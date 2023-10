Izraelska vojska: Dokazat ćemo da nismo gađali bolnicu

Hezbollah pozvao na dan gnjeva nakon napada na bolnicu

Jordan otkazao četverosatni samit s Bidenom

TIJEK DOGAĐAJA:

U Ateni i Lisabonu skupovi u znak potpore Palestincima

21.55 - Deset tisuća osoba okupilo se u srijedu u Ateni, a stotine u Lisabonu kako bi iskazali solidarnost s palestinskim narodom. Desetak tisuća okupljenih u Ateni potom je krenulo prema izraelskoj ambasadi gdje se nešto prije toga okupilo stotinjak izraelskih pristaša. Savez za prijateljstvo Izraela i Grčke pozvao je sudionike da pokažu solidarnost, tražeći pravdu za tisuće nedužnih koji su ubijeni, ali i za "neodgodivo oslobađanje taoca koji su u rukama Hamasa". Grčka vlada dala je odmah potporu Izraelu nakon krvavog napada Hamasa u kojem je ubijeno više od 1400 ljudi u Izraelu, uglavnom civila, što je najsmrtonosniji napad u toj zemlji od njezina osnivanja 1948.

U znak odmazde, Izrael bez prestanka bombardira Pojas Gaze gdje je dosad poginulo 3478 osoba, uglavnom palestinskih civila, prema tamošnjim vlastima. Lijeve stranke i mediji u Grčkoj usvojile su propalestinski pristup kritizirajući dugu okupaciju Palestine i zamjerajući EU-u i SAD-u njihovu bezuvjetnu podršku Izraelu. U srijedu je premijer Kiriakos Micotakis rekao da je Izrael pretrpio "divljački teroristički napad, kakav nikada prije nismo vidjeli na Bliskom istoku". Ali Grčka pravi jasnu razliku između Hamasa i palestinskog naroda, dodao je. "Od Izraela se traži da poštuje međunarodno pravo i odgovori u skladu s pravilima oružanog sukoba", rekao je Micotakis za televiziju ANT1. Premijer je izrazio i "užas" nakon napada na bolnicu u Gazi gdje su stotine mrtvih.

Brojne arapske zemlje osudile su Izrael za taj napad, za koji on kaže da je rezultat rakete Islamskog džihada koja se pokvarila. Stotina osoba okupilo se i u Lisabonu, skandirajući "Da miru, ne ratu" u središtu glavnog portugalskog grada. "Ova agresija je nepodnošljiva", rekla je Ana Sousa, 47-godišnja državna službenica koja je držala plakat koji poziva na mir. "Nisam protiv Izraela. Samo se zalažem za okončanje rata", objasnila je za AFP. “Ne mogu ne biti dirnut kad vidim što se događa”, kaže Raul Rodrigues, 24-godišnji student, koji je sudjelovao na ovom skupu koji je održan na poziv nekoliko udruga poput Pokreta za prava palestinskog naroda (MPPM). "Treba priznati prava Palestinaca", dodao je.

Palestinci povukli 'crvenu liniju'

21.41 - Palestinsko vodstvo nazvalo je prisilno raseljavanje stanovnika Gaze "crvenom linijom" koja se ne smije prijeći, prenosi Sky News. Izrael je prošlog tjedna naredio 1,1 milijun Palestinaca da se presele na jug dok se priprema za očekivanu ofenzivu na terenu. Mnogi se sada nalaze u bolnicama i kampovima u južnoj Gazi nakon što su morali napustiti svoje domove. U priopćenju palestinsko vodstvo ideju o raseljavanju smatra "crvenom linijom koju nećemo dopustiti prijeći, kao što se ne bi smjelo dopustiti raseljavanje Palestinaca iz njihovih domova u Jeruzalemu ili na Zapadnoj obali".

Palestinci traže istragu

21.14 - Palestinske vlasti žele istragu Međunarodnog kaznenog suda (ICC) o napadima na bolnicu u Gazi za koji se međusobno optužuju Izrael i Palestinci, rekla je u srijedu palestinska predstavnica u Francuskoj Hala Abou Hasira. "Palestinska država predala je danas (srijeda) dosje ICC-u kako bi se provela istraga vezana uz taj zločin. Potrebna je međunarodna istraga", rekla je novinarima u palestinskoj misiji u Francuskoj. Dok je Biden podupro izraelsku verziju koja upire prstom na Islamski džihad kao odgovoran za žrtve u bolnici u Gazi, palestinska predstavnica nema sumnji u počinitelja napada. "Izrael je jedini odgovoran... To nije prvi put da Izrael cilja civilnu infrastrukturu i posebno bolnice", rekla je.

U napadu u utorak navečer na bolnicu Ahli Arab u središnjoj Gazi poginulo je više stotina ljudi koji su u bolnici našli sklonište od sukoba, objavilo je ministarstvo zdravstva u Gazi. Budući da "Francuska ima određeni kredibilitet u regiji", očekujemo da će djelovati kako bi zaustavila izraelsku agresiju, ukinula blokadu Gaze i omogućila pristup humanitarnoj pomoći, dodala je. Izrael bombardira Gazu od krvavog napada Hamasa na zemlju 7. listopada u kojem je poginulo oko 1400 ljudi, uglavnom civila. Na palestinskoj strani život je izgubilo oko tri tisuće ljudi.

U srijedu se pred sjedištem ICC-a u Den Haagu okupilo nekoliko stotina propalestinskih prosvjednika kako bi zatražili od suda i međunarodne zajednice da poduzmu akcije protiv onoga što nazivaju genocidom nad Palestincima. "Mi smo protiv ubijanja bilo koje strane, ali kada se radi o Gazi, svijet okreće glavu. Došli smo reći da je sada dosta", rekao je Rafat Alkayyali (50), dodajući da je došao upravo na to mjesto jer vjeruje u međunarodno pravo.

