Izrael u ovom trenutku razmatra sve vojne opcije i one ne izgledaju baš dobro, uzme li se u obzir 130 taoca koje je Hamas zarobio i drži ih zatvorene i raspršene po Gazi.

Nakon trenutne izraelske kampanje bombardiranja - osmišljene da uništi Hamasove zalihe streljiva i zapovjedne objekte, od kojih je većina maskirana u navodne civilne zgrade - neće biti alternative osim da Izraelske obrambene snage napadnu cijeli Pojas Gaze, kaže vojni analitičar Michael Clarke za SkyNews.

Vojna kampanja puno opsega u bliskoj budućnosti

Ništa manje ne bi se postiglo ciljem izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o potpunom "uništenju" terorističke skupine Hamas. Nakon subotnjih napada izraelska je vlada reagirala na jednak način na koji su britanska i američka vlada reagirale na zločine Islamske države u Siriji i Iraku – s pravnim opravdanjem i političkom odlučnošću da je potpuno iskorijeni.

Može li se to postići vojnom kampanjom ili ne, ostaje sporno pitanje, ali sigurno će doći do vojne kampanje punog opsega u vrlo bliskoj budućnosti.

Ne manje važno, izraelska vlada želi jasno dati do znanja cijeloj regiji - Hezbolahu, Palestinskom islamskom džihadu, Siriji, a posebno Iranu - da zemlja nikada neće biti pasivna pred napadima. Nikad neće okrenuti drugi obraz.

Kakav bi oblik mogao imati potpuni odgovor?

Velika vojna preferencija bit će da Izrael pokrene višestruki napad na Gazu, vjerojatno s kopnene i morske strane istovremeno, zajedno s još intenzivnijom zračnom kampanjom u satima koji prethode nultom satu.

Napad u urbanim sredinama uvijek je najprobnija i najdestruktivnija stvar za svaku vojnu silu. Branitelji imaju zgrade i ruševine iz kojih se bore; postoje zgrade koje se uzdižu iznad tenkova, a tuneli i kanalizacija teku ispod njih. Gradovi su groblja glavnih borbenih tenkova i većine vrsta teške opreme. Početni proboji moraju se izvoditi - opasno - pješaštvom, au ovom slučaju bit će popraćeni dronovima, elektroničkim senzorima, osobnim naoružanjem visoke tehnologije i svime što pješaku može dati neku prednost.

Logika napada posvuda odjednom je smanjiti šanse malim skupinama branitelja da se slobodno kreću po "sigurnim područjima" unutar konurbacije - pazeći da su sva područja stalno "nesigurna" za njih. Ovaj pristup je također najbolja prilika koju će Izraelci imati da spase neke od svojih talaca.

Hamas je morao znati

Neće ih odvratiti od napada činjenica da imaju toliko talaca u Gazi, iako će naporno raditi sa svojim obavještajnim i specijalnim snagama kako bi locirali što je više moguće - i možda pokrenuli misije spašavanja talaca, neposredno ispred ili u prvim minutama glavnog napada.

Izrael će pretpostaviti da će se nekoliko tisuća militanata Hamasa boriti unutar Gaze. Vodstvo Hamasa može odlučiti da bi bilo bolje ne sukobljavati se s takvom nadmoćnom silom dok se približava, ali je vrlo vjerojatno da će se veliki broj pojedinaca boriti u svakom slučaju ako se nalaze u svojim matičnim područjima.

Hamas je morao znati da je to najvjerojatniji izraelski odgovor. Koliko mogu, bit će pripremljeni.

Nitko se u Izraelu ne pretvara da će to biti brzo, lako ili išta manje od brutalnog. Nisu to pretpostavili u ratu 1973. koji je Izrael doveo blizu poraza nakon iznenadnog napada Egipta, Libije i Sirije. I neće sada pretpostaviti. Oni znaju da će mnogi životi biti izgubljeni na svim stranama, izraelska vlada ne zna kamo bi sve to moglo dovesti. Samo znaju da će - nakon prošle subote - morati otići tamo.