U izraelskom napadu na zgradu u okupiranoj Zapadnoj obali ubijeno je najmanje pet Palestinaca, a još dvoje je ozlijeđeno, priopćila je služba hitne pomoći palestinskog Crvenog polumjeseca rano u subotu.

Izraelska vojska nije odmah dala komentar o incidentu u izbjegličkom kampu Balata, u središnjem gradu Nablusu.

Palestinski Crveni polumjesec ranije je priopćio da se njihovi medicinari 'bave' s pet ljudi ozbiljno ozlijeđenih od eksplozije, a svi su muškarci u dobi od 19 do 25 godina. Zapadna obala, dio teritorija koji je Izrael zauzeo u ratu na Bliskom istoku 1967., doživjela je nagli porast nasilja od smrtonosnog napada Hamasovih naoružanih napadača iz Gaze prošlog mjeseca na južni Izrael.

Najmanje 186 Palestinaca, uključujući 51 dijete, ubile su izraelske snage na Zapadnoj obali od listopada, prema podacima UN-a, po kojima su dodatnih osam ubili izraelski doseljenici, dok su četiri Izraelca ubijena u napadima Palestinaca.

Jordan: 'Osim što bi to bio ratni zločin, to bi bila i izravna prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti'

Jordanski ministar vanjskih poslova Ajman Safadi upozorio je u subotu da će arapsko kraljevstvo učiniti "sve što je potrebno" da zaustavi raseljavanje Palestinaca u jeku rata Izraela i Hamasa u Gazi.

"Nikad nećemo dopustiti da se to dogodi. Osim što bi to bio ratni zločin, to bi bila i izravna prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti. Učinit ćemo sve što je potrebno da to zaustavimo", rekao je Safadi na sigurnosnom samitu IISS Manama Dialogue u Bahreinu.

Rat Izraela i Hamasa ponovno je probudio dugogodišnje strahove u Jordanu, domu velike populacije palestinskih izbjeglica i njihovih potomaka. Strahuju da bi Izrael mogao masovno protjerati Palestince s okupirane Zapadne obale, gdje su napadi izraelskih doseljenika na palestinske stanovnike porasli od napada Hamasa 7. listopada.

"Ovaj rat nas ne vodi nigdje nego prema još više sukoba, više patnje i prijetnji širenja u regionalne ratove", rekao je Safadi.