Izrael kaže da neće spriječiti ulazak pomoći iz Egipta u Pojas Gaze

20.46 - Izrael neće zaustaviti pomoć iz Egipta u Pojas Gaze, ali zalihama neće biti dopušteno da stignu do palestinske skupine Hamas, rekla je vlada u srijedu, nakon razgovora s američkim predsjednikom Joeom Bidenom koji je pozvao na ublažavanje humanitarne krize u enklavi. Egipat, jedina država osim Izraela koja dijeli granicu s Pojasom Gaze, gomila pomoć na svojoj strani granice, ali kamioni ne mogu prijeći zbog teških zračnih napada Izraela u ratu s Hamasom. Nakon što je Hamas pokrenuo krvavi napad na izraelski teritorij 7. listopada, Izrael je rekao da nameće potpunu blokadu Pojasu Gaze u kojem živi do 2,3 milijuna ljudi, zbog čega oni ostaju bez struje, hrane i goriva. UN je upozorio na "humanitarnu katastrofu". "Izrael neće spriječiti humanitarnu pomoć iz Egipta sve dok se radi samo o hrani, vodi i lijekovima za civilno stanovništvo koje se nalazi u južnom pojasu Gaze ili (ono) koje se tamo evakuira, i sve dok te zalihe ne stignu do Hamasa", priopćio je ured premijera Benjamina Netanyahua. U priopćenju se navodi da je Izrael donio ovu odluku nakon Bidenovog zahtjeva, ali se dodaje i da će nastaviti s blokadom humanitarne pomoći iz Izraela u Gazu "sve dok se naši taoci ne vrate". "Svaka zaliha koja stigne do Hamasa – bit će spriječena", rečeno je. Izrael je upozorio stanovništvo Gaze da se premjesti sa sjevera prema jugu radi svoje sigurnosti tijekom sukoba.

Kamioni pomoći u utorak su se približili prijelazu Rafah između Egipta i Gaze iz egipatskog grada al-Arish. Ali nisu mogli ući u Gazu jer ne postoji sporazum o isporuci pomoći. Prije Bidenovog posjeta Izraelu u srijedu, američki državni tajnik Antony Blinken održao je razgovore s izraelskim dužnosnicima i rekao da se složio s Izraelom da razviju plan za dostavljanje pomoći u Gazu, ali je rekao da vremenski okvir nije jasan. Egipat je rekao da prijelaz Rafah, vitalna arterija prije borbi, a sada važna ruta za očajnički potrebne zalihe, nije službeno zatvoren, ali je postao neoperativan zbog izraelskih zračnih napada na strani Gaze.

Masovni prosvjedi u arapskim zemljama nakon bombardiranja bolnice u Gazi

19.29 - Masovni prosvjedi izbili su u srijedu u nekoliko arapskih zemalja u znak potpore Palestincima i osude izraelskih napada na Pojas Gaze. Bijesni zbog izraelskih zračnih udara i smrtonosnog bombardiranja bolnice u Pojasu Gaze, prosvjednici su se okupili drugi dan zaredom. Prema ministarstvu zdravstva u Gazi, stotine ljudi ubijene su u utorak u izraelskom napadu na bolnicu Al Ahli. Izrael tvrdi da je eksploziju izazvala raketa Islamskog džihada i za to je ponudio dokaze. U Tunisu se oko 17.000 ljudi okupilo oko francuskog veleposlanstva i zatražilo odlazak ambasadora zbog "pristranosti" Francuske prema Izraelu. Demonstracije su održane i ispred američkog veleposlanstva. Tisuće Jordanaca su pred izraelskom ambasadom u Amanu davali potporu Gazi i zahtijevali protjerivanje veleposlanika "cionističkog entiteta". "Ljudi žele slobodnu Palestinu", izvikivali su demonstranti u drugom dijelu grada, pokazuju snimke na društvenim mrežama. U Egiptu su prosvjedi održani u nekoliko gradova, rijedak događaj u toj sjevernoafričkoj zemlji u kojoj vlast godinama suzbija bilo kakve demonstracije. Veća okupljanja organizirana su i u glavnom gradu Jemena, u Bejrutu i u Damasku, a u Manami u Bahreinu koji je normalizirano odnose s Izraelom 2020. okupio se manji broj ljudi zahtijevajući da njihova zemlja prekine odnose sa Svetom Zemljom.

Sirene u središnjem Izraelu

18.11 - Sirene su se začule u središnjem Izraelu koje upozoravaju na raketni napad, samo nekoliko minuta nakon što je američki predsjednik Joe Biden napustio zemlju, javlja Sky News. Američki predsjednik je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i rekao da vjeruje izraelskoj verziji događaja oko eksplozije bolnice u Gazi. Sirene su se čule u središnjim gradovima Hod Hasharon, Ganei Am, Yarkona, Adanim i Petah Tikva. Također se pojavila snimka koju je podijelio izraelski novinar na kojoj se vidi kako izraelska Željezna kupola presreće projektile.

Izraelci ubili dva palestinska tinejdžera

17.32 - Izraelske snage ubile su danas dva palestinska tinejdžera u blizini Ramallaha na Zapadnoj obali nakon prosvjeda protiv izraelskog bombardiranja Pojasa Gaze, prema palestinskim dužnosnicima, prenosi Sky News. Broj ubijenih Palestinaca tako je od napada Hamasa na Izrael povećan na najmanje 64 na Zapadnoj obali. Stotine Palestinaca preplavile su ulice velikih gradova na Zapadnoj obali, uključujući Ramallah, oplakujući smrt poginulih u sinoćnjoj eksploziji u bolnici al-Alhi u Gazi.

