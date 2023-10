Izraelska vojska rekla je da je spremna za rat nakon subotnjeg masovnog napada na Izrael iz palestinskog Pojasa Gaze, a Hamas je objavio početak vojne operacije protiv Izraela, javljaju svjetske novinske agencije. Islamistički pokret Hamas izveo je najveći napad na Izrael u posljednjih nekoliko godina otvorivši žestoku raketnu paljbu iz Pojasa Gaze, dok su naoružani napadači prešli granicu.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Hodočasnici čuli eksplozije

23.45 - Stotinjak hodočasnika iz Dugog Sela u subotu se nešto prije devet sati našlo u Galilejskom vrtu u Jeruzalemu, kad su začuli eksplozije.

"Grmjele su eksplozije, pucnjava, zavijale su sirene, u zrak je sukljao dim", kaže za Jutarnji listMika Grgić, jedan od dugoselskih hodočasnika. Nisu, govori, znali što se događa, ali bilo je to "vrlo neugodno iskustvo". Plan putovanja bio je produžiti za Jordan, ali rečeno im je da se vrate u Betlehem.

Kad su stigli u Betlehem, kaže Mika Grgić, saznali su o čemu se radi, da su svjedočili velikom napadu palestinskih militanata iz Pojasa Gaze na Izrael.

"Sad smo u Betlehemu i ovdje je sasvim mirno. Na ulici nema vojske, barem ne uočljivo, samo policajci ispred svetišta, koji su vjerujem, tamo i inače" kaže za Jutarnji.

"Ovdje kao da se ništa ne događa, mirno je, gužva, jako je puno turista i sve se odvija kao da se ništa ne događa", kaže.

Velika grupa je u Izrael stigla u utorak i ostaju do sljedećeg utorka. Voditelji putničke agencije su u stalnom kontaktu s nadležnim službama i sada se doima da je sve ‘ok‘.

Militant ubio izraelskog zapovjednika

23.00 - Izraelski zapovjednik ubijen je u susretu s teroristom, potvrdila je vojska te zemlje. Pukovnik Yonatan Steinberg bio je zapovjednik brigade Nahal, priopćile su Izraelske obrambene snage.

Steinberg je ubijen jutros tijekom sukoba s teroristima Hamasa u području Kerem Shalom blizu granice s pojasom Gaze, priopćila je vojska.

Steinberg, 42, iz južnog grada Shomrija, bio je na putu do mjesta sukoba kojima su upravljali njegovi podređeni kada je naišao na terorista koji ga je ubio.

On je jedan od najviših izraelskih časnika koji su poginuli.

Novi podaci o poginulima...

22.15 - Broj ljudi ubijenih u Izraelu od početka napada militanata Hamasa rano jutros popeo se na najmanje 250, javljaju izraelski mediji. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da su još 1452 osobe prebačene u bolnicu, od kojih je 18 u kritičnom stanju, a još 267 u teškom stanju. Bolnice u južnom Izraelu i Gazi preplavljene su žrtvama. Palestinski zdravstveni dužnosnici kažu da su 232 osobe umrle u Gazi, a još 1790 je ranjeno.

Netanyahu pozvao oporbu na formiranje izvanredne vlade

21.45 - U svojoj izjavi, izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da ono što se danas dogodilo nikada nije viđeno u Izraelu, te da će se Izrael "snažno osvetiti za ovaj crni dan", prenosi novinska agencija Reuters.

Izrael će pobijediti Hamas, ali za rat će trebati vremena, kazao je Netanyahu, piše Sky News. Obećao je da će poraziti Hamas, ali je poručio zemlji da će rat "potrajati".

Rekao je da je militantna skupina ubijala žene, djecu i starije ljude, te da je odgovorna za dobrobit ljudi koje je zarobila.

"Izrael će se obračunati sa svakim tko im naudi", dodao je.

Netanyahu je pozvao oporbene čelnike Yaira Lapida i Bennyja Gantza na formiranje izvanredne vlade nacionalnog jedinstva nakon iznenadnog napada Hamasa na zemlju, objavila je u priopćenju njegova stranka Likud a prenosi BBC.

Biden: Izrael se ima pravo braniti

21.30 - Američki predsjednik Joe Biden obratio se javnosti komentirajući napad Hamasa na Izrael.

