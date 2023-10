Otkako je u eksploziji palestinske bolnice al-Ahli Arab u Gazi poginulo najmanje 500 ljudi, ne prestaju uzajamne optužbe između Hamasa i izraelske vojske o tome tko je ispalio raketu na bolnicu.

Hananya Naftali, pomoćnik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, odmah nakon napada objavio je da je do eksplozije došlo jer je Izraelsko ratno zrakoplovstvo napalo Hamasovu bazu u bolnici u Gazi. Ubrzo nakon toga objavu je obrisao s X-a, da bi se oko 23 sata ispričao zbog dijeljenja "izvještaja novinske agencije Reuters" koji je sadržavao "lažnu tvrdnju da je Izrael napao bolnicu", piše Jutarnji list.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Budući da izraelska vojska ne bombardira bolnice, pretpostavio sam da je Izrael napao jednu od Hamasovih baza u Gazi", ustvrdio je Naftali.

Prepravljena izjava i nevjerodostojan videozapis?

Izraelska vojska je nešto radnije na X-u navela da je eksplozija kod bolnice bila rezultat nepreciznog raketnog napada koji je izveo pokret Palestinski islamistički džihad. "Temeljem analize operativnih sustava izraelske vojske, neprijatelji su Izrael napali raketama koje su prošle pored bolnice kada je do eksplozije došlo", rekla je izraelska vojska.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ispostavilo se, međutim, da je objava prepravljena, a da je ranija verzija sadržavala i navodni dokaz u obliku videozapisa. Njegovu vjerodostojnost osporio je novinar The New York Timesa, Aric Toler, koji je kazao kako sve upućuje na to da je snimka nastala 40 minuta nakon eksplozije kod bolnice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glasnogovornik izraelskog premijera, Tal Heinrich, izjavio je u utorak navečer da "izraelska vojska ne gađa bolnice". Svjetska zdravstvena organizacija iste je večeri, međutim, objavila da je od 7. do 17. listopada 51 zdravstvena ustanova u Gazi bila meta napada.

POGLEDAJTE VIDEO: Pojavila se još jedna snimka koja potvrđuje da su raketu na bolnicu ispalili s palestinske strane

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zračni napad manje vjerojatan od eksplozije

Netanyahuova vlada je sutradan objavila video snimku kojom je htjela dokazati da eksploziju kod bolnice nije mogao izazvati izraelski zračni napad. "Nema vidljivih znakova kratera ili dokaza o kraterima ili značajnijim oštećenima na zgradama", moglo se čuti u snimci.

Izraelski analitičar David Lisovtsev objavio je na X-u snimku koja je kružila Telegramom, a ide u prilog teoriji da je eksplozija rezultat neuspjelog raketnog napada. "Ovo je površinska eksplozija. Izgleda kao da je tamo pala neispravna Hamasova raketa. Kakvu je tragediju Hamas donio narodu u Gazi", kazao je Lisovtsev.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Justin Bronk, viši znanstveni suradnik londonskog trusta mozgova Royal United Services Institute, specijaliziran za zrakoplovstvo i vojnu tehnologiju, objavio je na X-u fotografiju spaljenog parkirališta pored bolnice. "Iako nije konačno, ali, ako je ovo šteta koja je nastala, tada je zračni napad manje vjerojatan od eksplozije neispravne rakete", rekao je Bronk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izraelska vojska objavila je video snimku na kojoj se može vidjeti kako glasnogovornik vojske Daniel Hagari prevodi navodni razgovor između dva Hamasova dužnosnika koji su naoko razgovarali o neispravnoj raketi koja je izazvala eksploziju kod bolnice al-Ahli Arab. Jedan je novinar na konferenciji za medije Hagariju spomenuo da izraelska vojska nema besprijekoran kredibilitet, na što mu je ovaj rekao da je izraelska vojska prije znala slagati, ali da je ovaj slučaj drukčiji.