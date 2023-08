Ključni dio tekuće protuofenzivne operacije Kijeva definitivno je ukrajinska sve jača kampanja dalekometnih napada bespilotnim letjelicama na ruske gradove, smatra bivši zapovjednik američkih vojnih snaga u Europi, umirovljeni general-pukovnik Ben Hodges.

U utorak navečer došlo je do napada ukrajinskih bespilotnih letjelica na ciljeve u zapadnim ruskim regijama Brjansk, Oriol, Kaluga, Rjazan, Moskva i Pskov. U Pskovu, u blizini granice s Estonijom i Latvijom, a koje su obje članice Europske unije i NATO saveza, došlo je do požara u vojnoj zračnoj luci nakon eksplozija, pri čemu se smatra da su oštećena najmanje četiri vojna transportna zrakoplova Il-76, piše Newsweek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napadi dronovima na ruski teritorij posljednjih su tjedana postali gotovo svakodnevna pojava. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u srpnju da se 18-mjesečni rat "postupno vraća na teritorij Rusije, u njezine simbolične centre i vojne baze", što je opisao kao "neizbježan, prirodan i apsolutno pošten" proces.

Hodges, koji je jedan od najglasnijih zagovornika Kijeva u SAD-u, rekao je u intervjuu u ponedjeljak da je sve veća prijetnja bespilotnim letjelicama "dio protuofenzive" koja trenutačno bjesni u jugoistočnoj Ukrajini. Tamo se ukrajinske snage pokušavaju probiti kroz ruske utvrđene linije, nadajući se da će uspjeti izazvati ruski obrambeni kolaps.

'Tamo imate 'strateško bombardiranje''

"Važno je imati na umu da je protuofenziva više od samog kopnenog napada. To je najočitiji, vidljivi dio", objašnjava Hodges. "Imate ono što bih nazvao ‘strateškim bombardiranjem", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kampanja uključuje "napade bespilotnim letjelicama koje su pogodile Moskvu nekoliko noći zaredom, kao i druga mjesta diljem Rusije, od strane ukrajinskih operatera bespilotnih letjelica i možda sabotaže koja se događaju u ruskim kontroliranim područjima, pogađajući tvornice streljiva, skladišta nafte, takve stvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve to izvršava pritisak na njihovo vodstvo", rekao je Hodges, misleći pritom na ruske vojne zapovjednike. "Omogućava inicijativu Ukrajincima, što je očito važan dio dovođenja ovoga do uspješnog završetka. I iskorištava slabosti svojstvene ruskoj strani."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smatra se da su obje strane pretrpjele teške gubitke u 18 mjeseci borbi. Moskva, kao ni Kijev, ne objavljuje pouzdane brojke o žrtvama. Prozivke zbog korupcije i zlouporaba unutar ruskih oružanih snaga postale su uobičajena pojava, pogotovo jer je Kremlj bio prisiljen provesti "djelomičnu mobilizaciju" kako bi popunio profesionalne postrojbe prorijeđene u početnim fazama invazije.

Imidž oružanih snaga u javnosti dodatno je narušen unutarnjim sukobima, stalnim smjenama zapovjednika ratnih operacija i vrlo neurednom svađom Ministarstva obrane s grupom Wagner nedavno poginulog Jevgenija Prigožina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Oni nemaju koherentnu zapovjednu strukturu, oni na vrhu mrze jedni druge, najbolji zapovjednici su ili mrtvi ili u zatvoru, a oni najodaniji ostaju na dužnosti unatoč svojoj nesposobnosti", rekao je Hodges o ruskoj vojsci za Newsweek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ruska vojska je propatila više nego bilo koja druga ruska vojna skupina. No, čak i oni koji su bili pošteđeni tako velikih žrtava, bili su pogođeni u sukobu unatoč njihovoj brojčanoj nadmoći nad svojim ukrajinskim protivnicima.

"Velika Crnomorska flota ne želi se sada približiti ukrajinskoj obali na 160 kilometara", kaže Hodges. "Prestravljeni su protubrodskim projektilima i ukrajinskim pomorskim bespilotnim letjelicama. A Ukrajina čak nema ni mornaricu", ističe on.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukrajina provodi stabilan tempo napada

"Velike ruske zračne snage nisu uspjele uništiti vlak ili konvoj koji je dovozio opremu i streljivo iz Poljske u Ukrajinu u 18 mjeseci. To je zbog vrlo dobre protuzračne obrane, kao i ruske nesposobnosti, nisu uspjeli nikada postići nadmoć u zraku."

Ruski politički i vojni dužnosnici opetovano su, ali neuvjerljivo, proglašavali poraz ukrajinske protuofenzive koja je upravo u tijeku. Kijev je priznao sporost i velike gubitke operacije, iako su tamošnji dužnosnici pozvali svoje zapadne partnere na strpljenje.

Ukrajinske snage sada ostvaruju značajne uspjehe u Zaporiškoj i Donjeckoj oblasti, probijajući ruske obrambene linije, a koliko je duboka i učinkovita ruska obrana ostaje još za vidjeti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U međuvremenu, Kijev provodi stabilan tempo napada iza linija. Prošlog tjedna zabilježeni su značajni udari na važne ruske ciljeve na Krimu, kao i napad komandosa na sjeverozapadni dio tog okupiranog poluotoka. Hodges kaže da su sve te akcije elementi šire ukrajinske strategije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovaj napad komandosa na zapadni vrh Krima, to je dio toga", objašnjava on. "Uništili su vrlo važnu radarsku lokaciju i oružje protuzračne obrane, što Rusiji znatno otežava detektiranje novih dronova, bilo pomorskih ili bespilotnih zračnih sustava. Moramo imati širi pogled na to što je protuofenziva", zaključio je Hodges.