"Izrael ima pravo braniti sebe i svoj narod i točka. Nikad nema opravdanja za terorističke napade i potpora moje administracije sigurnosti Izraela je čvrsta i nepokolebljiva", kazao je na početku obraćanja ponudivši punu podršku SAD-a Izraelu.

Kazao je kako je zabrinut jer misli da će druge militantne skupine iskoristiti situaciju, vjerojatno misleći na Hezbollah u Libanonu.

"Dopustite mi da ovo kažem najjasnije što mogu, ovo nije trenutak da bilo koja strana neprijateljski nastrojena prema Izraelu iskoristi ove napade za traženje prednosti. Pobrinut ćemo se da Izrael ima pomoć i da se može nastaviti braniti", kazao je i dodao da su tisuće raketa pale na izraelske gradove i da je Hamas ubio nevine ljude.

Hrvatica: Ne bojim se

21.20 - Za RTL Danas se javila Hrvatica iz Jeruzalema. Kaže da straha nema, jer grad brani poznati izraelski obrambeni sustav - Željezna kupola.

"Još je gore što ima oko 30 otetih ljudi, dakle to je ono što je opasno, ako si oteo žive ljude. Oni se mogu koristiti za ucjenu. Tako da vjerujem da je Izrael već ušao u Gazu. Svakako je poslao specijalce i sigurno surađuje s Egiptom. Ako bude potrebe imamo papire za svoju djecu, idemo na avion u Zagreb", kazala nam je Aurelija Rosenzweig.

Poginulo najmanje 200 Izraelaca, raste broj i stradalih Palestinaca

20.35 - Lokalni mediji javljaju kako je najmanje 200 Izraelaca poginulo u napadima Hamasa te da je najmanje 1100 ozlijeđenih.

Najmanje 232 Palestinca su poginula u izraelskim napadima na Gazu, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva.

Broj ozlijeđenih koji je ranije objavljen nije još promijenjen te piše kako je ozlijeđeno najmanje 1610 osoba.

Na Tel Aviv ispaljeno 150 raketa

19.59 - Hamas je ispalio 150 projektila prema Tel Avivu, priopćilo je oružano krilo te militantne skupine.

Brigada Izz as-Din al-Qassam rekla je da je napad pokrenut kao odgovor na bombardiranje tornja u središtu Gaze, objavljeno je na Telegramu.

Njemačka "snažno" savjetuje svojim građanima da ne putuju u Izrael

19.35 - Njemačka vlada "snažno" je u subotu savjetovala svojim građanima da ne putuju u Izrael i na palestinska područja, nakon iznenadne ofenzive protiv Izraela koju je iz Pojasa Gaze pokrenuo Hamas.

Šefica njemačke diplomacije Annalena Baerbock u izjavi je pozvala “sve njemačke državljane koji su prisutni na licu mjesta” da se registriraju na posebnoj platformi ministarstva za krizne situacije.

Zračni prijevoznik Lufthansa, glavni europski zračni prijevoznik, najavio je smanjivanje letova iz i prema Izraelu.

Bliski istok riskira "veliku regionalnu eskalaciju" nakon Hamasovih "terorističkih" napada, rekla je ministrica Baerbock, izrazivši bojazan da će se "drugi" akteri pridružiti ofenzivi.

“Terorizam Hamasa ponovno je udaljio regiju od mira”, izrazila je žaljenje u izjavi objavljenoj u Berlinu.

Njemačka je objavila i da je pojačala sigurnost oko zgrada židovske zajednice i izraelskog predstavništva nakon napada.

“U Berlinu je policijska zaštita odmah pojačana” i “savezna vlada i regije blisko su koordinirale svoje akcije” kako bi “dodatno ojačale zaštitu židovskih i izraelskih institucija”, rekla je ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser za dnevnik Bild.

SAD nudi Izraelu potporu nakon napada Hamasa

18.45 - Američki predsjednik Joe Biden rekao je u subotu da su SAD spremne ponuditi "sva odgovarajuća sredstva potpore" Izraelu nakon napada proiranske skupine Hamas i upozorio "bilo koju drugu stranu neprijateljski raspoloženu prema Izraelu" da ne iskorištava ovu situaciju.

Napad palestinske islamističke skupine izbio je u vrijeme kada Biden i njegov tim pregovaraju o sporazumu o normalizaciji odnosa između Izraela i Saudijske Arabije i američko-saudijskom obrambenom paktu.

