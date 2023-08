Dramatični video prikazuje kako su ukrajinske snage iznad Robotyna srušile ruski jurišni helikopter Ka-52 Aligator, ponos Vladimira Putina. Na snimci se vidi kako je helikopter pogodjen prije nego što strmoglavio prema zemlji. Onda se pojavljuje ogromna lopta vatre - šaljući veliki stup crnog dima u zrak.

Ukrajinsko ministarstvo odbrane tvrdi da je i drugi Ka-52 oboren u četvrtak ujutro blizu Bahmuta. Helikopteri Ka-52 su stvarali mnogo problema Ukrajini u ranim danima protuofenzive. Ukrajina tvrdi da je srušila još mnogo njih, što sugerira da pronalaze načine da unaprijede protuzračnu obranu, prenosi The Sun.

Putin naziva svoje voljene Ka-52 "najboljim borbenim helikopterom na svijetu" - svaki košta više od 13 miliuna eura.

Jedan od najmodernijih aduta u Putinovom arsenalu

Ka-52 je izuzetno okretan helikopter koji može uništiti neprijateljske oklopne i neoklopne ciljeve na zemlji, tenkove, niskobrzinske zračne ciljeve i osoblje na prvoj liniji i taktičkoj dubini. Također se koristi kao platforma za nadzor i zračno komandno mjesto za flotu napadačkih helikoptera. Prvi Ka-52 helikopter je predstavljen u prosincu 1996. godine. Helikopter je izveo svoj prvi let u lipnju 1997.,a serijska proizvodnja je započela 2008. godine.

Ka-52 helikopteri imaju visoku borbenu sposobnost i moćno naoružanje. Desna strana trupa je opremljena pokretnim nosačem oružja NPPU-80 sa instaliranim 2A42 30mm automatskim topom. Na šest montiranih vanjskih točaka na krilcimamogu se montirati različite kombinacije oružja, pa Aligator može nositi VIKHR protutenkovski vođeni projektili (ATGM), ATAKA rakete sa laserskim navođenjem i lansere raketa B8V-20 za nevođene S-8 rakete kalibra 80mm. VIKHR protutenkovska raketa ima domet od osam do deset kilometara. Ka-52 također može biti naoružan vođenim protuavionskim raketana IGLA-V. Osim toga, helikopter je opremljen najnovijom vođenom zrak-zemlja raketom Izdeliye 305E (Proizvod 305 E), koja može pogoditi cilj na udaljenosti do 14,5 km brzinom do 230 m/s.

Počeli invaziju sa 100, spali na 25

Navodno je Rusija započela invaziju s oko 100 njih - ali sada su svedeni na samo 25, prema izvještaju The Economist-a. Nico Lange, stručnjak za Ukrajinu na Minhenskoj konferenciji o sigurnosti, rekao je da snage Kijeva postupno uništavaju rusko naoružanje poput helikoptera Ka-52 "komad po komad". Ministarstvo odbrane Velike Britanije ranije je izjavilo da je ovaj helikopter Moskvi pružio snažnu prednost u Ukrajini.

Ovo dolazi nakon što je britanski projektil oborio još jedan ruski helikopter. Jedan od Putinovih najviših zapovjednika poginuo je kada se letjelica srušila u Ukrajini, tvrde izvori iz odbrane. Slika koju su objavili ukrajinski marinci potvrdila je udar i prikazala olupinu na tlu na prvoj crti istočnog Donbasa. Smrtonosni Aligator Ka-52 je pogođen blizu Donjecka prošlog mjeseca, izjavio je Kijev. Viši ruski zapovjednik je stradao u udaru zajedno s još jednim časnikom, prenosi se.