SAD uložio veto na rezoluciju UN-a o Izraelu i Gazi

17.26 - Sjedinjene Američke Države su u srijedu uložile veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a kojom se tražio prekid sukoba između Izraela i palestinskog Hamasa kako bi se omogućila dostava humantarne pomoći u Pojas Gaze. Dvanaest članica je glasalo za brazilski nacrt rezolucije, a Rusija i Velika Britanija su bile suzdržane. Washington tradicionalno štiti svog saveznika Izrael od bilo kakvih poteza Vijeća sigurnosti. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je u srijedu pozvao na hitan prekid vatre kako bi se oslobodili taoci i dopremila humanitarna pomoć u Gazu. U nacrtu se pozivalo Izrael, bez da ga se izrijekom spomenulo, da povuče pozive civilima i osoblju UN-a da se povuku na jug palestinske enklave i osudilo "terorističke napade Hamasa". Rezolucija je uz to osudila svako nasilje i neprijateljstvo prema civilima te sva teroristička nedjela i pozvala na trenutno i bezuvjetno oslobađanje svih talaca. Izrael je prošli tjedan pozvao 1.1 milijun stanovnika Gaze ili gotovo polovicu stanovništva da se povuku na jug dok se priprema za kopnenu ofenzivu kao odgovor na najgori napad Hamasa na civile u 75-godišnoj povijesti Izraela.

Sirene na sjeveru Izraela

17.17 - Sirene su se oglasile u sjevernom Izraelu upozoravajući na moguće nadolazeće raketne napade, priopćila je izraelska vojska. Alarmi su se oglasili u blizini libanonske granice, uključujući i grad Kiryat Shmona, rečeno je.

Biden postavio teška pitanja

17.15 - Američki predsjednik Joe Biden rekao je u srijedu da će Sjedinjene Države učiniti sve za sigurnost Izraela, u zaključnim riječima posjeta kojim je došao iskazati podršku hebrejskoj državi nakon smrtonosnog napada Hamasa. Biden je pozvao Izraelce da ne podlegnu bijesu kazavši da velika većina Palestinaca nije povezana s Hamasom. I palestinski narod pati, rekao je. U izjavama nakon sastanka s izraelskim čelnicima, Biden je rekao da će s Kongresom raditi na tome da se odobri "dosad neviđen" paket pomoći. U aluziji na nacistički holokaust tijekom Drugog svjetskog rata, poručio je Izraelu da ima podršku prijatelja. "Nećemo ponovno samo stajati i ništa ne činiti. Ni danas, ni sutra niti ikada više", rekao je. Sjedinjene Države pozvale su Izrael da dopusti ulazak humanitarne pomoći u Gazu. Izrael je nakon toga objavio da neće dopustiti ulazak humanitarne pomoći u Gazu iz Izraela, ali da neće spriječiti dopremu pomoći iz Egipta. Ranije je Biden rekao da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu, s kojim se sastao u Tel Avivu, postavio teška pitanja i da su razgovarali o humanitarnim potrebama, pomoći u sigurnosti i informacijama o Amerikancima za kojima se traga. "Kao prijatelj Izraela postavio sam teška pitanja. Nastavit ćemo provoditi politiku odvraćanja bilo kojeg aktera koji bi nastojao proširiti sukob", napisao je Biden u objavi na društvenoj mreži X.

Biden: 'Nećemo stajati po strani i opet ništa ne činiti'

16.21 - Američki predsjednik Joe Biden ponovno govori iz Tel Aviva, gdje je obećao da će biti uz Izrael. "Hamas je počinio zločine koji podsjećaju na najgora razaranja ISIS-a, oslobađajući čisto, nepatvoreno zlo na svijet", kaže on, prenosi Sky News. Američki predsjednik kaže da je napad Hamasa 7. listopada bio najsmrtonosniji dan za Židove od holokausta. "Svijet je tada gledao. Znao je, a svijet nije znao ništa. Nećemo stajati po strani i opet ništa ne činiti", kaže Biden. Rekao je da je njegov glavni prioritet i dalje oslobađanje i siguran povratak talaca, te je o tome razgovarao s izraelskim dužnosnicima. Biden kaže da će SAD "održavati punu opskrbu Željezne kupole".

Nova snimka gađanja bolnice u Gazi

14.30 - Pojavio se još jedan video koji potvrđuje da je raketa, koja je pogodila bolnicu u Gazi zbog čega je ranjeno i poginulo najmanje 500 ljudi, ispaljena s palestinskog, ne izraelskog područja.

Na snimci se vide rakete koje su ispaljene prema bolnici (strelice desno), a vidi se i eksplozija. S obzirom na položaj s kojeg su ispaljene, to je dokaz da dolazi iz Pojasa Gaze, odnosno da se radi o raketi koju je ispalila militantna skupina Islamistički džihad.

I američki predsjednik John Biden danas je, nakon što je sletio u Izrael, u društvu izraelskog premijera a Benjamina Netanyahua rekao da se čini da je raketu "ispalio drugi tim", odnosno palestinska strana.

Opisani užasi nakon bombardiranja bolnice

13.31 - Očevici su opisali "užas" viđenja "dijelova tijela posvuda" po dvorištu bolnice Al Ahli, izvijestio je NBC. Kirurg Liječnika bez granica rekao je da se strop operacijske sale srušio nakon što je jučer čuo veliku eksploziju. "Kada sam došao do odjela hitne pomoći, bilo je stotine ranjenih", rekao je dr. Ghassan Abu-Sittah. Proveo je pacijenta kroz dvorište do kola hitne pomoći, gdje je, kako je rekao, "mogao vidjeti tijela po cijelom dvorištu i amputirane dijelove tijela po cijelom dvorištu".

