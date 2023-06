Utjecajni general ruske vojske ubijen je u Ukrajini. Prema izvorima iz Moskve, general-bojnik Sergej Gorjačev (52) ubijen je u Zaporižju u udaru raketom dugog dometa Storm Shadow.

Bio je načelnik stožera ruske 35. kombinirane armije i jedan je od najmanje 11 generala čija je smrt u ratu potvrđena, piše The Sun.

Pretpostavlja se da je Gorjačev ubijen zajedno s drugim višim časnicima.

Popularni ruski ratni bloger Anatolij Šarij rekao je da je Gorjačev pogođen anglo-francuskim projektilom Storm Shadow koji je Ukrajini isporučila Velika Britanija.

Krstareće rakete Storm Shadow koje se lansiraju iz zraka mogu putovati do 600 km/h i gađati mete udaljene i do 560 kilometara. To znači da bi oružje moglo pogoditi mete na maksimalnom dometu za samo 35 minuta.

Okolnosti napad nisu otkrivene

"Još jedan pozdrav od Britanaca i Francuza. Nije umro sam. Nema informacija u ruskim izvorima, tako da ćemo najvjerojatnije vidjeti detalje iz osmrtnica. Ali zajedno s njim, najmanje osam stožernih časnika je umrlo, a nekoliko ih je ranjeno", objavio je Šarij.

Ukrajinski stručnjak Mihail Žirokov rekao je da je general u subotu umro u drugom napadu u drugoj regiji, Hersonu, na vojni stožer u okupiranoj Ukrajini.

Ni službeni ruski ni ukrajinski izvori nisu potvrdili okolnosti generalove smrti.