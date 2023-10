Hamas drži 229 taoca, Izrael izvodi napade na Gazu

Američki borbeni zrakoplovi napali ciljeve u Siriji

Izrael pozvao Rusiju da protjera izaslanstvo Hamasa

Iran zaprijetio SAD-u

Biden upozorio Iran da ne gađa američke vojnike

Šest ozlijeđenih u Egiptu u padu projektila povezanog s borbama u Gazi

TIJEK DOGAĐAJA:

Noć puna eksplozija u Gazi

23.23 - Nebo iznad Gaze noćas je narančasto zbog stalnih eksplozije koje potresaju cijelu regiju.

Gaza je u petak navečer bila pod brojnim napadima, prije nego što su Izraelske obrambene snage rekle da će večeras proširiti svoje kopnene operacije.

Jordanski šef diplomacije: Izrael je započeo kopnenu ofenzivu

22.50 - Izrael je pokrenuo kopnenu ofenzivu u Pojasu Gaze, izjavio je jordanski ministar vanjskih poslova Aiman Safadi.

"Izrael je upravo pokrenuo kopneni rat protiv Gaze", napisao je Safadi na X-u, bivšem Twitteru, u petak navečer.

"Rezultat će biti humanitarna katastrofa epskih razmjera u godinama koje dolaze."

Izraelska vojska objavila je u petak navečer da će proširiti svoje kopnene operacije u Pojasu Gaze protiv Hamasa.

Izraelski konvoj ide prema granici s Gazom

22.30 - Dopisnica PBS-a Leila Molana-Allen podijelila je snimku konvoja izraelskih vojnika i topništva koji dolaze u sjeveroistočni dio izraelske granice s Gazom.

Hamas kaže da je spreman za izraelsku kopnenu invaziju

22.25 - Hamas tvrdi da je spreman za izraelsku kopnenu invaziju na Gazu, nakon što je IDF najavio da će pojačati svoje kopnene operacije na palestinskom teritoriju.

AFP je izvijestio da je Ezzat al-Rishaq, viši član političkog ureda Hamasa, objavio na Telegramu:

"Ako Netanyahu večeras odluči ući u Gazu, otpor je spreman", objavio je na Telegramu Ezzat al-Rishaq, visoki član političkog ureda Hamasa, prenosi AFP.

U odvojenom priopćenju Hamas je rekao da prekid interneta i mobilne mreže u Gazi signalizira "namjeru Izraela da počini nove masakre i genocide daleko od očiju tiska i svijeta", izvijestio je NBC.

Izraelska vojska rekla je da je pojačala svoje udare na vrlo značajan način, a AFP je snimio intenzivno bombardiranje sjeverne Gaze.

Katastrofa u Gazi 'potpomognuta američkim oružjem'

22.18 - Prizori u Gazi su "katastrofa koja je omogućena korištenjem oružja koje je osigurao SAD", rekao je bivši direktor američkog State Departmenta.

Josh Paul, koji je podnio ostavku na svoju poziciju 18. listopada i koji je bio zadužen za transfere oružja, rekao je za Sky News da je ono što se trenutno odvija u Gazi humanitarna katastrofa.

"To je katastrofa koja se pospješuje uporabom oružja koje su dale SAD", rekao je te dodao: "Oružje koje nadzire moj bivši ured. Pokušao sam iznijeti tu zabrinutost nakon 7. listopada, nakon Hamasovih užasnih napada, i naišao sam na šutnju".

"S obzirom na situaciju na terenu i s obzirom na to da jednostavno nema prostora za raspravu unutar političkog procesa unutar američke vlade, osjećao sam da moram dati ostavku", govori Paul.

Rekao je da "čini se da srljamo bezglavo" u ono što postaje sve dublja humanitarna kriza.

Hamas će večeras osjetiti "gnjev" Izraela

22. 00 - "Hamas će večeras osjetiti 'gnjev' Izraela", rekao je savjetnik Benjamina Netanyahua.

Govoreći za MSNBC, Mark Regev je rekao da će militantna skupina platiti za svoje zločine protiv čovječnosti.

"Izrael večeras počinje svoju dužnost", rekao je novinskoj kući.

Njegovi komentari dolaze nakon što su Izraelske obrambene snage rekle da će večeras proširiti svoje kopnene operacije.

Dok rat u Gazi bjesni, papa Franjo predvodio molitvu za mir

21.56 - Papa Franjo u petak je predvodio posebnu molitvu za mir na Bliskom Istoku i drugim područjima sukoba. Franjo, koji je sazvao dan molitve i posta za mir među kršćanima diljem svijeta nakon što je ovaj mjesec eruptirao rat u Gazi, predvodio je u molitvi tisuće ljudi u bazilici svetog Petra i mnoge druge koji su je pratili na televiziji i društvenim mrežama.

86-godišnji rimokatolički poglavar, koji je pozvao na oslobađanje taoca i osudio ubojstva Izraelaca koja su počinili militanti Hamasa, molio se Djevici Mariji da "inspirira čelnike nacija da potraže put mira."

Papa je također osudio težak položaj civila u Gazi te je pozvao na humanitarne koridore i poštivanje ljudskih prava u enklavi. Molio je da Djevica Marija "dodirne srca zahvaćena mržnjom; preobrati one koji potiču i huškaju sukob. Osuši suze djece, bude prisutna za stare i same; osnaži ranjene i bolesne; zaštiti one koji su prisiljeni napustiti svoje zemlje i svoje voljene; utješi potištene; probudi novu nadu."

