Bivši ministar obrane i vojni analitičar Ante Kotromanović komentirao je uništenje brane Nova Kahovka u Ukrajini. U razgovoru za N1 je usporedio incident u Ukrajini s dizanjem brane od strane JNA i četnika tijekom Domovinskog rata.

"Mi smo imali sreće što je nivo vode bio niži od planiranog. Oni su stavili 20 tona eksploziva, plus tolika količina vode koja je trebala napraviti brzu eroziju i odnijeti sve poput vodene eksplozije dolje do Omiša i niže", kaže Kotromanović.

"Kroz operaciju Maslenica pokrenuli smo operaciju Peruća i oslobodili taj kraj. Potom je došao u Sinj general Roso s inženjerima iz HEP-a i mobilizirali smo nekoliko stotina kamiona, sve što smo mogli, pa zatrpavali ta tri kratera velikim količinama pijeska, zemlje i svime što smo našli. Vrhunski diverzant Vlade Benac, koji je sitan i nizak, spustio se ispod brane pa otvorio ventile i voda je išla ispod, ali i preko. Time se značajno smanjila količina vode i brzo smo mogli zatrpati sve. Da je njihov plan bio efikasan, sve bi bilo zbrisano, prijetila je opasnost za 30.000 ljudi", prisjeća se bivši ministar.

Ratni zločin

Kotromanović jasno poručuje da je rušenje brane u Novoj Kahovki ratni zločin, a dodaje i kako su Rusi imali nekoliko razloga za učiniti takvo što.

"Previše ili dovoljno respektiraju ukrajinske oružane snage pa u strahu od protunapada i gubitka Krima, što im je ekvivalent gubitka Moskve, odlučili su preventivno uništiti branu pa spriječiti bilo kakvo napredovanje ukrajinske vojske prema Krimu na duži period. Time su omogućili i svojim snagama koje su branile taj prostor da ih mogu osloboditi i prebaciti na kritična mjesta. Pritom smo vidjeli nemilosrdnost i prema svojim stanovnicima", izjavio je Kotromanović.

Sumnja da će Rusija izručiti odgovorne za rušenje brane, a što se ukrajinske protuofenzive tiče kaže kako je planovi ne znaju te da je dobro da je tako.

"Zanimljiva je bila izjava ministrice ukrajinskih oružanih snaga, koja je rekla da su pokrenuli niz taktičkih napada. Ne znamo je li to ispitivanje slabih točaka ruske vojske ili je pokrenuta strategijska operacijska ofenziva koja ima svoja pravila. Pokreće se s armijom ili više armija, a Ukrajina nema te snage. Vidjet ćemo što će se dogoditi kroz narednih nekoliko dana, ali ono što se zna jest da treba imati jake oklopne snage i zračnu potporu, što Ukrajinci nemaju. Primjerice, tijekom Oluje mi smo imali omjer napada tri naprema jedan i to je potrebno kad se bori protiv organizirane obrane. Bit će to jedna duga, krvava i teška bitka s mnogo gubitaka", istaknuo je Kotromanović.

Kijev nema izbora

Dodaje kako Ukrajinci nemaju izbora nego krenuti u oslobađanje okupiranog teritorija.

"Moraju ili prihvatiti ovakvo stanje u kojem su izgubili trećinu teritorija, uključujući Krim ili krenuti i osloboditi jedan dio prostora pa sa što više oslobođenih područja sjesti za pregovarački stol i imati jače karte. Bit će teško, Rusi su puno naučili iz iskustva koje su imali. Ukrajinci su strašno napredovali u godinu dana i po meni su najbolja vojska jer su prilagodljivi i fleksibilni, koriste jako puno improvizacije i sposobni su za jako puno toga", naglasio je vojni analitičar Ante Kotromanović.