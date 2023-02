U emisiji američke televizije CBS Face the Nation gostovao je šef CIA-e William Burns koji je pričao o važnim sastancima uoči ruske invazije, a objasnio je i kako Amerikanci pomažu Ukrajini te kolika je zapravo opasnost od kineske invazije na Tajvan.

Otkrio je detalje sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kojeg je posjetio nekoliko dana prije ruske invazije na Ukrajinu. "Predsjednik Biden me zamolio da odem u Kijev kako bih Zelenskom iznio najnovije obavještajne podatke koje smo imali, a koji su sugerirali da Vladimir Putin planira ono što je smatrao munjevitim udarom i zauzimanjem Kijeva u nekoliko dana, kao i zračne luke Hostomel koju je želio koristiti kao platformu za dovođenje zračno-desantnih snaga", izjavio je Burns i dodao kako svojim obavještajnim podacima tijekom cijelog rata pomažu Ukrajincima.

Dodaje i kako je uvjeren da je za invaziju znao samo uzak krug ljudi oko ruskog predsjednika, otprilike tri ili četiri osobe. "Vjerovao je da je Ukrajina slaba i podijeljena, a da je Zapad rastrojen. Bio je uvjeren da je modernizirao rusku vojske do točke u kojoj je bila spremna za brzu i uvjerljivu pobjedu. No, pokazalo se da je svaka od tih pretpostavki duboko pogrešna", izjavio je šef CIA-e.

Burns se prije nekoliko mjeseci sastao sa šefom ruske vanjske obavještajne službe, ali kaže kako se radilo o prilično obeshrabrujućem razgovoru. "Moj cilj nije bio razgovarati o pregovorima, to je nešto što Ukrajinci moraju riješiti s Rusima. Biden je od mene tražio da Nariškinu, a preko njega i Putinu, objasnim ozbiljne posljedice ako Rusija ikad odluči upotrijebiti i nuklearno oružje bilo koje vrste", kaže Burns.

Čeka se odluka Pekinga

Iako se Kina dosad suzdržavala direktno se uključivati u rat u Ukrajini, Burns kaže kako su počeli prikupljati podatke koji sugeriraju da Peking razmatra slanje oružja Rusiji. "To ne znači da su donijeli konačnu odluku, ali to je očito nešto što shvaćamo vrlo ozbiljno", poručuje Burns dodajući da bi to bio vrlo riskantan potez Kine jer bi se suočili s posljedicama takvog poteza.

"Ne postoji strani vođa koji je pažljivije promatrao Putinovo iskustvo u Ukrajini, razvoj rata, od kineskog predsjednika Xija Jinpinga. I mislim da je na mnoge načine bio uznemiren i otriježnjen onime što je vidio. Mislim da je bio iznenađen lošim učinkom ruske vojske, kao i stupnjem solidarnosti Zapada i potporom koja je pružena Ukrajini", rekao je šef CIA-e.

Kaže i kako SAD ima dokaze da Iran i Sjeverna Koreja dostavljaju oružje Rusiji, no napominje i kako još nemaju informacije da je Peking donio končanu odluku o tome. No, Washington zna da između Pekinga i Moskve postoji snažno partnerstvo.

Xijeve ambicije

Dodaje kako je u autoritativnim režimima, u kojima je vlast koncentrirana u rukama jednog čovjeka, vrlo teško procijeniti iduće poteze, a Tajvan je definitivno pitanje na koje Washington želi jasan odgovor.

"Xijeve ambicije u pogledu kontrole nad Tajvanom moramo shvatiti vrlo ozbiljno. Međutim, po našem mišljenju to ne znači da je vojni sukob neizbježan. Da, Xi je dao upute vojnom vrhu da do 2027. godine bude spreman za invaziju na Tajvan, ali to ne znači da je odlučio realizirati invaziju 2027. ili bilo koje druge godine. Naša je prosudba da je kineska vlast počela sumnjati u to može li uspješno izvršiti invaziju. Putinovo iskustvo sigurno je utjecalo na osjećaj Pekinga", objašnjava Burns i dodaje kako će sa svakom godinom rizici rasti.