Biden je u subotu telefonom razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom kako bi mu ponudio potporu SAD-a, uz scene nasilja koje su se vrtjele na američkim medijima. Dvojica lidera imali su zategnute odnose, ali su se prošli mjesec sastali u New Yorku pokazujući solidarnost.

"Jasno sam dao do znanja premijeru Netanyahuu da smo spremni ponuditi sva odgovarajuća sredstva potpore vladi i narodu IzraeIa", rekao je Biden u priopćenju objavljenom nakon telefonskog razgovora.

"Izrael ima pravo braniti sebe i svoj narod. SAD upozorava bilo koju drugu stranu neprijateljski raspoloženu prema Izraelu da ne iskorištava ovu situaciju", dodao je.

Državni tajnik Antony Blinken osudio je napad i podupro izraelsko pravo da se brani.

"Nikad nema opravdanja za terorizam. Solidarni smo s vladom i narodom Izraela i izražavamo sućut zbog izraelskih života izgubljenih u ovim napadima", kazao je Blinken u izjavi koju je objavio State Department.

"Ostat ćemo u bliskom kontaktu s našim izraelskim partnerima. SAD podupire izraelsko pravo da se brani", dodao je Blinken.

Američki ministar obrane Lloyd Austin rekao je u izjavi da će Sjedinjene Države raditi na tome da Izrael "ima ono što mu je potrebno da se obrani i zaštiti civile od neselektivnog nasilja i terorizma".

Čelnik Hamasa: Borbe se preselile u srce "cionističkog entiteta"

18.30 - Ismail Hanija, vođa palestinske islamističke skupine Hamas, rekao je u subotu da se borba protiv Izraela preselila u srce "cionističkog entiteta".

"Borba se preselila u srce cionističkog entiteta", kazao je u govoru.

Poručio je prijateljskim arapskim zemljama da im Izrael ne može pružiti zaštitu.

U svom je govoru na Hamasovoj televiziji Al-Aksa rekao i da naoružane palestinske skupine nastoje proširiti borbe iz Gaze na Zapadnu obalu i Jeruzalem.

"Na rubu smo velike pobjede", naglasio je.

"Dosta je bilo, ciklus ustanaka i revolucija u borbi za oslobađanje naše zemlje i naših zatvorenika (...) u (izraelskim) zatvorima mora se privesti kraju", istaknuo je Hanija.

Ubijeni medicinska sestra i vozač hitne

18.03 - Medicinska sestra i vozač hitne pomoći ubijeni su u izraelskim napadima na dvije bolnice u Gazi, objavila je skupina za medicinsku pomoć Liječnici bez granica (MSF).

U napadima je ozlijeđeno nekoliko ljudi i oštećena stanica za kisik, objavio je MSF na platformi društvenih medija X.

Guterres poziva da se "izbjegne proširenje sukoba"

17.50 - Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je međunarodnu zajednice da "uloži diplomatske napore kako bi izbjegla širenje sukoba" između Izraela i Hamasa.

Guterres je "najoštrijim riječima osudio jutrošnje napade Hamasa na izraelske gradove blizu Pojasa Gaze i i središnjeg dijela Izraela", navodi se u priopćenju.

Glavni tajnik UN-a izrazio je "duboku zabrinutost za civilno stanovništvo i pozvao na najveću suzdržanost", priopćeno je.

Brazilsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u subotu da će sazvati hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda nakon najvećeg napada na Izrael u nekoliko godina, a UN-ovi diplomati navode da će to biti u nedjelju.

Poginulo najmanje 198 Palestinaca

17.00 - Poginulo je najmanje stotinu Izraelaca i najmanje 198 Palestinaca u subotnjoj ofenzivi palestinskog pokreta Hamas na Izrael koji je to proglasio ratom i odgovorio zračnim napadima i bombardiranjima Gaze, zadnji su podaci najnovije epizode izraelsko-palestinskog sukoba.

Do sada je poginulo najmanje 100 Izraelaca u napadima Hamasa, izvijestila je izraelska televiziaj N12 News.

Zdravstvene vlasti u Pojasu Gaze kažu da je u izraelskim zračnim udarima na Pojas Gaze poginulo najmanje 198 ljudi, a 1610 je ozlijeđeno.

Izrael je poručio da je skupina koju podržava Iran objavila rat Izraelu, a vojska je potvrdila da se bori s militantima u nekoliko izraelskih gradova i vojnih baza blizu Gaze.