Drugi svjedok, Muhammed Al-Turk, rekao je za NBC da je vidio kako projektil pada na bolnicu, ubivši dvojicu njegovih prijatelja. “Nisam mogao stajati na nogama od užasa prizora”, rekao je opisujući leševe djece i staraca. Ministarstvo zdravstva Gaze koje vodi Hamas priopćilo je da je najmanje 500 ljudi poginulo u eksploziji, no IDF je optužio Hamas za preuveličavanje broja mrtvih. Mohammed Abu Selmia, direktor glavne bolnice u gradu Gazi, al Shifa, rekao je da je 350 žrtava hitno prebačeno u njegovu bolnicu.

Izrael pozvao građane da napuste Tursku

13.15 - Izrael je pozvao svoje građane da napuste Tursku čim to bude moguće s obzirom na njihovu osobnu sigurnost, rekao je u srijedu za AFP izraelski konzulat u Istanbulu, navodeći kao razlog jačanje "terorističkih prijetnja" za njegove građane u inozemstvu.

Kako navodi taj izvor, sigurnosna uzbuna za izraelske putnike u Turskoj "podignuta je na 4., najviši stupanj".

"S obzirom na neprestani porast terorističkih prijetnja protiv Izraela u inozemstvu (...) svi Izraelci koji borave u Turskoj moraju čim prije otići", upozorilo je i izraelsko Nacionalno vijeće za sigurnost u službenom priopćenju.

U utorak navečer organizirani su prosvjedi ispred izraelskog konzulata u Istanbulu i ispred veleposlanstva u Ankari, pošto je ispaljena raketa na bolnicu u Pojasu Gaze u kojoj je poginulo više stotina civila, pacijenata i palestinskih raseljenika.

Izrael i Palestinci se međusobno optužuju za to raketiranje koje je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pripisao židovskoj državi, osudivši "najnoviji primjer izraelskih napada lišenih svake ljudskosti". Američki predsjednik Joe Biden, koji je u srijedu boravio u posjetu Izraelu, podupro je pak inačicu događaja izraelskih vlasti, optuživši palestinske borce za raketni napad.

Izraelski premijer zahvalio Bidenu

13.00 - Izraelski premijer Benjamin Netanyahu zahvalio je Joeu Bidenu na njegovoj "moralnoj jasnoći“ tijekom posjeta američkog predsjednika koji je obećao nastavak potpore Izraelu i sugerirao da potencijalno vjeruje izraelskoj verziji napada na bolnicu u Gazi.

Biden je u srijedu rano ujutro stigao u Izrael kako bi izrazio solidarnost s tom zemljom te razgovarao s tamošnjim vodstvom o njihovim ratnim planovima, piše BBC.

Američki predsjednik je nakon Izraela planirao posjetiti i Jordan gdje se trebao sastati i s egipatskim i palestinskim vodstvom, no to je otkazano nakon napada na bolnicu u Gazi u kojoj je, prema palestinskim tvrdnjama, ubijeno više stotina ljudi.

Palestinci za napad okrivljuju Izrael, a izraelska vojska pak tvrdi da se eksplozija dogodila zbog pada rakete militantne skupine Islamistički džihad, ispaljene iz pojasa Gaze. Biden je rekao da je "duboko ožalošćen i zgrožen“ tim incidentom, no i sugerirao da potencijalno vjeruje izraelskoj verziji događaja.

"Na temelju onog što sam vidio, čini se da je to učinila druga strana, ne vi. No imamo mnogo ljudi tamo koji nisu sigurni tako da imamo puno – imamo puno toga za prevladati“, rekao je američki predsjednik. Biden je ranije, iz predsjedničkog zrakoplova, priopćio kako SAD žali za „pacijentima, medicinskim osobljem i drugim nevinima koji su poginuli ili ozlijeđeni u ovoj tragediji“, ne navodeći krivca.

Netanyahu je zahvalio „istinskom prijatelju“ Bidenu na njegovoj podršci Izraelu i tome što posjeduje "moralnu jasnoću“. Najdugovječniji izraelski premijer, suočen s nizom procesa zbog navodne korupcije, rekao je kako se „civilizirani svijet mora ujediniti kako bi porazio Hamas“, kao što se to postiglo u borbi protiv Islamske države, piše BBC.

Napad Hamasa 7. listopada na pogranična područja, u kojem je poginulo više od 1300 ljudi, usporedio je s napadima terorista na SAD 11. rujna 2003. nakon kojeg je SAD pokrenuo takozvani „globalni rat protiv terorizma“. "Porazit ćemo Hamas i ukloniti tu groznu prijetnju iz naših života“, nastavio je Netanyahu, kazavši da to nije samo na dobrobit Izraela, nego svih.

Biden je naglasio da Hamas ne predstavlja sve Palestince te da čini štetu i njima samima. Masakr Hamasa 7. listopada opisao je pokoljem, istaknuvši da je taj dan ubijen i 31 Amerikanac. Američki predsjednik najavio je da će SAD nastaviti podržavati Izrael te da će razgovarati o daljnjim planovima Izraela u ratu.

Zbog dojave o bombama evakuirane brojne zračne luke u Francuskoj

12.38 - U tijeku je evakuacija zračnih luka diljem Francuske zbog dojave o bombama. Među lokacijama našli su se aerodromi u Nici, Lionu, Tuluseu i Lilleu nakon što su primili su prijetnje.

Šest zračnih luka pogođeno je ovim upozorenjem primljenim e-poštom, prenosi portal Midi Libre.

Podsjetimo, u utorak i ponedjeljak je evakuirana i palača u Versailleu također zbog dojave o bombi.

Francuska je na najvišem stupnju pripravnosti nakon ubojstva učitelja 13. listopada u napadu za koji se sumnja da iza njega stoje islamisti, piše Reuters.

Na sinagogu u Berlinu bačeni molotovljevi kokteli

12.30 - Na zgradu židovske zajednice u centru Berlina, u kojoj se nalazi i sinagoga i vrtić, u noći s utorka na srijedu izvršen je napad molotovljevim koktelom, nakon čega je njemački kancelar Olaf Scholz najavio pojačanje sigurnosnih mjera oko objekata židovske zajednice u Njemačkoj.

