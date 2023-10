Izraelske obrambene snage (IDF) imaju pred sobom vrlo težak zadatak: osloboditi 199 civila koje Hamas drži kao taoce na teritoriju Pojasa Gaze. Neutralizacija 30.000 terorista odnosno, Hamasovih boraca, samo je jedan od izazova na tom putu.

Pojas Gaze jedno je od najgušće naseljenih mjesta na svijetu, što otežava identifikaciju terorista koji se skrivaju među civilima. Osim toga, ispod Gaze krije se ogromna mreža tunela, kako onih koje koriste civili, tako i onih koji služe za vojne potrebe. Postoji vjerojatnost da se brojni pripadnici Hamasa, ali i taoci, kriju možda upravo u tim tunelina.

"Jedna stvar koja me plaši više od ičega su borbe u tunelima, do kojih će vjerojatno doći", kaže bivši zapovjednik tenkova britanske vojske i irački veteran Hamish De Bretton-Gordon. "Pomisao na puzanje kroz male mračne otvore i borbe u njima je užasavajuća, kao što je poznato svakome tko je imalo čitao u tunelskim borbama u Vijetnamskom ratu", dodaje.

Kako bi mogle izgledati borbe u tunelima

Izraelci imaju posebno obučene ljude za to, ali Hamasovi borci znaju tunele napamet, upozorava ovaj ratni veteran.

"Bez sumnje će biti zasjeda i boraca na svakom uglu. To su različiti tuneli koji pokrivaju velike površine, a Izraelci će ih sve morati počistiti. To je užasavajuće i tražit će puno hrabrih muškaraca i žena koji mogu operirati u takvom području", kaže De Bretton-Gordon.

Dodaje da su to priče koje će, kada sve završi, užasnuti ljude baš kao su to činile i priče koje su ugledale svjetlo dana nakon rata u Vijetnamu.

Upozorava i da će teroriste biti teško identificirati.

"Neće nositi uniforme i oznake Hamasa na sebi. To znači da izraelske snage moraju ući i prevrnuti svaki komadić tla u Gazi kako bi uhvatili teroriste", kaže De Bretton-Gordon.

Foto: Screenshot/YouTube Foto: Screenshot/YouTube

"Vjerojatnost civilnih žrtava je jako visoka. A zbog toga što će izraelske snage morati pretražiti svaku zgradu, suočit će se sa zamkama i borcima na svakom uglu. U takvim vrstama borbi vojna tehnologija može vam samo toliko pomoći. Na kraju dana, muškarci i žene IDF-a borit će se prsa o prsa s teroristima Hamasa", kaže De Bretton-Gordon.

Zbog toga što je to toliko teško i izazovno, zbog toga će biti brutalno, smatra. Pomisao na borbu na tlu, u mraku, užasavajuće je sama po sebi, a praktična strana čini cijelu stvar još opasnijom.

"U takvoj vrsti uličnih borbi, a vidio sam malo toga u Siriji tijekom 2017. i 2018. u Alepu, gdje je sve puno ruševina u kojima se skrivaju ljudi, trebat će tjedni i bit će mnogo žrtava s obje strane", kazao je britanski ratni veteran.

POGLEDAJTE VIDEO: Fathy ne zna gdje su mu roditelji, Ernest kaže da Hamas ratuje kukavički. Palestinac i Izraelac koji žive u Zagrebu u Direktu

Dva cilja izraelske vlade

Izraelski tenkovi bit će potpomognuti hordom dronova, a Izrael je jedan od najvećih proizvođača dronova, zbog čega im ne bi trebalo manjkati te vrste oružja. Ali pješadija će imati težak zadatak pronalaska i oslobađanja taoca, što je prvi cilj izraelske vlade.

"Već je bilo takvih vrsta spašavanja, ali ona su nevjerojatno teška i opasna. Drugi cilj izraelske vlade je iskorijeniti Hamas, čijih se 20 tisuća boraca krije među dva milijuna ljudi. To je najizazovnija i najteža operacija i siguran sam da to nitko ne bi radio da nije nužno ili da postoji drugi način. Malo je vjerojatno da će Palestinci u Gazi biti voljni predati Hamas ili da će se Hamas predati", kaže De Bretton-Gordon.

"To je užasna opcija koju izraelska vlada mora poduzeti, ali ako im je to cilj, nema drugog načina kako je to moguće učiniti", dodaje te napominje kako smatra da će izraelska vojska biti u stanju zarobiti većinu Hamasovih boraca. Ipak, neki će preživjeti, kao i ideologija Hamasa.

Opasnost širenja sukoba je stvarna

"Fizički, uvjeren sam da Izrael može neutralizirati Hamasove teroriste u Gazi, ali nakon toga morat će slijediti humanitarne operacije i briga za civile. Ako se to ostvari, nadajmo se da će postojati mogućnost sjedanja za diplomatski stol i pronalazak rješenja za problem koji postoji od Drugog svjetskog rata. Ako nešto dobro izađe iz ovoga, to bi moglo biti neko rješenje u kojem Palestinci i Izraelci mogu živjeti u neposrednoj blizini jedni drugih, bez straha od borbi i smrti na svakom uglu", kaže De Bretton-Gordon.

Smatra da je vjerojatnost širenja sukoba na regiju u ovom trenutku stvarna.

"Činjenica je da je SAD poslao moćnu pomorsku flotu u istočni Mediteran i da Ujedinjeno Kraljevstvo šalje velik broj ratnih brodova kao upozorenje Iranu, Rusiji i Hezbollahu. Moguće je i da će SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo morati iskrcati vojne snage na kopno kako bi spriječili Hezbollah i druge terorističke skupine da upadnu u Izrael. Nadajmo se da to neće biti potrebno i da će američka i britanska prijetnja biti dovoljne. Razvije li se to u rat na Bliskom istoku, koji uključuje različite nacije, to bi bila katastrofa za cijeli svijet", zaključuje De Bretton-Gordon.