Još jedna žena s popisa hrvatskih državljana prešla je iz Pojasa Gaze u Egipat tijekom petka, doznaje 24sata od diplomatskih izvora.

Radi se o punoljetnoj ženi, a operacija izvlačenja bila je delikatna. Za akciju su im trebala odobrenja egipatskih i izraelskih vlasti. Riječ je o ženi koja je hrvatska državljanka i dolazi svojoj majci u Hrvatsku, doznaju 24sata od dobro upućenih diplomatskih izvora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spašeni Hrvati dužni su 7000 eura

Hrvatska delegacija uspjela je do sada evakuirati 22 hrvatska građana te su im osigurali prijevoz iz Gaze do Egipta. Otkriveno je da su sami morali platiti avionske karte pa je dug tri obitelji do sada preko 7000 eura. Zato su obitelji koje u Hrvatskoj nemaju primanja uputile zamolbu hrvatskim vlastima da im se taj dug oprosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Izraelci su konačno rješenje za palestinsko pitanje