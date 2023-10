Ratni reporter Zoran Marinović jedan je od rijetkih hrvatskih novinara koji je otišao u Izrael pratiti sukob s prve crte linije. Trenutno se nalazi u gradu Aškelonu 14 kilometara od Gaze, a javio se u RTL Direkt.

Grad u kojemu se Marinović nalazi bio je jedna od prvih meta Hamasa, a pogođena je bolnica. Sada je taj grad "sablasno pust", a automobils skoro da i nema. Po cijele dane hodaju s pancirkom, kacigom i gas maskom, otkrio je ratni reporter, a to nose "od nemila do nedraga".

"Danas je malo tiše, nije bilo posebnih bombardiranja. Na svakom su koraku ljudi s puškama i pištoljima, normalno je vidjeti ženu u parku kako doji dijete i ima M4 (tip puške op.a) preko ramena, taksist koji nosi pištolj u reveru, ljudi koji kupuju omekšivač s puškama i bombama. Izrael je sigurno kroz povijest, posebno noviju, naučio živjeti u stanju rata. To je dio svakodnevice i Izrael je vrlo funkcionalan pod svim ovim stvarim", ispričao je Marinović.

'Izrael nije spreman ući u Gazu'

Druge svjetske države, njih 99 posto, dodao je, potpuno bi se raspale. No, u Aškelonu se, čini se Marinoviću, živi normalnije, nego prije pet ili šest dana. Izraelska vojska, kazao je, "miriši" na neku kopnenu ofenzivu.

"Ogromne su količine tenkova, vojnika, rovova, lansirnih rampi oko Gaze... Danas smo bili u dva-tri kilometara od Gaze, nije bilo nekih bombardiranja. Avioni jesu bili u zraku, ali to je neusporedivo s onima prije tri ili četiri dana. Vojska je spremna, priprema se. Nisam geoanalitičar, ali moj osobni dojam je da Izrael nije spreman ući u Gazu koja je vrlo urbana, gusto naseljena. Koliko god da je vojska motivirana, dobra i obučena, nije spremna imati gubitke od 50 ili 100 vojnika dnevno", kazao je ratni reporter.

Foto: Screenshot/RTL Direkt Foto: Screenshot/RTL Direkt

Njegov subjektivni dojam je da se kopnena ofenziva na Gazu trenutno neće odgoditi. A puno je i razgovora o napadu na bolnicu, a svaka strana optužuje nekog drugog.

"Gaza je i inače zatvorena, pod žicom, opkoljena sa svih strana, s mora i kopna. I teško je tu informaciju istjerati do kraja. Kad je bolnica pogođena, svi svjetski mediji prenijeli su da je izraelski avion pogodio bolnicu i da je 500 do 600 mrtvih te ranjenih. Nakon nekoliko sati objavljena je informacija da je Hamas lansirao raketu s parkinga, da je potom Izrael blokirao raketu, pogodio parking, a ujedno i bolnicu. Na kraju je ispalo da je Hamas s parkinga ispalio raketu, da je ona nakon 100-200 metara eksplodirala u zraku, gorivo, eksploziv i glava da su pali na bolnicu. Obje strane se pokušavaju prikazati što većom žrtvom i to je alibi da postanu još brutalniji. Vrlo je teško shvatiti i prepoznati što se događa", rekao je hrvatski novinar.

Ipak, propaganda je, dodao je, bitan dio svakog rata, a obje strane pokušavaju manipulirati informacijama. Ljudi su ti, kazao je Marinović, koji bi trebali razaznati što je istina, a što ne.

'Rusko-ukrajinski rat podijelio je svijet, ali ovo je tektonska promjena'

Zoran Marinović, osim u Izraelu, bio je i u Siriji, Afganistanu, Kongu, Somaliji... U 2018. i 2019. godini posjetio je Gazu kada je snimao reportažu o Hamasu.

"Tragično je reći, ali Gaza je jedan od najvećih zooloških vrtova na svijetu. Ljudi imaju gotovo manja prava od pingvina i lavova u frankfurtskim ili berlinskim zoološkim vrtovima. Žive bez dokumenata, nezaposleni je maksimalna, većina gotovo da ne radi. Ovo što se dogodilo zadnjih dana rezultat je ogromnih frustracija. Čuo sam se s prijateljem koji je na rubu plača, obitelji su raseljene, svi se pokušavaju spustiti na jug i to cijelo vrijeme pod prijetnjama Izraela", objasnio je ratni reporter.

Situacija u Gazi, dodao je, sada je nepodnošljiva, a žrtve su ogromne. Najgore će proći, otkrio je Marinović, oni koji su najmanje krivi.

Nekoliko dana ranije, gnjev i bijes vodili su glavnu riječ, kazao je hrvatski novinar, a to sada rade bombe i meci. Stvari su se stabilizirale, ali velike su stvari na kocki.

"Rusko-ukrajinski rat podijelio je svijet i potres je bio ogroman, ali ovo je tektonska promjena. Nije to sukob Izraela i Hamasa, tu se uključuje i Hezbolah koji se još nije uključio, ali je spreman i on je moćniji, bolje naoružan od Hamasa. Ali to su samo čarke, nekoliko granata dolje-gore. Ali kad bi se uključio Hezbolah, automatski dolazi i Iran, a uz njega je tu i SAD koji bezrezervno stoji na strani Izraela. Egipat kaže da ako će on otvoriti granice za milijun izbjeglica, onda se definitivno može desiti da i s druge strane u Gazu ulaze Muslimanska braća", objasnio je Zoran Marinović. Situacija je, dodao je, jako komplicirana. Ljudi su preplašeni, a u očima im se vidi strah.

'Zemlja ne može biti prepuštena sama sebi'

U Europi se zatvaraju granice da bi spriječili terorizam, a ratni reporter kazao je da prijetnja postoji. Uvijek netko može imati loše namjere.

"Bez obzira na teoriju, zemlja ne može biti prepuštena sama sebi i kontrola granice treba biti. Čini mi se to kao odjek paranoje i strah od svega i svačega. I prije nekoliko dana nitko u Izraelu nije mogao vjerovati da Hamas probije granicu, da dolaze u kibuce i da redom po dnevnim boravcima i sobama ubija ljude. To je primjer da se sve može dogoditi", zaključio je Zoran Marinović.