Taoci

Napad obuhvaća infiltraciju bez presedana neutvrđenog broja naoružanih pripadnika Hamasa u Izrael iz Gaze i jednu od najozbiljnijih eskalacija izraelsko-palestinskog sukoba u posljednjih nekoliko godina. Izraelska televizija Reshet 13 TV News objavila je da militanti drže Izraelce kao taoce u gradu Ofakimu te da je pet palestinskih militanata ubijeno u gradu Sderotu gdje su zapaljene kuće.

Izraelski mediji izvijestili su o oružanim sukobima između skupina palestinskih boraca i snaga sigurnosti u gradovima na jugu Izraela. Šef izraelske policije rekao je da se na jugu Izraela borbe vode na 21 mjestu, što pokazuje koliko su veliki razmjeri napada.

U Gazi su ljudi požurili kupiti zalihe potrepština očekujući višednevne sukobe. Neki su se uputili u skloništa.

Vojni zapovjednik Hamasa Mohamed Deif najavio je početak operacije u emisiji na Hamasovim medijima, pozivajući Palestince posvuda na borbu.

"Ovo je dan najveće bitke za okončanje posljednje okupacije na zemlji", poručio je, dodavši da je lansirano 5000 raketa.

Posljednji veliki sukob između Izraela i Hamasa bio je desetodnevni rat 2021.

"Molim vas šaljite pomoć"

Izraelski ministar obrane Gallant rekao je da se "trupe bore protiv neprijatelja na svakoj lokaciji" i odobrio je pozivanje rezervista.

U telefonskom razgovoru za izraelski N12 iz Nir Oza, kibuca blizu Gaze, jedna je žena rekla je da su militanti upali u njezinu kuću i pokušali otvoriti sklonište u kojem se skrivala. "Upravo su ponovno ušli, molim vas pošaljite pomoć", rekla je. "Mnogo je domova oštećeno... Moj muž drži zatvorena vrata... Ispaljuju metke", dodala je.

Izraelska vojska je rekla da njezine snage djeluju unutar Gaze, ali nije iznijela pojedinosti.

Eskalacija se dogodila u vrijeme rastućeg nasilja između Izraela i palestinskih militanata na Zapadnoj Obali, koja je zajedno s Pojasom Gaze dio teritorija na kojima Palestinci već dugo žele uspostaviti državu.

Istodobno Izrael potresaju mjesecima političke podjele zbog vladine reforme pravosuđa.

Navodi o zarobljenim Izraelcima

Mediji Hamasa prikazali su videosnimke za koje kažu da prikazuju tijela izraelskih vojnika prenesena u Gazu te snimke palestinskih naoružanih napadača unutar izraelskih domova, kao i kretanje pripadnika Hamasa u džipovima u izraelskom gradu.

Reuters nije mogao verificirati te videozapise.

Palestinski mediji također su izvijestili da je Hamas zarobio više Izraelaca, a Hamasovi mediji objavili su videozapis na kojemu se vidi uništeni izraelski tenk.

Izraelska vojska zna za izvještaje o zarobljenicima, kazao je sigurnosni izvor, ali nije dao druge detalje.

Glasnogovornik izraelske vojske odbio je komentirati te navode na brifingu za novinare.

Palestinska skupina Islamski džihad rekla je da su se njezini borci pridružili Hamasu u napadu. Islamski džihad je objavio i da je zarobio nekoliko izraelskih vojnika.

Napad se dogodio dan nakon što je Izrael obilježio 50. godišnjicu Jomkipurskog rata iz 1973. kada su zemlju iznenada napale Sirija i Egipat.

Oglasila se Palestina

16.45 - Palestina je izdala priopćenje pozivajući na okončanje izraelske okupacije Palestine.

"Konstantno upozoravamo na posljedice blokiranja političkog horizonta", stoji u priopćenju u kojemu se dodaje da su stalno upozoravali na svakodnevne provokacije i napade na sveto mjesto Al Asqa.

"Sigurnost, stabilnost i mir u našoj regiji mogu se postići samo okončanjem izraelske okupacije", navodi se.

Poginulo najmanje 100 Izraelaca

16.30 - Stigle su nove brojke žrtava u napadu Hamasa na Izrael. Izraelski mediji javljaju da je najmanje 100 Izraelaca poginulo u napadima, prenosi SkyNews.