"Jasno je svima da ne prihvaćamo i da nikad nećemo prihvatiti napade na židovske institucije u Njemačkoj", rekao je njemački kancelar Olaf Scholz komentirajući tijekom posjeta Egiptu noćašnji napad u Berlinu. On je najavio i konzekventan odnos prema prosvjedima antisemitskog karaktera.

Kako je objavila policija, dvojica nepoznatih napadača bacila su u srijedu rano ujutro, na zgradu židovske zajednice u središnjoj berlinskoj četvrti Mitte, dva molotovljeva koktela koja su se razbila na pločniku ispred zgrade, a vatru koja je izbila je ugasio policajac koji je bio zadužen za čuvanje objekta. U zgradi se nalazi nekoliko ustanova, između ostalog škola, vrtić i sinagoga. Kako je policija nadalje priopćila, tijekom očevida na licu mjesta je došlo do još jednog incidenta kada se jedna osoba približila velikom brzinom na skuteru te se uputila prema zgradi zajednice izvikujući antisemitske i antiizraelske parole. Muškarac je nakon toga priveden te potom pušten na slobodu.

Središnje vijeće Židova u Njemačkoj govori o terorističkom napadu:"Uništavajuća ideologija Hamasa protiv svega što je židovsko djeluje i u Njemačkoj", stoji u priopćenju središnjeg vijeća. Istodobno se navodi da su židovske obitelji u Berlinu "krajnje uznemirene" najnovijim događajima. "Od riječi se prelazi na djela", stoji u priopćenju.

Od napada Hamasa na Izrael, koji je u četvrtima s pretežito arapskim stanovništvom proslavljen otvoreno na ulicama, u Berlinu su se zaredali napadi na židovske objekte, a na zgradama u kojima žive obitelji židovskog porijekla su se počeli pojavljivati i grafiti s Davidovom zvijezdom.

Policija u Berlinu je zabranila sve propalestinske prosvjede zbog bojazni po javni red i mir. U sjevernom dijelu berlinske četvrti Mitte, koji se nekad nalazio u sklopu Istočnog Berlina, posljednjih se godina stvorila židovska zajednica. Taj dio četvrti Mitte graniči s četvrti Wedding, koja je pripadala Zapadnom Berlinu i u kojem pretežito žive pripadnici turske i arapske zajednice. Svi važniji objekti židovske zajednice u Njemačkoj već se godinama nalaze pod danonoćnom zaštitom policije.

Britanski ministar: Mnogi su prerano donijeli zaključke o napadu na bolnicu

12.10 - Britanski ministar vanjskih poslova pozvao je na hladne glave i da se pričekaju činjenice nakon sinoćnje smrtonosne eksplozije u bolnici Al-Ahli u Gazi.

James Cleverly kaže da su mnogi prerano donosili zaključke o incidentu upozoravajući da bi ako bi ovo pogrešno procijenili, ugrozili još više života.

Ubrzo nakon eksplozije Hamas je izdao priopćenje okrivljujući Izrael. Lokalni dužnosnici rekli su da je u eksploziji poginulo najmanje 500 ljudi. Izrael je rekao da je incident izazvala greška u ispaljivanju rakete palestinskog Islamskog džihada.

Vođa Hamasa tražio potporu BiH?

12.00 - Vođa radikalne islamističke organizacije Hamas, odgovorne za napad na Izrael 7. listopada, zatražio je potporu vlasti u BiH posebnim pismom što ga je poslao na adresu ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, objavili su u srijedu lokalni mediji.

Portal istraga.ba objavio je presliku pisma što ga je potpisao i 11. listopada na Konakovićevu adresu uputio Ismail Hanija, politički vođa Hamasa. Preslika djeluje autentično, a pismo je na papiru koji sadrži službeno znakovlje ove organizacije.

Opisujući nadugačko i naširoko povijest izraelsko-palestinskih sukoba kako je on vidi, Haniya je optužio Izrael za najgore zločine, uz konstataciju kako židovsku državu danas vodi "cionistička fanatična desnica" koja provodi "fašističku i rasističku okupaciju" i s kojom ne može biti nikakvog dogovora, te je najavio kako će se Hamas stoga odlučno boriti za ostvarenje legitimnih prava Palestinaca. Napisao je i kako će se stoga nastaviti operacija "Al-Aksa", kako je nazvan masovni napad na izraelske civile 7. listopada u kojima je ubijeno 1300 ljudi, žena i djece.

"Pozivamo sve arapske i islamske nacije i sve slobodne ljude diljem svijeta da poduzmu hitnu akciju i mobiliziraju pomoć i solidarnost u svim oblicima kako bi se zaštitila povijesna prava Palestinaca", stoji u pismu vođe Hamasa.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH ovo pismo nije komentiralo, no stranka Narod i pravda (NiP), na čijem je čelu Konaković, u četvrtak se o sukobima na Bliskom istoku očitovala izjavom u kojoj je osudila svako nasilje, a posebice ono nad civilima.

"Osuđujući nasilje, pozivamo na uspostavu trajnog i pravednog mira u ovom dijelu svijeta. Okončanje okupacije palestinskih teritorija, deblokada Gaze i potraga za mirovnim rješenjem o koegzistenciji palestinske i izraelske države nemaju alternativu", stoji u izjavi.

Netanyahu: 'Hamas su novi nacisti'

11.00 - Američki predsjednik Joe Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu drže zajedničku konferenciju za medije u Izraelu.

"Hamas su novi nacisti", rekao je izraelski premijer.

Netanyahu dodaje da je Bidenov posjet prvi put da jedan američki čelnik putuje u Izrael u vrijeme rata i to smatra 'duboko dirljivim'.