Na večernjem bogoslužju u petak nije spomenuo konkretne sukobe. Ovaj tjedan, Franjo je održao niz telefonskih poziva sa svjetskim čelnicima, uključujući američkog predsjednika Joea Bidena i turskog predsjednika Tayyipa Erdogana, kako bi razgovarali o potrebi sprječavanja eskalacije u regiji.

'Povećanje raketnih napada'

21. 40 - Britansko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je na potencijalno "povećanje broja raketnih napada" diljem Izraela i Zapadne obale od danas.

Izraelske obrambene snage su "značajno proširile" svoje operacije, dodaje se, nakon što je IDF rekao da će večeras povećati svoje kopnene operacije.

Ministarstvo vanjskih poslova također je upozorilo da bi moglo porasti "drugih incidenata i nasilja".

Jemenska militantna skupina stoji iza napada na egipatske gradove?

21.20 - Projektile i bespilotne letjelice koje su ranije danas pogodile Egipat lansirao je pokret Huti u Jemenu, priopćilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, dodajući da je cilj napada bio "naštetiti Izraelu".

"Izrael osuđuje štetu koju su egipatskim snagama sigurnosti prouzročili projektili i bespilotne letjelice koje je lansirala teroristička organizacija Huti s namjerom da naškode Izraelu", rekao je glasnogovornik ministarstva u izjavi.

Huti su pobunjenici koju su neprijatelji izraela i SAD-a, piše SkyNews. Prošlog je tjedna vođa skupine upozorio SAD da ne interveniraju u sukobu između Izraela i Hamasa, zaprijetivši da će njegove snage uzvratiti ispaljivanjem bespilotnih letjelica i projektila.

Gaza odsječena od svijeta

20.50 - Palestinska telekomunikacijska kompanija u petak navečer je objavila da je došlo do "potpunog prekida svih komunikacijskih i internetskih usluga s Pojasom Gaze u svjetlu tekuće agresije".

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca kaže da je "potpuno izgubilo kontakt" sa svojom operativnom prostorijom u Pojasu Gaze.

Organizacija kaže da je također zabrinuta za sigurnost svojih timova koji rade u Pojasu Gaze i upućuje poziv svijetu da "izvrši pritisak na izraelske vlasti da pruže trenutnu zaštitu nedužnim civilima, medicinskim ustanovama i našim timovima".

'Naftu za bolnicu u Gazi je ukrao Hamas'

20.30 - Izrael još nije poslao zahtjev za evakuaciju bolnici al Shifa, unatoč uvjerenju da se koristi kao sjedište Hamasa, rekao je savjetnik premijera zemlje za Sky News.

Mark Regev je rekao da je Izrael "siguran" da bolnicu u Gazi koristi militantna skupina.

"Jeste li stvarno iznenađeni što bi koristili humanitarnu lokaciju poput bolnice za svoje zapovijedanje i kontrolu?" rekao je bivši izraelski veleposlanik u Velikoj Britaniji. Upitan je li Izrael pozvao bolnicu na evakuaciju, rekao je da "takav zahtjev" još nije upućen, ali Izrael želi da ljudi znaju "što Hamas radi".

"Bilo je dokumentiranih slučajeva njihovog skladištenja projektila u objektima UN-a, pucanja iz džamija, nitko ne bi trebao biti iznenađen jer pretvaraju bolnice u vojnu metu", rekao je.

Tijekom ovog sukoba, Izrael je opetovano ponavljao da mu je cilj eliminirati Hamas, a Regev je to ponovio u svom intervjuu, inzistirajući da bi za ljude u Gazi bilo nabolje da se Hamas uništi:"Bit će bolje za Palestince u Gazi koji zaslužuju bolje od ove hrpe koljača koji trenutno upravljaju Pojasom Gaze."

Izrael je kritiziran zbog svoje blokade Gaze, a neki kažu da to predstavlja kolektivno kažnjavanje što je kršenje međunarodnog prava, no Regev je rekao da su "ekonomske sankcije legitimno sredstvo", a blokade su nametnute u drugim sukobima. Gorivo nije dopušteno ući u enklavu, a neke humanitarne agencije kažu da će biti prisiljene zaustaviti svoje operacije ako se hitno ne dostavi. Izrael je tvrdio da bi Hamas trebao opskrbljivati ljude gorivom: "Hamas bi trebao opskrbljivati naftom umjesto da je uzima za svoj vojni stroj. Ukrali su je od naroda Gaze. Nafta je u Gazi, gorivo je tamo. Hamas ju je ukrao".

Izrael stanovnicima Gaze: 'Idite na jug!'

21.15 - Izrael će večeras proširiti kopnene operacije i upozorio je stanovnike grada Gaze da se presele prema jugu. Kontraadmiral Daniel Hagari, glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF), rekao je: “Osim napada koje smo izveli proteklih dana, kopnene snage proširuju svoju aktivnost ove večeri.“IDF djeluje velikom snagom... kako bi postigao ciljeve rata.”Usluge interneta i mobilne telefonije također su prekinute u Pojasu Gaze, rekli su lokalna telekomunikacijska tvrtka i Crveni polumjesec.IDF-ovo priopćenje dolazi nakon što su rekli da su izveli više napada na Gazu - uključujući pomorsku operaciju.