Više od 160 ubijenih u Pojasu Gaze

15.51 - Više od 160 ljudi ubijeno je u izraelskim zračnim udarima na Pojas Gaze nakon što su borci Hamasa, koji kontrolira Pojas Gaze, izveli niz napada u izraelskim gradovima, navode palestinski mediji i Al Jazeera pozivajući se na zdravstvene izvore. Medicinski izvori u Pojasu Gaze rekli su Al Jazeeri da je najmanje 160 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima, a više od 1000 ljudi je ranjeno. Portal Times of Israel prenosi kako palestinski mediji također navode te brojke, ali ističe da one vjerojatno obuhvaćaju i ubijene te ranjene u sukobima s izraelskim snagama u južnom Izraelu.

SAD će pomoći Izraelu

15.49 - Američki ministar obrane Lloyd Austin rekao je u subotu da će Sjedinjene Države raditi na tome da Izrael "ima ono što mu je potrebno da se obrani". "Tijekom nadolazećih dana Ministarstvo obrane će raditi na tome da Izrael ima ono što mu je potrebno da se obrani i zaštiti civile od neselektivnog nasilja i terorizma", rekao je Austin u izjavi. Dodao je da pomno prati razvoj događaja i da američka predanost "pravu Izraela da se brani ostaje nepokolebljiva", prenosi dpa. Austin je izrazio sućut obiteljima poginulih "u ovom gnusnom napadu na civile".

Izvješće izraelske vlade

14.36 - Izvješće izraelske vlade proslijeđeno je netom nakon napada na Izrael iz palestinskog pojasa Gaze, a u njemu navode da Izraelci provode operaciju Iron Swords (Željezni mačevi) protiv Hamasa koji je preuzeo odgovornost za napade i objavio početak vojne operacije protiv Izraela, javlja 24sata.

"Ovog jutra počeo je masivni raketni napad iz Pojasa Gaze na izraelski teritorij, a teroristi su se infiltrirali u zemlju na više različitih točaka. Ovo je opširan teroristički napad na civilnu populaciju u Izraelu, usred blagdana, dok su stotine Izraelaca bile na putu prema sinagogama sa svojim obiteljima. Kao dio napada, koji se i dalje odvija u punoj snazi, teroristička organizacija ispaljuje projektile prema gradovima na jugu i u centru Izraela te prema Jeruzalemu. Radi se o vatri koja je namijenjena civilima. U ovo vrijeme, Hamasovi teroristi su se infiltrirali na izraelski teritorij kako bi ozlijedili i ubili što je više moguće civila. Izraelske snage rade na tome da zaštite civile što više mogu na svim frontama. Hamas i sve terorističke organizacije će platiti za ovaj čin", piše u izvješću.

Navodi se da je Hamas pokrenuo napad na građane Izraela, i to s juga prema Tel Avivu i Jeruzalemu, uz infiltraciju terorista u južna sela i gradove, kako bi pokušali ubiti ljude na putu do sinagoga. Kako navode, ovaj napad je uslijedio bez ikakvog ranijeg povoda ili akcije sa strane Izraela te dolazi nakon dug perioda u kojem je Izrael pokušavao smiriti situaciju u Pojasu Gaze. "Ovaj napad opet dokazuje, za one koji su sumnjali, kako Hamasu nije u interesu zaštititi građane. Izrael će reagirati na svaki mogući način da zaštititi svoje građane i neće se ustručavati od operacije širokog razmjera u Gazi. Izrael je spreman učiniti što je potrebno dok ciljevi ne budu postignuti. Hamas će snositi posljedice ovih događaja. Teroristička organizacija je ogranak Ajatolahovog režima u Iranu, koja proaktivno podupire terorističku aktivnost protiv Izraela i Židova diljem svijeta", stoji u izvješću.

"Stanovnici Pojasa Gaze nisu neprijatelji Izraela. Izrael poduzima i poduzimat će sve što je moguće kako bi spriječili štetu nad ljudima koji nisu uključeni u ovo, ali terorističke organizacije s namjerom operiraju unutar civilne populacije te čine ratne zločine, pucajući po civilima, a istovremeno koriste stanovnike Gaze kao ljudske štitove", navodi se u izvješću.

Do sada najmanje 40 ubijenih Izraelaca

14.30 - Izraelski mediji javljaju da je do sada najmanje 40 Izraelaca ubijeno, a još 740 ljudi ranjeno u upadu Hamasa. Brojke dolaze s izraelskog informativnog kanala N12, koji je ranije donio točne brojke - ali još uvijek nema službene potvrde. Posljednji službeni podaci govore o 22 poginulih Izraelaca i daljnjih 545 ozlijeđenih, javlja Sky News.

