Nastavlja se evakuacija preko egipatskog prijelaza

Saudijska Arabija domaćin samitima za mir na Bliskom istoku

Joe Biden zatražio od Netanyahua trodnevnu stanku u borbama

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Otvoren humanitarni koridor: 'Preselite se na jug'

9.53 - Glasnogovornik IDF-a za arapske medije kaže da je humanitarni koridor otvoren za civile u sjevernoj Gazi kako bi mogli pobjeći na jug, prenosi Sky News.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Radi vaše sigurnosti, iskoristite ovaj put da se preselite na jug. Sjeverno područje Pojasa Gaze je zona žestokih borbi, a vrijeme za evakuaciju ističe", objavio je Avichay Adraee, rekavši da će cesta Salah al Din koja ide od sjevera do juga enklave, biti sigurna za putovanje između 10 i 14 sati po lokalnom vremenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Vođe Hamasa su hodajući mrtvaci'

9.20 - Glasnogovornik izraelske vojske Jonathan Conricus opisao je vodstvo Hamasa unutar i izvan Gaze kao "hodajuće mrtvace" u intervjuu za Sky News.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Misija unutar Gaze je jednostavno uništiti svako uporište Hamasa koje je zakopano pod zemljom u bunkerima. To radimo polako i pedantno prema planu. Naš napredak je dobar, solidan. Borba je vrlo izazovna. Hamas je bojno polje pripremio vrlo dobro nažalost. Ima mnogo taktičkih tunela koji su u osnovi samo borbeni položaji i omogućuju Hamasu da se kreće od jednog saveznika do drugog. Ali polako dolazimo do svih njih i svaki da postižemo nešto. Direktiva je ubiti ili zarobiti sve vođe Hamasa. Oni koji su planirali, omogućili i izvršili masakr 7. listopada u Izraelu. To smo jasno rekli. Oni su hodajući mrtvaci. I samo je pitanje vremena kada će ih Izrael uhvatiti ili ubiti", rekao je Conricus.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDF: Ubili smo ključnog pripadnika Hamasa

8.45 - IDF je objavio da su ubili visokopozicioniranog pripadnika Hamasa, koji je razvijao oružje za tu skupinu.

"Na temelju obavještajnih podataka ISA-e i IDF-a, borbeni zrakoplov IDF-a ubio je Mohsena Abu Zinu, šefa Hamasovog odjela za oružje i industriju", stoji u priopćenju.

IDF je dodao da je Mohsen Abu Zina bio jedan od Hamasovih vodećih razvijača oružja te stručnjak za razvoj strateškog oružja i raketa koje koristi Hamas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hamasovi taoci: Njihovim obiteljima 7. listopada vrijeme je stalo

8.30 - Yoni Asher misli da je u mjesec dana dao gotovo 300 intervjua novinarima. Međutim, 7. listopada za njega je vrijeme stalo. Njegova supruga i dvije kćeri nestali su u Hamasovu napadu kada je oteto više od 240 ljudi, po izraelskim podacima. Taj 37-godišnjak, odjeven u crnu majicu i s lančićem s medaljonom oko vrata, gleda u prazno prije nego će se obratiti medijima koje je u Tel Avivu okupio Forum obitelji talaca i nestalih.

Prije mjesec dana taj iscrpljeni otac odustao je privatnog biznisa i umjesto toga posvetio se kampanji za vraćanje talaca: „Spavam i jedem minimalno, samo kako bih preživio”, rekao je za AFP.

Sedmoga listopada, kad je bio sam kod kuće na sjeveru Tel Aviva, njegova supruga Doron (34) i njihove kćeri Raz i Aviv, koje imaju četiri odnosno dvije godine, bile su u posjetu njegovoj punici u kibucu Nir Ozu, blizu granice s Pojasom Gaze. To malo ruralno naselje bila je važna meta Hamasova napada: od oko 400 stanovnika, više od 20 je ubijeno, a najmanje 75 je oteto, rekao je u četvrtak glasnogovornik kibuca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Izraelu je u Hamasovu napadu 7. listopada ubijeno najmanje 1400 ljudi, većinom civili. Asher je na video snimci vidio kako militanti odvoze njegovu obitelj kamionetom. Baka Efrat bila je na snimci živa, no izraelska vojska ubrzo nakon toga je objavila da je umrla. Snimka mu je posljednji dokaz da su mu žena i djeca živi. Oni imaju dvojno izraelsko i njemačko državljanstvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njemu je „i dalje 7. listopada. Vrijeme je stalo.” Hamas je oteo više od 240 ljudi, Izraelaca, stranaca ili ljudi s dvojnim državljanstvom. Izraelska vojska zato namjerava „uništiti” Hamas, bombardirajući Pojas Gaze bez milosti. Po Hamasu, koji vlada Pojasom Gaze, u izraelskim napadima poginulo je gotovo 9500 ljudi, od čega gotovo 4000 djece.

„Kao roditelji bojimo se već kad dijete skoče po krevetu, a zamislite naš strah sada, kad se posvuda bombardira”, rekao je Yoni Asher, dodajući da „svima želi mir”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sustiže nas stvarnost

Drhtavim glasom Adva Adar (32) pita se koliko dugo može njezina baka Yafa (85) preživjeti bez liječničke skrbi jer već boluje od „zatajivanja srca i bubrega, visokog krvnog tlaka i jako pati”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Svaka minuta za nju je noćna mora”, dodala je. Baka je također živjela u Nir Ozu i bila je živa na jednoj video snimci, suprotno od Tamira, Advina rođaka za kojeg od Hamasova napada nema dokaza da je živ. Kao i ostatak obitelji, Adva Adar nastoji „ostati pozitivna” i „vjerovati da je baka preživjela”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Ali ponekad nas sustigne stvarnost”, dodala je ta socijalna radnica, svjesna da „mjesec dana bez lijekova može značiti da je... ondje umrla”.