Odbor UN-a zabrinut zbog porasta izraelskog govora mržnje prema Palestincima

20.00 - Odbor Ujedinjenih naroda za rasizam je u petak izrazio zabrinutost zbog "naglog porasta dehumanizacije i rasističkog govora mržnje" Izraelaca, uključujući više dužnosnike, usmjerenog prema Palestincima od napada Hamasa 7. listopada.

Izraelska diplomatska misija u Ženevi je kritizirala priopćenje za koje tvrdi da je "iznevjerilo sve žrtve masakra 7. listopada i žrtve antisemitskih napada diljem svijeta". Izrael tvrdi da je otprilike 1400 ljudi smrtno stradalo i više od 220 oteto kada su pripadnici palestinske islamističke skupine Hamas napali jug Izraela, koji je odgovorio višetjednim zračnim napadima na Pojas Gaze. Ministarstvo zdravstva u Gazi, kojom upravlja Hamas, reklo je da je više od 7000 Palestinaca poginulo u zračnim napadima.

Izrael je također pojačao svoje djelovanje protiv islamističkih organizacija na Zapadnoj obali. Od početka sukoba došlo je do porasta antisemitskih i islamofobnih incidenata, među ostalim u SAD-u i Velikoj Britaniji. Ženevski odbor je rekao da je "veoma zabrinut" zbog nedavnih komentara, uključujući izjave viših izraelskih dužnosnika, političara i javnih osoba te je pozvao Izrael da osudi govor mržnje, provede istrage i kazni takvo postupanje.

Odbor je posebno istaknuo izjave izraelskog ministra obrane Yoava Gallanta koji je 9. listopada Palestince nazvao "ljudskim životinjama", za što je odbor rekao bi "moglo potaknuti genocidno djelovanje". Gallantove komentare su već osudili Palestinci i drugi.

Odbor je također ponovio raniju preporuku za palestinske vlasti da se bore protiv govora mržnje i poticanja na nasilje.Izraelska diplomatska misija pri Ujedinjenim narodima u Ženevi je rekla da priopćenje odora zanemaruje porast antisemitizma, uključujući napade na židove i pozive prosvjednika da ih se ubije.

"Sve ovo je odbor cinično ostavio po strani", istaknula je misija.

Do komentara UN-ovog odbora je došlo nakon što je Izrael kritizirao glavnog tajnika organizacije Antonija Guterresa, kojeg je optužio za opravdavanje Hamasovih napada na Izrael. Guterres je odbacio optužbe Tel Aviva, nazvavši ih izvrtanjem njegovih riječi. Odbor UN-a sastoji se od 18 nezavisnih stručnjaka, a zadaća mu je nadgledati pridržavanje sporazuma za borbu protiv rasizma iz 1965., koji su ratificirali i Izrael i palestinske vlasti.

Bolnice postaju ciljevi?

19.20 - Izraelska vojska je rekla da se vojnici Hamasa skrivaju u bolnicama i koriste te objekte kao "terorističku infrastrukturu".

Na konferenciji za medije Izraelske obrambene snage (IDF) rekli su kako vjeruju da su stotine militanata pobjegle u bolnice nakon napada na Izrael 7. listopada. Snage su objavile audiozapis, telefonski razgovor između dva stanovnika Gaze koji navodno potvrđuje da se sjedište Hamasa nalazi unutar bolnice al Shifa.

Govoreći za Sky News, glasnogovornik IDF-a potpukovnik Peter Lerner rekao je da su bolnice u opasnosti od gubitka zaštite na koju imaju pravo prema međunarodnom pravu.

"Govorili smo ljudima da napuste sjever Pojasa Gaze i uputili smo nekoliko poziva bolnici al Shifa", rekao je te dodao kako na njihove pozive nitko nije odgovorio

"Sada razumijemo zašto - budući da Hamas sprječava ljude da se kreću. Ako se te akcije nastave iz bolnica, one bi doista mogle izgubiti zaštitu na koju imaju pravo", upozorava Lerner.

'Kriza u Gazi gora je od svega što smo do sad vidjeli'

18.30 - Postoje određeni elementi zbog čega je sve što se sada događa u Gazi "puno gori od svega što je ikada viđeno u regiji", rekao je izvršni direktor War Child UK.

Govoreći za Sky News, Rob Williams, čija dobrotvorna organizacija djeluje u Gazi, rekao je da je nakon što se velik dio stanovništva preselio na jug Gaze došlo do "nevjerojatne prenapučenosti".

"Imate 1,4 milijuna ljudi koji su raseljeni, a oko 600.000 njih živi u skloništima", rekao je te upozorio da se trenutno u skloništima nalazi i do tri puta više ljudi od onoga za što su predviđena.

Također je rekao da je hrana na tom području "nevjerojatno oskudna".

"Kada govorimo o tome da je ovo ogromna humanitarna kriza, ne govorimo o nečemu što bi moglo poći po zlu. Ona je zapravo aktualna i prisutna", rekao te se dotaknuo mentalnog zdravlja djece na tom području.

"Kad govorimo o traumi, govorimo o iskustvu koje je opasno po život djeteta. Odraslima je to teško. Djeci je izuzetno teško. Nemaju dovoljno zrelosti da to iskustvo stave u kontekst ostatka života", kazao je.

'Konačni sporazum' za Izrael i Palestinu

18.10 - Vijeće Europske unije prihvatilo je španjolski prijedlog da se za otprilike šest mjeseci održi mirovna konferencija o sukobu između Izraela i Hamasa, rekao je španjolski premijer.

Pedro Sanchez je jučer pozvao na konferenciju kao sredstvo osiguranja dugoročnijeg mira u regiji.