Hezbollah čestita Hamasu na 'herojskoj operaciji'

13.32 - Proiranski šijitski pokret Hezbollah iz Libanona koji posjeduje snažno oružano krilo, u subotu je čestitao islamističkom pokretu Hamas na "herojskoj operaciji velikih razmjera" pošto je u zoru počeo vojnu ofenzivu protiv Izraela. Hamas je u subotu počeo operaciju "Potop Al-Aksa" protiv Izralea lansirajući više od 5.000 raketa iz Pojasa Gaze. "Hezbollah čestita palestinskom narodu i njegovim saveznicima Brigadama al Kasam i Hamasu" na toj junačkoj operaciji velikih razmjera" i "pobjedničkoj", navodi se u priopćenju. Hezbollah je Izraelu superneprijatelj, a održava dobre odnose s Hamasom koji kontrolira Pojas Gaze od 2007.

Osim toga je Hezbollah u priopćenju naveo da "Zapovjedništvo islamskog otpora u Libanonu (...) odražva direktni kontakt sa zapovjedništvom palestinskog otpora u zemlji te inozemstvu i stalno procjenjuje događaje i tijek operacija". "Osovina otpora" je termin kojim se označavaju palestinski, libanonski, sirijski i drugi pokreti koji su bliski Iranu, a protivnici su Izraela. Izraelski minista obrane Yoav Gallant optužio je Hamas da je počeo "rat protiv Draže Izrael", a izraelska vojska objavila je da je poslala "desetke" borbenih aviona koji će tući mete pokreta Hamas u Pojasu Gaze. Hezbollah tvrdi da je operacija "odlučan odgovor na kontinuirane zločine izraelske okupacije i na stalne napade na sveta mjesta". "To je i poruka "arapskom i muslimanskom svijetu (...) osobito onima koji teže normalizaciji odnosa s Izraelom", poručio je Hezbollah.

Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrain potpisali su s Izraelom Abrahamski sporazum o normalizaciji odnosa uz posredništvo bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Maroko i Sudan su također prekinuli neprijateljstvo s Izraelom, a Saudijska Arabija pregovara s Izraelom kako bi počeli proces normalizacije odnosa.

Snimka upada Hamasovih boraca

12.31 - Na društvenim mrežama pojavljuju se snimke upada Hamasovih boraca u izraelsko podučje pomoću paraglajdera.

Izrael pokreće veliku istragu

12.29 - Dužnosnici izraelske vlade rekli su mi da je pokrenuta velika istraga o tome kako izraelska obavještajna služba nije uvidjela da dolazi ovaj masivni i dobro koordinirani napad Hamasa. “To će trajati godinama”, rekao je jedan dužnosnik, prenosi BBC.

Palestinski predsjednik: 'Imamo pravo braniti se'

11.50 - Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas kaže da se njegov narod ima pravo braniti od "terora doseljenika i okupacijskih trupa", prenosi novinska agencija Reuters.

Poginula najmanje 22 Izraelca

11.34 - Najmanje 22 Izraelca su do sada poginula u Hamasovom napadu, javlja izraelski kanal N12, prenosi Sky News. Dodaje se da je dosad ozlijeđeno više od 300 ljudi, prema bolničkim podacima.

Noćna mora u Izraelu

11.23 - Ovo je vrijeme kada su mnogi Izraelci očekivali da će uživati na kraju židovskog praznika Sukot. Umjesto toga, oni koji žive ili borave u blizini Pojasa Gaze našli su se u situaciji noćne more s velikom infiltracijom palestinskih militanata. Čini se da nekoliko izraelskih zajednica u blizini Gaze drže operativci Hamasa, piše BBC.

Na kanalu 12, prestravljeni Izraelci koji se skrivaju u sigurnim sobama mole da im se pošalju vojnici da ih spase. Neki kažu da su militanti u njihovim domovima. Žena u Be'eri kaže da joj je otac zarobljen. Mnogi od tisuća ljudi koji su tijekom noći prisustvovali zabavi na otvorenom u južnom Izraelu skrivali su se čekajući da budu spašeni. Kažu da su uhvaćeni u razmjeni vatre i izvješćuju da ima žrtava. Postoje izraelska izvješća da je oko 60 militanata Hamasa ušlo iz Pojasa Gaze. Čini se da neprovjerene slike pokazuju palestinske militante kako stižu u kamionetima i paraglajderima, kao i da motociklima prolaze kroz rupu u ogradi u Izrael.