Ella Ben Amin sa svoje 23 godine uzima „puno tableta” za spavanje i dobiva psihološku pomoć „dva puta tjedno” otkako su joj roditelji oteti u kibucu Beeriju. Ali kao i druga rodbina otetih, mlada žena „koncentrirana je na to da ih vrati” i daje puno intervjua kako bi se čula njezina priča.

Njezina majka Raz (57) „treba nekoliko lijekova” zbog tumora na mozgu i kralježnici i „problema s kretanjem”, rekla je. I dok je „snažna po danu”, događa joj se da se navečer prepusti „očaju” kada pomisli „kako joj roditelji spavaju, što jedu, što piju”. Po upravi kibuca Beeri, 85 njihovih ljudi ubijeno je 7. listopada, a 32 se smatra nestalima među kojima su neki taoci. Preživjeli iz tog sela prebačeni su u hotel na obali Mrtvog mora, rekla je Ella Ben Amin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Palestinski predstavnik: Ne razumijemo hrvatsku vladu

7.20 - Palestinski predstavnik pri UN-u u Beču Salah Abdel Šafi ne može razumjeti zašto je vlada Hrvatske, zemlje koja je i sama proživjela rat boreći se za neovisnost, glasovala protiv UN-ove rezolucije o primirju u Gazi čime je "ohrabrila Izrael u činjenju ratnih zločina nad palestinskim civilima". Za rezoluciju o humanitarnom primirju glasalo je prošli mjesec 120 zemalja, a protiv je bilo 14, među kojima i Hrvatska.

Šafi je razgovoru za Hinu iz svoga ureda u Beču kazao da je time Hrvatska bila među zemljama koje "dopuštaju masakr" i Izraelu daju "dozvolu za ubijanje". To mu nije jasno jer Hrvatska sama prošla rat za neovisnost. "To je kranje razočaravajuće. Mi ne možemo razumjeti takvo hrvatsko ponašanje", rekao je. Abdel Šafi od 2013. godine je predstavnik Palestine u Austriji te u Hrvatskoj i Sloveniji sa sjedištem u Beču. Ima i funkciju stalnog promatrača Palestine pri UN-u. "Hrvatska je glasala protiv rezolucije o spašavanju života", napomenuo je.

Izraelska vojska ubila preko 4.000 djece

7:30 Po palestinskim podacima, izraelska vojska je u četiri tjedna ubila više od 10.000 civila, od čega preko 4.000 djece. Glasnogovornik UNICEF-a, UN-ove agencije za djecu, rekao je da Pojas Gaze postao "najveće groblje djece na svijetu".

Nastavlja se evakuacija preko egipatskog prijelaza

7.10 - Najmanje 500 ljudi prešlo je tijekom jučerašnjeg dana u Egipat preko prijelaza Rafah, javljaju egipatski sigurnosni izvori. Većina njih bili su strani državljani ili osobe s dvojnim državljanstvom i članovi njihovih obitelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jordan je priopćio da je evakuirao 262 građana, dok je Kanada rekla da je 59 građana, stalnih stanovnika i članova njihovih obitelji napustilo Gazu. 19 stanovnika Gaze kojima je bilo potrebno liječenje također je pušteno u egipatske bolnice.

Egipatski sigurnosni izvori rekli su da Egipat nastavlja vršiti pritisak za povećanje pomoći i goriva u Gazu, prenosi Sky News.

Saudijska Arabija domaćin samitima za mir na Bliskom istoku

7.00 - Saudijska Arabija u idućim će danima biti domaćin samitima arapskih i islamskih zemalja na kojima će se raspravljati o nemirima na Bliskom istoku, o izraelsko-palestinskom sukobu.

Objavio je to Khalid Al-Falih, saudijski ministar ulaganja.

„Cilj održavanja ova tri samita, kao i nekih drugih sastanaka, jest da pod vodstvom Saudijske Arabije tražimo rješenja koja vode prema prestanku sukoba. Želimo da zavlada mir“, izjavio je Al-Falih.

Iranski predsjednik Ebrahim Raisi tako će u nedjelju otputovati u Rijad što će nakon dugog niza godina biti prvi posjet nekog od čelnih iranskih ljudi Saudijskoj Arabiji. Isto tako, Al-Falih je najavio kako će sazvati samit afričkih država ne govoreći o kojem je datumu riječ.

Joe Biden zatražio od Netanyahua trodnevnu stanku u borbama

6.00- Tražio sam od Benjamina Netanyahua stanku u ratnim djelovanjima tijekom tri dana, izjavio je američki predsjednik Joe Biden nakon što je obavio telefonski razgovor s izraelskim premijerom.

Biden je pozvao Netanyahua na stanku kako bi se omogućio napredak u oslobađanju talaca koje drži Hamas, ali i olakšao ulazak humanitarne pomoći. Bijela kuća je pritom službeno obznanila kako su Biden i Netanyahu isključivo razgovarali o „taktičkim stankama“ tijekom aktualne krize. Dogovorom ove dvije strane stanka bi bila iskorištena i kako bi se dodatno provjerio identitet svih talaca te dostavio kompletni popis s imenima, premda je prilikom razgovora izraelski premijer napomenuo kako „ne vjeruje Hamasu koji nije spreman na dogovor“.

Razgovor su jednako tako obavili izraelski predsjednik Isaac Herzog i američka dopredsjednica Kamala Harris koja je naglasila „važnost zaštite života civila“ te „poštivanje međunarodnog humanitarnog prava“.