"Važno je da imamo na horizontu mirovni samit na kojem možemo usmjeriti angažman međunarodne zajednice da se postigne konačni sporazum, mirovni sporazum između Izraela i Palestine s dvodržavnim rješenjem", rekao je.

Izrael ubrzo kreće u ofenzivu

18.00 - Izrael će uskoro pokrenuti dugu i tešku kopnenu ofenzivu na Gazu, rekao je ministar obrane te zemlje.

Yoav Gallant je rekao da će ofenziva zahtijevati demontiranje goleme mreže tunela koje koristi Hamas.

Rekao je da će kopnena invazija koja slijedi nakon višetjednih zračnih napada "trajati dugo" i da će dovesti do još jedne duge faze borbi nižeg intenziteta dok Izrael uništava "džepove otpora".

Izraelska vojska optužila Hamas da 'vodi rat iz bolnica' u Gazi

17. 50 - Izraelska vojska je u petak optužila palestinski islamistički pokret Hamas da "vodi rat iz bolnica" u pojasu Gaze i da se svojim stanovništvom koristi kao "ljudskim štitom".

"U bolnicama ima goriva kojim se Hamas koristi za svoju terorističku infrastrukturu", istaknuo je vojni glasnogovornik Daniel Hagari.

"Teroristi se slobodno kreću u bolnici al-Shifi" u gradu Gazi, najvećoj na palestinskom teritoriju i u drugim bolnicama, dodao je, opetujući izraelsku optužbu da se Hamas koristi stanovništvom Gaze kao "ljudskim štitom".

Po glasnogovornikovim riječima, islamistički pokret se koristi bolnicama kao "zapovjednim stožerima i skrovištima", odakle imaju pristup u svoju mrežu podzemnih tunela. U izraelskoj kampanji bombardiranja pojasa Gaze koju su potaknuli Hamasovi napadi na izraelski teritorij poginulo je 7.326 ljudi, među kojima više od 3.000 djece, navodi se u izvješću Hamasova ministarstva zdravstva objavljenom u petak.

Humanitarne organizacije svakodnevno upozoravaju na katastrofalnu situaciju u kojoj je oko 2,4 milijuna stanovnika tog malog palestinskog teritorija što je od 9. listopada pod potpunom blokadom. Tek nekoliko humanitarnih konvoja poslano je od 21. listopada, što humanitarne organizacije smatraju nedostatnim.

Humanitarna pomoć Gazi

16. 50 - Šest kamiona humanitarne pomoći ušlo je u Pojas Gaze iz Egipta preko graničnog prijelaza Rafah, priopćio je Međunarodni odbor Crvenog križa.

"Dovozimo medicinsko osoblje, uključujući tim ratne kirurgije, uz 6 kamiona s hitnom humanitarnom pomoći", stoji u priopćenju.

Crveni križ je rekao da je donio medicinski materijal, alate za pročišćavanje vode i opremu za ratnu kirurgiju.

'Osjećaš se sam i ništa ne znaš'

16. 20 - Barry Rosen, koji je bio talac tijekom iranske talačke krize 1979. – 1981., govorio je za Sky News o krizi na Bliskom istoku i o tome što bi mogli proživjeti taoci koje Hamas drži u zarobljeništvu.

"Osjećate se sami i ne znate ništa. Totalno ste bez ikakvih informacija i mislim da strah raste sve više i više", te dodaje da upravo to čini njihove živote "jadnijim nego što jesu i uništava ih fizički i psihički".

Rosen govori da je važno da talac ima "što više nade" te dodaje: "Nada te drži na nogama, nada da ćete biti slobodni."

"Nitko ne zna kako ti taoci preživljavaju u tim tunelima i što se s njima događa", dodao je.

IDF objavio snimku razgovor između članova Hamasa

16.10 - Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su audio snimku za koju tvrde da je poziv između militanta Hamasovih specijalnih snaga i njihovog zapovjednika u Gazi za vrijeme napada 7. listopada, prenosi Sky news.

U audiosnimci se, navodno, opisuju ubojstva koja su se događala u izraelskim zajednicama u blizini granice s Gazom.

U jednom trenutku navodno traže od svog zapovjednika da “osluškuje pucnjeve”.

Vodene kozice, kožne bolesti i plućne infekcije 'šire se alarmantnom brzinom' u Gazi

15.40 - Nedostatak čiste vode i prenapučenost u Gazi doveli su do porasta epidemija zaraznih bolesti koje se šire "alarmantnom brzinom", tvrdnje su to dobrotvorne organizacije Medical Aid for Palestinians (MAP).

Upozoravaju da je zdravstveni sustav u Gazi "suočen s potpunim kolapsom" i da je 12 bolnica bilo prisiljeno zatvoriti se zbog štete, nesigurnosti ili nedostatka goriva, prenosi Sky News.

Bolnice koje još rade oslanjaju se na pomoć pojedinaca u zajednici kako bi održali napajanje i održali pacijente na životu.

"Epidemije zaraznih bolesti poput vodenih kozica, kožnih bolesti i bronhijalnih infekcija rastu alarmantnom brzinom zbog nedostupnosti čiste vode i prenapučenosti u skloništima i bolnicama."

MAP je rekao da je "većina" medicinskih radnika raseljena iz svojih domova - i izvijestio da ih je 19 ubijeno od početka izraelskog bombardiranja i blokade.