Biden je rekao da će Amerika osigurati da Izrael ima sve što mu je potrebno da se obrani te je dodao da je Hamas počinio zločine zbog kojih 'ISIS izgleda donekle racionalno'.

"Moramo imati na umu da Hamas ne predstavlja palestinski narod. Duboko sam ožalošćen i ogorčen zbog jučerašnje eksplozije u bolnici u Gazi", dodaje Biden.

"Na temelju onoga što sam vidio, čini se da je to učinio drugi tim, a ne vi", obratio se Biden izraelskom premijeru i dodao da mnogi još u to nisu sigurni pa je potrebno prevladati mnoge stvari.

Čelnik UN-a pozvao na 'trenutni humanitarni prekid vatre'

10.20 - Glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres pozvao je na "trenutni humanitarni prekid vatre" između Izraela i islamističke skupine Hamas.Govoreći na samitu o kineskoj inicijativi Pojas i put (BRI), Guterres je pozvao na "trenutno i bezuvjetno oslobađanje talaca" koje drži Hamas. Hamas je oteo najmanje 199 ljudi, uključujući nekoliko stranih državljana.

Izrael je trebao "odmah dopustiti neograničen pristup humanitarnoj pomoći kako bi se odgovorilo na najosnovnije potrebe ljudi u Gazi, od kojih su velika većina žene i djeca", dodao je Guterres. "Pozivam na trenutni humanitarni prekid vatre kako bi se osiguralo dovoljno vremena i prostora za pomoć u realizaciji moja dva apela i za ublažavanje epske ljudske patnje kojoj svjedočimo", rekao je. Previše života i sudbina cijele regije visi o koncu.

Pripadnici Hamasa izveli su iznenadne napade bez presedana na pogranične zajednice u južnom Izraelu 7. listopada. Više od 1400 ljudi ubijeno je u masakru i sljedećih dana, a oko 4000 ih je ranjeno. U izraelskim osvetničkim zračnim napadima od tada je ubijeno oko 3200 Palestinaca, a 11.000 ranjeno, prema informacijama iz Pojasa Gaze. Očekuje se da će Guterres otputovati u Kairo i sastati se s egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem u četvrtak.

Joe Biden stigao u Izrael

10.14 - Zrakoplov američkog predsjednika Air Force One sletio je u Tel Aviv. Predsjednik će razgovarati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom tijekom njegova putovanja u Tel Aviv.

Na izlasku iz zrakoplova ga je dočekao izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Dvojica čelnika su se zagrlili.

Objavljena snimka razgovora Hamasovaca

10.00 - Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je presretnuti razgovor između dvojice operativaca Hamasa u kojem se čuje da oni govore o tome kako je bolnica Al-Ahli pogođena neuspješnom raketom ispaljenom iz Gaze. Snimka poziva je puštena na tiskovnoj konferenciji IDF-a. U snimci se čuje da se radi o lokalnom šrapnelu, a ne izraelskom.

Izrael optužio Hamas: Ispalili su rakete s groblja pa poveli globalnu medijsku kampanju

9.30 - Glasnogovornik izraelske vojske (IDF) Daniel Hagari na konferenciji za medije govorio je o napadu na bolnicu u Gazi. Hagari je optužio Hamas da je "globalnu medijsku kampanju kako bi sakrio što se stvarno dogodilo". Dodao je i da su "napuhali broj žrtava", prenosi SkyNews.

"Analiza naših snimaka iz zraka potvrđuje da nije bilo izravnog pogotka u samu bolnicu", rekao je, dodajući da je jedina šteta bila na parkiralištu. On kaže da bi zračno streljivo koje je lansirao Izrael izazvalo kratere i strukturna oštećenja na obližnjim zgradama, koje "u ovom slučaju ne postoje".

"Veličina štete koju ovdje vidimo je posljedica bojeve glave rakete Islamskog džihada", tvrdi Hagari i navodi da je nemoguće tako brzi znati što se dogodilo kao što je Hamas tvrdio da zna.

Videozapisi pokazuju neuspjeh pri ispaljivanju rakete s groblja iza bolnice, a IDF je presreo komunikaciju "između terorista koji su govorili o neuspješnom ispaljivanju raketa", kaže on.

Iranski šef diplomacije: 'Nijedan musliman neće tolerirati…'

9.20- "Plamen američko-izraelskih bombi koje su bačene na glave potlačenih ranjenih Palestinaca u bolnici u Gazi uskoro će progutati cioniste. Nedopustiva je šutnja ijednog slobodnog čovjeka pred ovakvim ratnim zločinom. Iran, kao dio islamske nacije, tuguje", rekao je iranski predsjednik Raisi u objavi na X-u.

Iranski ministar vanjskih poslova Hosein Amirabdolahian rekao je, po dolasku u zračnu luku Džeda u Saudijskoj Arabiji, da nijedan musliman u svijetu i nitko s budnom savješću "ne može tolerirati zločin cionističkog režima".

Napad na bolnicu u Gazi je nazvao "nepodnošljivim zločinom". Istaknuo je da je režim ubijanja djece ciljao na bolnicu u središtu Gaze, što je rezultiralo smrću najmanje 500 pacijenata, medicinskog osoblja i drugih pojedinaca. Iranski šef diplomacije dodao je da je Iran drugog dana napada na Gazu zatražio izvanredni sastanak Vijeća ministara Organizacije islamske suradnje (OIC). Ciljevi Irana uključuju trenutno zaustavljanje zločina protiv civila u Gazi, otvaranje prijelaza za slanje hrane, vode, goriva i lijekova u pogođena područja i suprotstavljanje mjerama prisilnog raseljavanja.