Netanjahu: 'U ratu smo'

11.05 - Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je objavio izjavu, rekavši da "smo u ratu i da ćemo pobijediti". U izjavi objavljenoj na njegovim kanalima društvenih medija, rekao je da će Hamas "platiti cijenu za kakvu nikada nije znao". Izraelske obrambene snage (IDF) bore se protiv Hamasa na brojnim lokacijama, uz nepoznat broj žrtava, javlja Sky News.

Hamas je paraglajderima ušao u Izrael

10.14 - Izraelska vojska je rekla da je jutros iz Gaze ispaljeno oko 2500 raketa - što je u suprotnosti s tvrdnjama Hamasa da je ispaljeno preko 5000. Glasnogovornik je također potvrdio izvješća da je Hamas koristio paraglajdere, čamce i ušao pješice kako bi doveo svoje borce u Izrael. Glasnogovornik je također potvrdio da će "tisuće" rezervista biti pozvano u narednim satima i rekao da "naravno ima žrtava". Glasnogovornik je dodao da se vojska trenutno bori u Erezu i bazi Zikim.

Sazvan hitan sastanak sigurnosnih dužnosnika u Izraelu

9.49 - Dok su se sirene upozorenja zavijale diljem južnog i središnjeg Izraela, uključujući Jeruzalem, izraelska vojska je rekla da je spremna za rat a premijer Benjamin Netanyahu sazvao je hitan sastanak sigurnosnih dužnosnika. Ovaj incident je najozbiljniji otkad su Izrael i Hamas vodili desetodnevni rat 2021. godine, a izraelski mediji izvještavaju o oružanim sukobima između skupina palestinskih boraca i snaga sigurnosti u gradovima na jugu Izraela. Vojni zapovjednik Hamasa Mohamad Deif objavio je početak "vojna operacije" protiv Izraela, pozivajući Palestince posvuda na borbu. "Ovo je dan najveće bitke za okončanje posljednje okupacije na zemlji", rekao je i dodao da je ispaljeno 5000 raketa.

Jedna je Izraelka poginula, a 15 je ozlijeđeno u raketnim napadima, prema hitnim službama. Izraelska vojska je rekla da njene snage djeluju unutar Gaze, ali nije navela detalje. "Određeni broj terorista infiltrirao se na izraelski teritorij iz Pojasa Gaze", rekla je vojska u priopćenju, dodajući da je stanovnicima područja oko Pojasa Gaze rečeno da ostanu u svojim domovima. Izraelski mediji izvijestili su da su naoružani napadači otvorili vatru na prolaznike u gradu Sderotu, u južnom Izraelu, a snimke koje kruže društvenim mrežama pokazuju sukobe na gradskim ulicama, kao i naoružane muškarce u džipovima.

Palestinski mediji također su izvijestili da su brojne Izraelce zarobili borci, a Hamasovi mediji su objavili video snimku na kojoj se očito vidi uništeni izraelski tenk. Ured premijera Benjamina Netanyahua priopćio je da će se on sastati s najvišim sigurnosnim dužnosnicima u nadolazećim satima, a ministar obrane Yoav Gallant odobrio je mobilizaciju rezervista. Gallant je proglasio "specijalnu sigurnosnu operaciju" u radijusu do 80 kilometara od Pojasa Gaze kako bi izraelska vojska mogla bolje zaštititi civile. U Gazi se mogla čuti tutnjava od ispaljivanja raketa, a stanovnici su prijavili oružane sukobe duž ograde za razdvajanje s Izraelom, u blizini južnog grada Khan Younis, i rekli su da su vidjeli značajna kretanja naoružanih boraca. Izraelska služba hitne pomoći rekla je da su timovi poslani u područja u južnom Izraelu u blizini Gaze.

'Hamas je napravio ozbiljnu grešku'

9.38 - Hamas je započeo rat protiv Izraela nakon svojih jutrošnjih akcija, rekao je ministar obrane te zemlje. "Hamas je napravio ozbiljnu grešku jutros i pokrenuo rat protiv države Izrael. Trupe IDF-a bore se protiv neprijatelja na svakoj lokaciji", rekao je Yoav Gallant. “Pozivam sve građane Izraela da slijede sigurnosne upute. Država Izrael će dobiti ovaj rat." Priopćenje je također objavljeno od strane ministarstva obrane zemlje, u kojem su izneseni uvjeti svježe najavljene "posebne sigurnosne situacije" u blizini Pojasa Gaze, prenosi Sky News. "U skladu s procjenama izraelskog obrambenog establišmenta, ministar obrane Yoav Gallant najavio je "posebnu sigurnosnu situaciju" u unutrašnjosti Izraela, unutar radijusa od 0,8 km od Pojasa Gaze", rečeno je. "Ovaj status omogućuje IDF-u da civilima pruži sigurnosne upute i zatvori relevantna mjesta."