SAD uvodi drugu rundu sankcija Hamasu

13:42 - SAD je uveo drugi krug sankcija dužnosnicima i financijskim mrežama povezanima s Hamasom. U priopćenju Ministarstva financija navodi se da je akcija usmjerena na "dodatnu imovinu u Hamasovom investicijskom portfelju", kao i na pojedince koji olakšavaju izbjegavanje sankcija za tvrtke povezane s tom militantnom skupinom.

Entitet sa sjedištem u Gazi za koji je Ministarstvo financija tvrdilo da je služio kao kanal za nezakonita iranska sredstva Hamasu i palestinskoj skupini Islamski džihad također je bio na meti. Iran podržava Hamas i druge milicije na Bliskom istoku.

Zamjenik ministra financija Wally Adeyemo rekao je da akcija "naglašava predanost SAD-a razbijanju mreža financiranja Hamasa".

Rekao je da ministarstvo neće oklijevati poduzeti mjere "kako bi dodatno degradiralo Hamasovu sposobnost da počini užasne terorističke napade".

U Gazu preko prijelaza Rafah ušlo deset kamiona i liječnici

12:33 - Liječnički tim i deset kamiona s humanitarnom pomoći ušli su u petak u Pojas Gaze preko prijelaza Rafah s Egiptom, noseći vodu, hranu i lijekove, rekao je palestinski granični dužnosnik za Reuters.

“Ovog petka ujutro ušla je skupina od deset stranih liječnika te deset kamiona koji su ušli u Pojas Gaze preko kopnenog prijelaza Rafah, noseći vodu, hranu i lijekove, što znači da je od početka rata ušlo samo 84 kamiona", rekao je dužnosnik.

Prije sadašnjeg sukoba u Pojas Gaze stizalo je oko 450 kamiona s humanitarnom pomoći dnevno. Većina od 2,3 milijuna njezinih stanovnika već tada je ovisila o pomoći.

Vode se detaljni pregovori s Izraelom u pokušaju da se osigura više humanitarnih prijelaza u palestinsku enklavu pod izraelskom opsadom, rekla je novinarima u Ženevi Lynn Hastings, UN-ova humanitarna koordinatorica za okupirano palestinsko područje.

Izrael izvodi neumoljive zračne napade u kojima su ubijene tisuće ljudi, kao odgovor na prekogranični napad Hamasovih naoružanih ljudi na jug Izraela 7. listopada.

"Uz tehnička i sigurnosna pitanja, postoje i politička pitanja", rekla je Hastings. "I postoji određena količina pritiska na izraelsku vladu u smislu njezine unutarnje politike".

Još uvijek nema dogovora o dopremi goriva u Gazu, a UN-ova agencija za palestinske izbjeglice rekla je da su zbog nedostatka goriva ugrožene tamošnje humanitarne operacije spašavanja života.

Dužnosnici se također bore s pitanjem kako će raspodijeliti oskudnu pomoć.

“Svjesni smo da ima 1000 pacijenata koji trebaju dijalizu i više od 100 djece i beba u inkubatorima, stoga dajemo sve od sebe da pokušamo napraviti prioritete u skladu s najvećim potrebama”, rekla je Hastings.

Izrael: Amnesty International je antisemitska organizacija

12:32 - Izrael je optužio Amnesty International za antisemitizam nakon što je ta organizacija priopćila da sve strane u ratu Izraela i Hamasa „ozbiljno krše međunarodno humanitarno pravo i čine ratne zločine", piše u petak Politico.

Amnesty je u četvrtak pozvao na prekid vatre, a njegova glavna tajnica Agnes Callamard pozvala je na „hitno djelovanje” kako bi se zaštitili civili i zaustavile daljnje „nevjerojatne razine ljudske patnje”.

Tvrdnja da „ratne zločine” čine „sve strane” uključene u sukob naišla je na žestoku reakciju Izraela.

Lior Haiat, glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova, za Politico je rekao da je Amnesty International „antisemitska organizacija” koja je pristrana protiv Izraela. Dodao je da joj nedostaje „moralnog autoriteta da se prikazuje kao organizacija za ljudska prava”.

„Tišina nakon zločina koje su teroristi Hamasa počinili 7. listopada, kad je ubijeno više od 1400 Izraelaca, uključujući bebe, djecu, žene i starije, a više od 220 ljudi je odvedeno u Pojas Gaze, samo služi kao pokazatelj da je Amnesty International propagandna organizacija koja radi za teroriste Hamasa”, dodao je.

U priopćenju Amnestyja navodi se kako je u izraelskim zračnim napadima na Gazu dosad poginulo više od 6,5 tisuća Palestinaca, uključujući 2,7 tisuća djece.

Ta organizacija kritizirana je i ranih dana ruske invazije na Ukrajinu kad je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij odbacio izvješće u kojem je pisalo da ratne taktike Kijeva ugrožavaju civile i krše međunarodno pravo.

Izraelska vojska kaže da je ubila još jednog vrhunskog zapovjednika Hamasa

12:43 - Izraelska vojska tvrdi da je ubila još jednog zapovjednika Hamasa u zračnom napadu tijekom noći. IDF je rekao da je Madhath Mubashar, zapovjednik zapadnog bataljuna Khan Yunis, napadnut pomoću obavještajnih podataka vojnih i sigurnosnih službi.

Rečeno je da je Mubashar sudjelovao u "eksplozivnim i snajperskim napadima na izraelske civilne zajednice i vojnike IDF-a".

Oko 250 "terorističkih ciljeva" gađale su izraelske snage prošlog dana, rekao je IDF, objavivši video noćnih napada na X.

