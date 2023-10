Na jugu Gaze na granici s Egiptom nalazi se kaotični granični prijelaz Rafah. Tisuće ljudi čeka jer bi se on trebao otvoriti na nekoliko sati i tako spasiti od rata strane državljane i stanovnike Gaze koji imaju dvojno državljanstvo. No, kako piše Sky News, to će značiti bijeg iz rata za ograničeni broj Palestinaca, a većina njih i dalje će biti zarobljena u ratu.

Ono što čini Rafah posebnim je to što je on jedini granični prijelaz koji ne kontrolira Izrael, već je on pod kontrolom Egipta u sklopu sporazuma s Izraelom i Europskom unijom. Ali, Rafah nikada nije bio normalan, potpuno otvoren granični prijelaz.

Kada bi Egipat otvorio granicu, ljudi iz Gaze postali bi njihov problem

Godinama je bio zatvoren ponekad danima, tjednima, ali i mjesecima. Kada se otvori, može se i iznenada, u jednom trenutku, ponovno zatvoriti. Baš zato stanovnici Gaze ne mogu ništa planirati jer ne znaju kada će uspjeti prijeći granicu.

Kada stanovnici Gaze uspiju izaći iz zemlje, a Rafah se odjednom zatvori, nema šanse da se tamo ponovno vrate kada oni to žele. Čak i u najboljim uvjetima, prijelaz je nepouzdan i nestabilan, najblaže rečeno - kaotičan, opisala je Nicole Johnston, dopisnica iz Gaze.

Ono što se uvijek dalo primijetiti je očaj ljudi iz Gaze koji žele prijeći granicu, a znalo ih se skupiti i tisuće koji ne bi bili sigurni hoće li uopće uspjeti prijeći granicu. Britanska dopisnica kazala je kako bi tamo žene satima sjedile na koferima, djeca bi se igrala u prljavštini, čula bi se kakofonija taksija, automobila i magarećih kola koja su se gurala za mjesto.

Egipat, tako, čvrsto kontrolira prijelaz Rafah. Palestinci ih optužuju da sudjeluju u napadima jer ne ostavljaju otvorenu granicu 24 sata dnevno. Kada bi Egipat otvorio granicu, ljudi iz Gaze postali bi njihov problem, a to je posljednje što oni žele, zaključila je dopisnica Johnston za Sky News.