Predsjednik Izraela: 'Suočavamo se s vrlo teškim trenutkom'

9.34 - Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je, kako prenosi CNN, da se Izrael "suočava s vrlo teškim trenutkom", ali da može "nadvladati sve one koji nam žele zlo". U izjavi na X, ranije poznatoj kao Twitter, napisao je: “Država Izrael suočava se s vrlo teškim trenutkom. Želim dati snagu zapovjednicima i vojnicima IDF-a (Izraelskih obrambenih snaga), te svim snagama sigurnosti i službama spašavanja. Šaljem ohrabrenje i snagu svim stanovnicima Izraela koji su napadnuti".

Proglašena uzbuna za ratno stanje

9.23 - Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je da se Izrael "suočava s vrlo teškim trenutkom", ali da može "nadvladati sve one koji nam žele zlo". U izjavi na Twitteru, napisao je: "Država Izrael suočava se s vrlo teškim trenutkom. Zapovjednicima i vojnicima IDF-a (Izraelskih obrambenih snaga) želim da zadrže snagu, kao i svim službama sigurnosti i spašavanja. Šaljem ohrabrenje i snagu svim stanovnicima Izraela koji su napadnuti."

CNN prenosi da su Izraelske obrambene snage proglasile mobilizaciju, podigle rezerviste i podigle alarm na ratno stanje. Zatvoreno je i više aerodroma u južnom i središnjem Izraelu. Sirene odjekuju i u Jeruzalemu.

Vojska je također rekla da se "određeni broj terorista infiltrirao na izraelski teritorij iz Pojasa Gaze", ne dajući dodatne informacije. Očekuje se da će premijer Benjamin Netanyahu održati sigurnosne konzultacije s dužnosnicima ministarstva obrane i vojnim dužnosnicima kasnije tijekom dana.

Najmanje jedna osoba je ubijena, a još troje je ozlijeđeno u raketnom napadu jutros iz Pojasa Gaze na izraelski teritorij, javlja CNN. U napadu je smrtno stradala 70-godišnjakinja u Kvar Avivu u regiji Gderot.

Izraelske obrambene snage su Twitteru objavile da će braniti zemlju.

Početak vojne operacija

U međuvemenu je priopćeno da je ministar obrane odobrio upućivanje poziva vojnim pričuvnicima nakon što je vojni zapovjednik Hamasa Mohamed Deif proglasio početak "vojne operacije" protiv Izraela, u izjavi rano u subotu.

"Ako imate pištolj, izvadite ga. Ovo je vrijeme da ga iskoristite. Izađite s kamionima, automobilima, sjekirama. Danas počinje najbolja i najčasnija povijest", poručio je Al-Deif u poruci.

Dodao je da je napad na Izrael reakcija na napade na žene, skrnavljenje džamije al-Aqsa i opsadu Gaze. Rekao je da je na Izrael ispaljeno 5000 raketa rano ujutro u pokretanju operacije koju je nazvao "Oluja Al-Aksa". "Odlučili smo reći - dosta je bilo", dodao je.

Liječnici su izvijestili o žrtvama u raketnim napadima oko gradova Ashkelon, Gedera i Yavne. U blizini Gedere teško je ozlijeđena 70-godišnja žena u izravnom udarcu u zgradu i ona je u kritičnom stanju, priopćila je hitna služba.

Još jedna osoba je ostala zarobljena nakon što je raketa pogodila zgradu u središnjem Izraelu. U odvojenom incidentu, liječnici su rekli da je 20-godišnji muškarac lakše ozlijeđen od šrapnela.

Masovni napad iz Pojasa Gaze došao je kao iznenađenje. Situacija je nedavno ponovno eskalirala, posebice na okupiranoj Zapadnoj obali. Od četvrtka su četiri Palestinca poginula u vlastitim napadima ili u sukobima s vojskom. Sirene za uzbunu čule su se i u Tel Avivu.