Broj mrtvih i međunarodni pritisak otupljuju Bidenovu bezuvjetnu podršku Izraelu

10:34 - Američki predsjednik Joe Biden i njegov tim proteklih su dana značajno promijenili svoj ton kada govore o sukobu Izraela i Hamasa i izraelskim napadima na Pojas Gaze, od bezuvjetne podrške Izraelu do naglašavanja potrebe zaštite života palestinskih civila uoči očekivane izraelske kopnene invazije.

Biden nije promijenio svoje temeljno vjerovanje da Izrael ima pravo i odgovornost braniti se nakon napada palestinske militantne skupine 7. listopada u kojem je u pograničnim područjima ubijeno 1,4 tisuće civila, rekli su njegovi pomoćnici Reutersu. No brzorastući broj poginulih u Pojasu Gaze, poteškoće pri oslobađanju taoca Hamasa i sve glasnije negodovanje arapskih nacija, europskih saveznika te dijela Amerikanaca kod kuće primorale su predsjednikov tim da se pridruži pozivima za humanitarnom pauzom izraelskih napada i osiguravanja pomoći Palestincima, otkrilo je nekoliko izvora iz vlade. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da se promjena tona temelji „na činjenicama na terenu” u Gazi gdje se humanitarna situacija pogoršava, kao i na „razgovorima s državama diljem svijeta”.

U Bijeloj kući događala su se natezanja između Bidena i njegovih saveznika oko toga kakav bi stav SAD trebao zauzeti oko tog sukoba na Bliskom istoku, rekao je jedan bivši dužnosnik koji je u komunikaciji s onim sadašnjima. On je kazao kako se dogodila „svojevrsna evolucija”, od potpune podrške Izraelu do uvođenja nijansi u nastup američkog vodstva. Vlada nije očekivala da će broj palestinskih žrtava tako brzo rasti, rekao je američki dužnosnik pod uvjetom anonimnosti. Lokalni dužnosnici tvrde da ih je sad već više od sedam tisuća. Sam Biden je u četvrtak rekao da je „siguran da nevini ljudi stradaju te da je to cijena vođenja rata”, no i da „nema povjerenja u brojeve koje Palestinci navode”.

Bidena iduće godine čekaju predsjednički izbori, a dio analitičara smatra da bi mogao izgubiti dio podrške ako ne podrži i Palestince. Bivši predsjednik Barack Obama, čiji je Biden bio potpredsjednik, također je upozorio da bi se djelovanje Izraela moglo obiti u glavu te da bi blokada humanitarne pomoći mogla „potvrditi stavove generacija Palestinaca”. Jedan američki izvor rekao je kako Bidenovi pomoćnici pozivaju izraelske kolege da pažljivo isplaniraju svoju izlaznu strategiju prije kopnene invazije. Američki vojni savjetnici upozoravaju da izraelsku vojsku čeka težak zadatak na terenu punom tunela i zamki koje bi mogle dovesti do velikog stradanja vojnika i civila.

Hamas kaže da nema oslobađanja talaca bez prekida vatre

11:58 - Hamas ne može pustiti na slobodu taoce otete u napadu na Izrael 7. listopada dok se ne dogovori prekid vatre, rekao je član Hamasova izaslanstva koje je posjetilo Moskvu, po ruskom listu Kommersantu. List navodi da je Abu Hamid rekao da Hamasu treba vremena da locira sve ljude koje su otele različite palestinske frakcije. "Oteli su desetke ljudi, većinom civile, i treba nam vremena da ih pronađemo u Pojasu Gaze i pustimo na slobodu", rekao je Hamid.

Kommersant je prenio da je rekao da je potreban mir da to izvrše.

Hamas je u četvrtak objavio da je oko 50 talaca poginulo u izraelskim zračnim napadima na Pojas Gaze.

Izrael je u četvrtak pozvao Rusiju da protjera Hamasovo izaslanstvo, ocijenivši da je poziv da dođu u Moskvu "za žaljenje".

Novinska agencija TASS objavila je u petak da je visoki član Hamasova izaslanstva u Moskvi, Abu Marzuk, razgovarao sa zamjenikom iranskog ministra vanjskih poslova Alijem Baghirijem Kanijem, koji je također u posjetu Moskvi.

Razgovarali su o prekidu vatre u Gazi i dostavi humanitarne pomoći njezinim stanovnicima. Kani je potvrdio snažnu potporu Teherana palestinskom pitanju, navodi TASS pozivajući se na izvore iz iranskog veleposlanstva u Moskvi.

POGLEDAJTE VIDEO: Hamas oslobodio dvije Izraelke: 'Odlučili smo ih pustiti zbog lošeg zdravlja i iz humanitarnih razloga'

Izrael se suzdržava od kopnene invazije iz ova tri razloga

10:45 - Izraelska kopnena ofenziva na Gazu je "relativno neizbježna", kaže za Sky News direktor obrane u think tanku Civitas. Robert Clark kaže da je razgovarao s ljudima u Izraelu, kako u IDF-u tako i s izraelskim civilima na granici, i oni vjeruju da je to tako.

Postoje tri razloga zašto je Izrael odgodio svoj kopneni upad, kaže Clark. Prvi je: omogućavanje nastavka obuke vojnika i rezervista IDF-a, drugi: dopuštanje Palestincima da napuste grad Gazu i pobjegnu na jug enklave, treći: omogućavanje SAD-u da dovrši cilj postavljanja protuzračne obrane u regiji.

