brzo u protuzračnoj obrani i oni su jednostavno pokazali da su sposobni obraniti vlastiti dom", odgovara.

Po njegovom mišljenju, najvažnije oružje koje je Zapad poslao Ukrajini su topništvo i oklopi. "Vidjeli smo da zračne snage, u ovom ratu koji je dosta moderan, gdje smo vidjeli dosta modernih sustava – od uporabe dronova, raketnih tipova, hipertoničnih raketa – vidjeli smo da te zračne snage ako imaš dobru protuzračnu obranu na vlastitom teritoriju, da one nemaju takvu važnu ulogu kao što smo mislili da će imati. Rusi imaju par tisuća aviona i što rade? Jednostavno su ih Ukrajinci izgurali s vlastitog neba", govori.

Prisjetio se kada su Ukrajinci napravili nered među ruskim tenkovima pa je počela priča da su tenkovi prošlost. "To je sve zbog krive uporabe, Rusi su potpuno krivo upotrebljavali svoj oklop. Oni bi na jednu ravnu cestu kao na nekom mimohodu, paradi, postrojili se u koloni, a oni su ih s jedne i druge strane dočekali u zasjedi i izrokali ih kao na strelištu, bez ikakvog napora i gubitaka. Ali uz pravilnu upotrebu, oklopi će i dalje biti dominantni i to je ono što će i dalje faliti Ukrajincima – moderne oklopne snage, moderno topništvo i dosta streljiva", rekao je.

Fenomenalna improvizacija Ukrajinaca: 'To je sada najbolja vojska na svijetu'

Kaže da su specijalne snage napravile strašan nered u ruskoj pozadini. "To je bilo fenomenalno, to je bilo umijeće ratovanja. Tu vještinu koju su pokazali je i ono što treba razvijati i hrvatska vojska".

Rekao je da ovo što sada rade Ukrajinci u ratu, da je to fenomenalna improvizacija. "Takvi smo i mi bili u ratu – daj nam nešto, mi to vrlo brzo apsorbiramo i spremni smo to uporabiti. U normalnim okolnostima, to treba možda i godinu dana da se sve skupa primi u sustav, da se osposobe ciljači, vozači, oni ljudi koji će održavati tenkove", rekao je.

"Ali tu nema vremena, tu je bitka za svaki dan i tu su Ukrajinci fenomenalni. Po meni to je sada najbolja vojska na svijetu – s ratnim iskustvom, kroz ruke su im prošli različiti moderni sustavi i od njih se treba učiti", kazao je Ante Kotromanović u studiju Net.hr-a.

