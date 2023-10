Izrael je naredio totalnu opsadu pojasa Gaze, a RTL Direkt objasnio je što se točno događa na Bliskom istoku.

Izrael je krenuo u intenzivnije bombardiranje Gaze. Ogromni oblaci dima nakon eksplozija pokazuju snagu korištenih raketa, to su udari koji do temelja ruše višekatnice, zasad se sve odvija iz zraka, svaka četiri sata, gađaju se na stotine ciljeva. Izraelska vojska tvrdi da gađa samo mjesta na kojima su prisutni teroristi.

Svim je civilima poručeno da pobjegnu jer će teroriste u Gazi loviti svuda, a teroristi i civili tamo su izmiješani.

Pojas Gaze zapravo je minijaturan, a možda i najgušće naseljen prostor na svijetu. To je uski pojas zemlje ukliješten između Izraela i Egipta, znatno manji od drugog od dva preostala palestinska teritorija - Zapadne obale. Pojas od 41 kilometra dužine, kao od Zagreba do Karlovca, 6 do 12 kilometara širine. U njemu živi gotovo dva i pol milijuna ljudi, na prostoru koji obuhvaća 365 kvadratnih kilometara.

Očajni uvjeti za život

Uvjeti u kojima ti ljudi žive i prije subotnje akcije Hamasa bili su očajni. Pojas je sa svih strana ograđen visokom ogradom, s dva granična prijelaza prema Izraelu, jednim prema Egiptu, posvuda su promatrački tornjevi, granici se inače bez odobrenja nije smjelo ni prići, zato nije ni čudno da se Gazu već dugo naziva najvećim zatvorom na otvorenom na svijetu.

Čak polovica ljudi koji u tom kvazi-zatvoru žive mlađa je od 19 godina, gotovo polovica ih je nezaposlena, 80 posto njih ovisi o međunarodnoj pomoći u hrani i vodi. U pojasu Gaze još su kompletno isključili struju, prekinuli dostavu hrane, vode i goriva, drugim riječima dva milijuna ljudi u Gazi sada praktički živi kao u srednjem vijeku među srušenim zgradama.

Europa, SAD, svi izražavaju podršku Izraelu, ali neki izražavaju podršku i radikalnom Hamasu. Dio Palestinaca i njihovih podržavatelja koji žive na Zapadu, unatoč svim tim brutalnim prizorima koje smo vidjeli od Hamasovih terorista od subote, na ulicama su slavili akciju. Bilo ih je i na ulicama San Francisca i drugih američkih gradova, ali i u Europi u Berlinu i Londonu, čak su se okupili i ispred opere u Sydneyju.

Što se tiče zemalja i režima koji osuđuju odnosno podupiru Hamas, kako je to radikalna islamistička organizacija koja želi uništenje Izraela, kad su u pitanju službene politike, situacija je dosta očekivana. Hamas Gazom upravlja već 16 godina, za Izrael, a onda naravno i Europsku uniju, Sjedinjene Države i ostale zapadne zemlje to je teroristička skupina, dakle organizacija s kojom nema pregovora ili ikakvih diplomatskih metoda.

Saveznici Hamasa

Najbliži saveznik Hamasu je režim u Teheranu. Tu je i Hezbolah, militantna skupina iz Libanona, a čak su se i oglasili i talibani, aktualna vlast u Afganistanu, žele doći i, kako kažu, osloboditi Jeruzalem od cionista.

Na kraju, tu je i Vladimir Putin. Iako je službeno Moskva objavila kako je jako zabrinuta krizom na Bliskom istoku i pozvala obje strane na prekid vatre, neki analitičari vjeruju da je ustvari Rusija preko Irana potaknula sukob između Hamasa i Izraela, da je Vladimir Putin ustvari samo tražio neko drugo mjesto za eskalaciju kako bi se od rata u Ukrajini, oči svijeta okrenule prema Izraelu i Gazi.