"Dakle, kada ta tri cilja budu postignuta, vidjet ćemo ograničen, ali svejedno kopneni upad u Gazu", kaže Clark.

Ammar Waqqaf, generalni direktora Gnososa, kaže da se eskalacija donekne čini neizbježnom. "Postoji prijetnja da bi se, kada Izrael uđe u Gazu i kada broj mrtvih poraste, mogle otvoriti druge fronte u Izraelu", kaže. Dodaje kako je Hamas "čekao ovu priliku" neko vrijeme, i da možda imaju dobro planiranje kako bi omogućili "što je više moguće štete izraelskoj vojsci".

Hamas drži 229 taoca, kaže izraelska vojska

9:49 - Izraelska vojska priopćila je da je broj taoca koje trenutno drže militanti Hamasa 229.

Bilo je raširenih nagađanja o pravom broju civila i vojnika i žena koje drži militantna skupina, dok su vlasti pokušavale provjeriti izvješća o nestalim osobama.

Izrael izvodi napade na ciljeve Hamasa u Gazi

9:18 - U protekla 24 sata izraelske snage izvele su ciljane napade na središnje područje Pojasa Gaze i pogodile desetke ciljeva Hamasa, priopćile su Izraelske obrambene snage (IDF).

Kopnene snage, koje su bile u pratnji borbenih zrakoplova i bespilotnih letjelica, gađale su ciljeve u području Shuja'iyya u Stripu, navodi se u priopćenju IDF-a.

Pogođena su i druga mjesta, uključujući mjesta za lansiranje protutenkovskih projektila, vojne zapovjedne i kontrolne centre, kao i borci Hamasa diljem Pojasa Gaze, priopćio je IDF.

Vojnici su napustili to područje na kraju aktivnosti i nema izvješća o ozlijeđenima u Izraelu, dodaje se.

Čini se da je ovo drugi kopneni upad u Pojas Gaze u isto toliko dana, dok Izrael pojačava pripreme za široko očekivanu potpunu kopnenu invaziju.

Šesteročlana obitelj Amerikanaca zarobljena u Gazi

9:18 - Rođaci šesteročlane obitelji Amerikanaca zarobljenih u Gazi pozvali su američku vladu da pomogne izvući njihove najmilije s tog područja.

Shamiss Kaoud (33), iz Moreno Valleya u Kaliforniji, rekla je da su ona i njezina sestra svakodnevno apelirale na američki State Department da pokušaju evakuirati njezinog 68-godišnjeg oca Jamala, njegova četiri brata i jednog od njezinih rođaka iz ratne zone.

"Nitko ne sluša. Nitko ne pomaže. Kao da nikoga nije briga", rekla je novinarima Shamiss. "Ne bi li trebalo biti važno biti državljanin SAD-a?"

Grupa je krajem prošlog mjeseca otputovala u Gazu kako bi posjetila obitelj. Od tada su tri puta putovali do graničnog prijelaza Rafah između Egipta i Gaze, ali nisu uspjeli izaći.

Hussam Ayloush, izvršni direktor Vijeća za američko-islamske odnose u Los Angelesu, rekao je da je State Department procijenio da je oko 600 palestinskih Amerikanaca zaglavljeno u Gazi. "Život svakog građanina u Americi trebao bi biti prioritet naše vlade", rekao je.

Polovica Izraelaca želi odustati od invazije na Gazu

8:30 - Gotovo polovica Izraelaca želi da Izrael odustane od invazije na Gazu, pokazala je nova anketa objavljena u petak u novinama Maariv.

Na pitanje, treba li vojska odmah krenuti u kopnenu ofenzivu velikih razmjera, 29 posto Izraelaca odgovorilo je potvrdno, njih 49 posto reklo je da bi bilo bolje pričekati, a 22 posto Izraelaca bilo je neodlučno.

Ovi rezultati u suprotnosti su s prošlotjednom anketom koja je za veliku ofenzivu pokazala potporu od 65 posto.

Američki borbeni zrakoplovi napali ciljeve u Siriji

7:46 - Dva američka borbena zrakoplova napala su u petak objekte s oružjem i streljivom u Siriji u znak odmazde za napade na američke snage od strane milicije koju podupire Iran, dok raste zabrinutost da bi se sukob Izraela i Hamasa mogao proširiti na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Joe Biden naredio je udare na dva objekta koje koristi postrojba Iranske revolucionarne garde i milicija koju podržava, priopćio je Pentagon, upozoravajući da će SAD poduzeti dodatne mjere ako se napadi na njegove snage nastave.

Američke i koalicijske trupe napadnute su najmanje 19 puta u Iraku i Siriji od strane snaga koje podupire Iran u proteklom tjednu. Teheran podržava Hamas, Islamski džihad i libanonski Hezbolah.

Iranski ministar vanjskih poslova Hosein Amirabdolahian rekao je u četvrtak u Ujedinjenim narodima da Sjedinjene Države, ako se izraelska ofenziva protiv Hamasa ne zaustavi, "neće biti pošteđene".

Američki zračni udari dogodili su u blizini Abu Kamala, sirijskog grada na granici s Irakom, a izvela su ih dva borbena zrakoplova F-16 koristeći precizno streljivo, rekao je američki dužnosnik ministarstva obrane.

"Ovi precizni napadi samoobrane odgovor su na niz aktualnih i uglavnom neuspješnih napada na američko osoblje u Iraku i Siriji od strane skupina koje podupire Iran, a koji su započeli 17. listopada", rekao je američki ministar obrane Lloyd Austin. "Ovi napadi protiv američkih snaga koje podržava Iran su neprihvatljivi i moraju prestati", rekao je Austin.