Evakuiran Scholzov zrakoplov

9.01 - Zrakoplov njemačkog kancelara Olafa Scholza morao je u utorak navečer biti evakuiran u izraelskoj zračnoj luci Ben Gurion zbog raketnih napada. Slike i videozapisi objavljeni na društvenim mrežama pokazuju kako su suradnici i novinari koji su putovali s njemačkim čelnikom morali hitno napustiti zrakoplov i skloniti se ležeći na pistu, dok je Olaf Scholz navodno evakuiran u sklonište, piše Politico.

“Osobno sam vidio eksplozije dok je izraelski Iron Dome (sustav protuzračne obrane) presreo dvije rakete”, napisao je Robin Alexander, zamjenik glavnog urednika njemačkog dnevnika Welt.

Scholz i oni koji su letjeli s njim uspjeli su se ukrcati u zrakoplov nekoliko minuta kasnije, nakon dodatne sigurnosne provjere, navodi Bild.

Podsjetimo, njemački kancelar Olaf Scholz doputovao je u utorak u posjet Izraelu kako bi iskazao solidarnost nakon neviđenog napada Hamasa na zemlju.

Biden putuje u Izrael nakon napada na bolnicu u Gazi u kojem su poginule stotine

7.00 - U napadu na bolnicu u Gazi poginule su stotine Palestinaca, produbljujući napetosti na Bliskom istoku i podižući uloge za američkog predsjednika Joea Bidena koji u srijedu leti u Izrael kako bi izrazio podršku njegovu ratu protiv Hamasa. Palestinski dužnosnici rekli su da je Izrael u zračnom napadu pogodio bolnicu, a ministar zdravstva palestinskih vlasti optužio je Izrael za "masakr". Izrael je za eksploziju u bolnici Al-Ahli al-Arabi okrivio neuspješno lansiranje rakete palestinske skupine Islamski džihad, koja je odbacila odgovornost.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi tvrdnje o katastrofi koja je zapalila regiju već ionako u krizi otkako je Hamas 7. listopada izveo prekogranični napad na zajednice u južnom Izraelu u kojem je poginulo najmanje 1300 ljudi.Glasnogovornik palestinskog ministarstva Ašraf Al-Kudra rekao je da spasioci još uvijek izvlače tijela iz ruševina.

Al Jazeera je objavila snimku spasioca pretražuju ruševine tražeći preživjele, a posvuda je krv. Vide se spasioci i civili kako odnose najmanje četiri žrtve u vrećama za tijela. Šef civilne obrane Gaze rekao je da je broj mrtvih 300, dok izvori iz ministarstva zdravstva govore o 500.

Bidenova složena diplomatska misija na Bliskom istoku trebala je smiriti regiju i poduprijeti humanitarne napore za Gazu, no nakon udara Jordan je otkazao planirani summit s američkim predsjednikom, palestinskim predsjednikom Mahmudom Abasom i egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem.

Abas je također otkazao planove da se sastane s Bidenom, a palestinske snage sigurnosti ispaljivale su suzavac i šok granate kako bi rastjerale protuvladine prosvjednike u gradu Ramalahu na okupiranoj Zapadnoj obali dok je gnjev naroda ključao. Prosvjedi su održani i kod veleposlanstava Izraela u Turskoj i Jordanu te u blizini veleposlanstva SAD-a u Libanonu, gdje su snage sigurnosti bacile suzavac na prosvjednike. Prije napada na bolnicu, zdravstvene vlasti u Gazi rekle su da je najmanje 3000 ljudi umrlo u 11-dnevnom bombardiranju Izraela koje je počelo nakon napada Hamasa, koji je iznenadio Izrael i doveo do toga da je gotovo 200 ljudi odvedeno u Gazu kao taoci.

HUMANITARNA POMOĆ

Izraelska vojska pozvala je u srijedu stanovnike grada Gaze da se presele prema jugu, rekavši da postoji "humanitarna zona" s dostupnom pomoći u Al-Mavasiju, 28 km niz obalu palestinske enklave.

"IDF poziva stanovnike #GazaCity da se evakuiraju na jug radi svoje zaštite", stoji u objavi vojske na društvenim mrežama.

Obraćajući se novinarima dok je Biden već bio na putu za Tel Aviv, glasnogovornik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost John Kirby rekao je da će Biden postaviti "teška pitanja" izraelskim čelnicima, ali nije iznio detalje.

Biden će se sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i izraelskim ratnim kabinetom kako bi dobio uvid u izraelske planove i ciljeve, rekao je Kirby. Također mu je cilj dopremiti humanitarnu pomoć u Gazu, gdje milijuni Palestinaca preživljavaju uz oskudnu hranu, gorivo i vodu zbog izraelske opsade.

"Postavljat će neka teška pitanja, postavljat će ih kao prijatelj, kao pravi prijatelj Izraela, ali postavljat će im neka pitanja", rekao je Kirby.

Nije jasno što bi Biden mogao postići tijekom svog posjeta. Kirby je rekao da američki predsjednik planira razgovarati s Abasom i Sisijem na povratku u Washington.

"Ovakav mutan, ali užasan događaj otežava diplomaciju i povećava rizike eskalacije", rekao je Richard Gowan, direktor Međunarodne krizne skupine UN-a.

Biden je ranije rekao da Sjedinjene Države ne žele da se sukob rasplamsa u širi rat.

Iran, koji podržava Hamas, Islamski džihad i islamističku skupinu Hezbolah sa sjedištem u Libanonu, upozorio je Izrael na eskalaciju ako ne okonča agresiju protiv Palestinaca.

Američki State Department rekao je Amerikancima da ne putuju u Libanon nakon razmjene vatre između Izraela i Hezbollaha na jugu Libanona.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres rekao je da je "užasnut" vijestima o stotinama ljudi ubijenih u udaru na bolnicu u utorak.

Guterres je apelirao na Hamas da hitno i bezuvjetno oslobodi taoce, a na Izrael da odmah omogući neograničen pristup humanitarnoj pomoći za Gazu.

