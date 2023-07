Amerikanci uništili kemijsko oružje, kasetno poslali u Ukrajinu

Erdogan podržao Ukrajinu i najavio Putinov dolazak

SAD uoči samita NATO-a otklonio mogućnost brzog ukrajinskog članstva u savezu

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Biden otklonio mogućnost brzog ukrajinskog članstva u savezu

8:00 - Manje od tjedan dana prije ključnog samita NATO saveza u litavskom glavnom gradu Vilniusu, Sjedinjene Države su u petak isključile bilo kakvu mogućnost da će Ukrajina dobiti ubrzani poziv u zapadni obrambeni blok.

"Ne mislim da je (Ukrajina) spremna za članstvo u NATO-u", rekao je američki predsjednik Joe Biden za televiziju CNN u petak. "Ne mislim da postoji suglasje u NATO-u oko toga treba li ili ne dovesti Ukrajinu u NATO-ovu obitelj sada, u ovom trenutku, usred rata", kazao je Biden. "Ako rat traje, onda smo svi u ratu. U ratu smo s Rusijom kad bi bilo tako", istaknuo je, referirajući se na pakt o kolektivnoj obrani koji predstavlja srž Sjevernoatlantskog ugovora.

Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan govorio je slično, rekavši da će sastanak u Vilniusu "biti važan trenutak o tom putu prema članstvu", no da Ukrajina ima "daljnje korake koje mora poduzeti".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij se već duže vrijeme zalaže za to da NATO otvori put za članstvo Kijeva, tvrdeći da ukrajinske snage u svojoj borbi da odbiju rusku invaziju čine više nego bilo koja članica saveza kada je riječ o obrani vrijednosti, koje se NATO obvezao štititi. Zelenskij će također prisustvovati sastanku saveza koji se treba održati 11. i 12. srpnja u Vilniusu.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg i drugi članovi saveza također Ukrajini nisu pružili svoju punu podršku kada je riječ o njezinom skorom primanju u obrambeni blok. Vođe saveza bi se idući tjedan trebali složiti glede paketa podrške za Ukrajinu, rekao je Stoltenberg u petak u Bruxellesu.

"Učinit ćemo Ukrajinu još snažnijom i postaviti viziju za njenu budućnost", kazao je. Planirana dugoročna podrška uključuje višegodišnji program potpore, snažnije političke veze s Kijevom i reafirmaciju NATO-ovog obećanja da će primiti Ukrajinu u svoje redove.

Samit će poslati "jasnu poruku" Moskvi, rekao je Stoltenberg, dodavši da "NATO stoji ujedinjen i ruska agresija se neće isplatiti". Vođe će na samitu također podržati planove o odgovoru na mogući napad Rusije ili neke terorističke skupine te o povećanju proizvodnje oružja, napomenuo je Stoltenberg.

Erdogan podržao Ukrajinu i najavio Putinov dolazak

1:30 - Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se u petak navečer s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskijem i iskazao punu podršku njegovoj zemlji, ali i najavio da će ga idući mjesec posjetiti Vladimir Putin.

Erdogan se u petak u Istanbulu prvi put sastao s ukrajinskim predsjednikom otkako je počeo ruski napad. Kazao je poslije sastanka da Ukrajina "zaslužuje integraciju s NATO-om" i pozvao Kijev i Moskvu da se vrate mirovnim pregovorima. Najavio je da će "idući mjesec" Tursku posjetiti ruski predsjednik Vladimir Putin.

Erdogan i Zelenskij razgovarali su o budućnosti ukrajinskog sporazuma o izvozu žitarica preko Crnog mora. Sporazum, postignut u srpnju 2022. uz pokroviteljstvo Ujedinjenih naroda i Turske, istječe 17. srpnja, a Rusija je rekla da ne vidi razloga za njegovo produljenje.

"Nadamo se da će sporazum biti produžen", rekao je Erdogan i najavio da o tome namjerava razgovarati s Putinom u kolovozu.