Biden je poslao poruku iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hameneiju upozoravajući Teheran da ne cilja američko osoblje na Bliskom istoku, priopćila je Bijela kuća ranije u četvrtak.

"Ono što želimo je da Iran poduzme vrlo specifične akcije, da natjera svoje milicije da se povuku", rekao je visoki američki dužnosnik. Sjedinjene Države nisu koordinirale zračne napade s Izraelom, dodao je.

Izrael je u petak rekao da vojni napadi na Gazu pripremaju "sljedeću fazu operacije", uslijed strahovanja da bi kopnena invazija na palestinsku enklavu mogla izazvati širi sukob na Bliskom istoku.

Izrael je bombardirao gusto naseljeni pojas Gaze nakon napada Hamasa na izraelske zajednice 7. listopada. Izrael kaže da je Hamas ubio oko 1400 ljudi, uključujući djecu, i uzeo više od 200 talaca, od kojih su neki beba i stariji odrasli.

Ministarstvo zdravstva Gaze, koje kontrolira Hamas, priopćilo je u četvrtak da je u uzvratnim zračnim udarima ubijeno 7.028 Palestinaca, uključujući 2.913 djece.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti ta izvješća.

Raketa lansirana u sklopu borbi između Hamasa i Izraela pogodila je egipatsko ljetovalište koje se nalazi oko 220 km od Pojasa Gaze rano u petak, izvijestila je egipatska Al Qahera News pozivajući se na izvore. Projektil je pogodio medicinsku ustanovu u Tabi, ranivši najmanje šest osoba, izvijestila je TV Al Qahera. Svjedok u Tabi potvrdio je da je čuo eksploziju i vidio dim kako se diže, ali Reuters nije odmah mogao identificirati izvor eksplozije.

Taba se nalazi na granici Egipta s izraelskom lukom Eilat na Crvenom moru. Izraelska vojska rekla je da je upoznata sa sigurnosnim incidentom izvan svojih granica.

POGLEDAJTE VIDEO: istina je prva žrtva rata. O borbi protiv dezinformacija za Direkt novinarka iz Gaze i fact-checker: 'To je postalo normalno'

Izrael pozvao Rusiju da protjera izaslanstvo Hamasa

4:27 - Izrael je u četvrtak pozvao Rusiju da protjera gostujuće izaslanstvo palestinske islamističke organizacije Hamas, rekavši da je poziv da dođu u Moskvu "sramotan". "Hamas je teroristička organizacija gora od ISIS-a (Islamske države).

Ruke viših po rangu pripadnika Hamasa su zamrljane krvlju više od 1400 Izraelaca koji su zaklani, ubijeni, smaknuti i spaljeni, a odgovorni su i za otmicu više od 220 Izraelaca, uključujući bebe, djecu, žene i starije", objavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju.

Izaslanstvo Hamasa posjetilo je u četvrtak Moskvu radi pregovora o oslobađanju stranih talaca, uključujući državljane Rusije.

Iran zaprijetio SAD-u

4:27 - Iranski ministar vanjskih poslova, Hosein Amirabdolahian, u četvrtak je upozorio Ujedinjene narode da ako izraelska odmazda protiv palestinskih militanata Hamasa u Pojasu Gaze ne stane, ni Sjedinjene Države "neće biti pošteđene te vatre".

"Kažem iskreno američkim državnicima, koji trenutno upravljaju genocidom u Palestini, da ne podržavamo širenje rata u regiji. No ako se genocid u Gazi nastavi, neće biti pošteđeni te vatre", rekao je na sastanku Opće skupštine UN-a o Bliskom istoku.

Izrael je obećao izbrisati Hamas, koji vlada Gazom, u znak odmazde za napad 7. listopada u kojem je stradalo 1400 ljudi i u kojem su stotine uzete za taoce.

Biden upozorio Iran da ne gađa američke vojnike

4:27 - Američki predsjednik Joe Biden poslao je rijetku poruku iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hameneiju upozorivši Teheran da ne gađa američke vojnike na Bliskom Istoku, priopćila je Bijela kuća u četvrtak, nakon niza napada na američke snage u regiji.

"Poslana je izravna poruka", rekao je glasnogovornik Bijele kuće John Kirby na brifingu za medije, no nije iznio detalje.

Američki dužnosnici žele izbjeći širi sukob na Bliskom istoku nakon napada Hamasa 7. listopada u kojem je u Izraelu ubijeno najmanje 1400 ljudi, uglavnom civila. Oko 900 dodatnih američkih vojnika uputilo se na Bliski istok ili su tamo nedavno stigli kako bi pojačali protuzračnu obranu.

Šest ozlijeđenih u Egiptu u padu projektila povezanog s borbama u Gazi

4:16 - Šest je osoba ozlijeđeno u egipatskom turističkom mjestu Taba, koje se nalazi u blizini izraelske granice, nakon što je projektil pogodio tamošnju zdravstvenu ustanovu u petak rano ujutro, objavila je egipatska televizijska postaja Al Qahera.

Prema Al Qaheri, projektil koji je pogodio Tabu povezan je s borbama u pojasu Gaze, koji se nalazi oko 220 kilometara dalje, a gdje se izraelske snage pripremaju na kopnenu invaziju, no nije poznato koja od zaraćenih strana ga je ispalila.