Izraelska vojska: Dokazat ćemo da nismo gađali bolnicu

2.00 - Izraelska vojska potvrdila je "nakon pomne provjere sustava nadzora" da nije izraelska vatra, već rakete Islamskog džihada one koje su pogodile bolnicu u Gazi u utorak navečer, gdje je poginulo više stotina ljudi.

"Sada imamo dovoljno informacija, trebalo nam je vremena, ali moramo reći istinu, bolnicu nisu pogodili izraelski udari," rekao je tijekom noćašnjeg brifinga za novinare Daniel Hagari, glasnogovornik izraelske vojske.

"U nadolazećim satima pružit ćemo dokaze za naše tvrdnje", dodao je.

"U vrijeme pucnjave nismo izvodili nikakve zračne operacije u blizini bolnice i rakete koje su pogodile zgradu nisu odgovarale našima," rekao je, dodajući da će vojska također objaviti "razgovore na arapskom koji pokazuju da to je islamski džihad".

Daoud Shehab, glasnogovornik Islamskog džihada, rekao je Reutersu: "Ovo je laž i izmišljotina, potpuno je netočno. Pokušavaju prikriti užasan zločin i masakr koji su počinili nad civilima."

Napad na bolnicu u koju su se mnogi stanovnici Gaze sklonili bježeći od izraelskog bombardiranja izazvao je bijesne reakcije diljem svijeta, posebice diljem arapskog svijeta, a prosvjedi su organizirani ispred izraelskih veleposlanstava u Turskoj i Jordanu te u blizini američkog veleposlanstva u Libanonu, gdje su snage sigurnosti ispalile suzavac na prosvjednike.

"Stotine žrtava još su u ruševinama bolnice Ahli Arab u središnjoj Gazi, gdje je umrlo 200 do 300 ljudi," priopćilo je Ministarstvo zdravstva palestinskog teritorija pod kontrolom Hamasa, koji je za pucnjavu optužio Izrael.

Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas koji upravlja palestinskim teritorijem na Zapadnoj obali, eksploziju u bolnici Al Ahli nazvao je "užasnim ratnim masakrom".

"Izrael je prešao sve crvene linije", kazao je.

Eksplozija u bolnici je najkrvaviji pojedinačni incident u Gazi otkako je Izrael pokrenuo seriju bombaških napada kao osvetu za napad Hamasa na južne izraelske zajednice 7. listopada u kojem je ubijeno 1300 ljudi.

Hezbollah pozvao na "dan gnjeva" nakon napada na bolnicu

1.00 - Libanonski Hezbollah pozvao je u srijedu na "dana gnjeva" zbog napada i "masakra" na bonicu u Gazi za koji optužuje Izrael. "Neka srijeda, bude dan gnjeva protiv neprijatelja", pozvao je Hezbollah, saveznik palestinskog Hamasa, u priopćenju, osuđujući "masakr" i "brutalni zločin".

Prema ministarstvu zdravstva u Gazi, enklavi kojom upravljaju Hamasovi militanti koji ratuju protiv Izraela, najmanje 200 ljudi ubijeno je tijekom izraelskog napada na bolnicu u koju su se sklonile raseljene osobe. Međutim, izraelska vojska odbacila je bilo kakvu odgovornost, pripisavši napad palestinskoj organizaciji Islamskom džihadu.

Poziv Hezbollaha uslijedio je dok su se stotine prosvjednika okupile ispred američkog veleposlanstva u Awkaru, sjevernom predgrađu glavnog grada Beiruta, gdje su prema dopisnicima AFP-a uzvikivali "smrt Americi" i "smrt Izraelu". Libanonske snage sigurnosti ispalile su suzavac kako bi rastjerale prosvjednike koji su bacali kamenje na veleposlanstvo.

Stotine ljudi okupilo se i ispred francuskog veleposlanstva u Bejrutu, mašući palestinskim zastavama i također bacajući kamenje na glavni ulaz veleposlanstva.Ljuti prosvjedi dogodili su se i u palestinskim izbjegličkim kampovima u južnolibanonskim gradovima Sidonu i Tiru. Palestinske frakcije u Libanonu pozvale su na masovna okupljanja u srijedu kako bi osudili napad na bolnicu.

Jordan otkazao četverostrani summit s Bidenom

00.17- Četverostrani summit koji se trebao održati u srijedu u Ammanu između američkog predsjednika Joea Bidena i čelnika Jordana, Egipta i Palestinskih vlasti odgođen je na neodređeno vrijeme, rekao je jordanski ministar vanjskih poslova, nakon napada na bolnicu u Gazi.

Summit će se održati "kada se donese odluka o zaustavljanju rata i okončanju ovih masakra", rekao je jordanski ministar vanjskih poslova Ayman Safadi.

Vijest o odgađanju sammita u Jordanu potvrdili su i iz Bijele kuće.

"Nakon konzultacija s kraljem Jordana Abdullahom II. i u svjetlu dana žalosti koje je najavio predsjednik palestinskih vlasti Abbas, predsjednik Biden će odgoditi svoje putovanje u Jordan i planirani sastanak s ova dva čelnika i egipatskim predsjednikom Sisijem," rekao je dužnosnik Bijele kuće.

Bijela kuća je objavila i kako predsjednik Biden izražava 'duboku sućut' žrtvama 'eksplozije u bolnici' u Gazi.

"Joe Biden izražava najdublju sućut zbog nevinih života izgubljenih u eksploziji bolnice u Gazi i želi brz oporavak ozlijeđenima," priopćila je Bijela kuća u utorak.

Američki predsjednik nije komentira podrijetlo hica koji je uzrokovao smrt najmanje 200 ljudi, dok Hamas krivi Izrael, a izraelska vojska Islamski džihad