Zelenskij je kazao da se mnogi ljudi diljem svijeta oslanjaju se na taj koridor za hranu "i ti životi ne mogu ovisiti o raspoloženju predsjednika Ruske Federacije". Američkom predsjedniku Bidenu zahvalio je na odluci da Ukrajini pošalje kasetno streljivo.

Amerikanci uništili kemijsko oružje, kasetno poslali u Ukrajinu

1:00 - Američka vojska uništila je svoje posljednje zalihe kemijskog oružja, objavio je predsjednik Joe Biden, nekoliko sati nakon što je obznanio da je Ukrajinu odlučio poslati kontroverzno kasetno streljivo, zabranjeno u više od 120 zemalja.

"Danas s ponosom objavljujem da su Sjedinjene Države sigurno uništile svoje posljednje zalihe kemijskog oružja i dovele nas korak bliže svijetu slobodnom od tog užasa", kazao je Biden u pisanoj izjavi.

Sjedinjene Države potpisnice su Konvencije o zabrani kemijskog oružja, koju je Senat ratificirao 1997. godine, po kojoj sve potpisnice trebaju uništiti zalihe kemijskog oružja do 30. rujna ove godine.

Amerikanci su godinama uništavali svoje preostale zalihe kemijskog oružja u vojnim skladištima u Pueblu, u Coloradu, i u Richmondu u Kentuckyju. Godine 2022. posljednja raketa M55 s nervnim otrovom VX uništena je u tvornici u Kentuckyju. Sjedinjene Države imale su prije pedesetak godina 40.000 tona kemijskog oružja.

"Kemijsko oružje odgovorno je za neke od najužasnijih epizoda gubitaka ljudskih života. Iako će uporaba tog smrtonosnog oružja uvijek biti mrlja u povijesti, danas je naša nacija konačno ispunila svoje obećanje da će osloboditi svoj arsenal od tog zla", rekao je republikanski čelnik Mitch McConnell.

Kemijsko oružje počelo se koristiti u Prvom svjetskom ratu, koji su zbog toga neki nazivali i "ratom kemičara". Po podacima UN-a, kemijsko oružje usmrtilo je 100.000 ljudi u Prvom svjetskom ratu i uzrokovalo još milijun žrtava u svijetu od tada.

Biden je svega nekoliko sati prije objavio da SAD u Ukrajinu šalje kontroverzno kasetno streljivo, koje je zbog neselektivnog ubijanja zabranjena u mnogim zemljama, naročito europskim.

"Bila mi je to vrlo teška odluka", kazao je Biden u razgovoru za CNN. "Trebalo me dugo uvjeravati da to učinim", rekao je pravdajući se da je tako odlučio jer je Ukrajini ponestalo streljiva.

Ukrajinci su, rekao je Bidenov savjetnik za nacionalnu sigurnost, pismeno zajamčili da će kasetno streljivo koristiti samo za obranu i smanjiti maksimalno rizik za civile.

Kasetno streljivo raspršuje ili oslobađa male eksplozivne naboje dizajnirane da eksplodiraju prije, tijekom ili nakon udara. Mnoge su zemlje zabranile njegovu upotrebu i proizvodnju prema Konvenciji iz Osla iz 2008., ali potpisnice toga dokumenta nisu ni Sjedinjene Države ni Ukrajina.

Streljivo je kontroverzno i jer neeksplodirani "zvončići" mogu ostati na tlu godinama i kasnije možda detonirati.

Organizacije za ljudska prava Human Rights Watch i Amnesty International izrazile su negodovanje američkom odlukom i priopćile da to može samo povećati broj civilnih žrtava.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg istaknuo je, pak, da i Rusija i Ukrajina koriste to oružje, ali ga Moskva koristi "u svom brutalnom ratu protiv Ukrajine, a Ukrajina za obranu".